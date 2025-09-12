English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mumbai Marine Drive: मुंबईतील वाहतूक सुलभ होण्यास मदत होण्यासाठी मरीन ड्राइव्हचा विस्तार करण्यात येणार आहे. काय आहे हा प्रकल्प जाणून घ्या.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 12, 2025, 04:31 PM IST
मुंबईची शान असणाऱ्या मरीन ड्राइव्हचे रुपडे पालटणार, समुद्र किनाऱ्यालगत...; मुंबईकरांना होणार मोठा फायदा
Marine Drive Will Be Expanded From 6 To 12 Lanes With Eye On 2028 Deadline

Mumbai Marine Drive: मुंबईकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. मुंबईची शान असलेले पर्यटनस्थळ म्हणजे मरीन ड्राइव्ह. आता मरीन ड्राइव्हचा विस्तार होणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला आहे. नेताजी सुभाषचंद्र मार्गालगत समुद्र किनाऱ्यावर 1.3 किमीच्या पट्ट्यात मरिन ड्राइव्हचे 18 मीटरपर्यंत रुंदीकरण करण्यात येईल, या रुंदीकरणामुळे सहा पदरी असलेला मरिन ड्राइव्ह 12 पदरी होणार आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.

पूर्वमुक्त मार्गावर अतिजलद येणाऱ्या वाहनांना ऑरेंज गेट येथे वाहतूक कोंडीत अडकावे लागते. त्यामुळे ऑरेंज गेट येथील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी 'एमएमआरडीए'ने 6.5 किमी लांबीचा ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राइव्ह असा दुहेरी बोगदा बांधण्याचा निर्णय घेऊन या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात केली आहे. 

नेताजी सुभाषचंद्र मार्गालगत समुद्र किनाऱ्यावर 1.3 किमीच्या पट्ट्यात मरिन ड्राइव्ह समुद्री पदपथाचे १८ मीटर रुंदीकरण करण्यात येणार आहे. रुंदीकरण करताना समुद्र किनाऱ्याला, पदपथाला कोणताही धक्का पोहोचणार, किनारी पर्यावरणाला कोणतेही नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जाणार असल्याचा दावा एमएमआरडीएने केला आहे. 

दरम्यान, हा बोगदा वाहतूक सेवेत दाखल झाल्यानंतर मरीन ड्राइव्ह येथे वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं एमएमआरडीएन एनसीपी ते कफ परेड दरम्यान 1.77 किमी लांबीचा सागरी पूल बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. मरीन ड्राइव्हच्या विस्तारामुळं बोगद्यातून बाहेर पडणाऱ्या वाहनांना पुढे मुंबई सागरी किनारा मार्गावर जाणे सोपे होणार आहे. 

