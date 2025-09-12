मुंबईची शान असणाऱ्या मरीन ड्राइव्हचे रुपडे पालटणार, समुद्र किनाऱ्यालगत...; मुंबईकरांना होणार मोठा फायदा

Mumbai Marine Drive: मुंबईकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. मुंबईची शान असलेले पर्यटनस्थळ म्हणजे मरीन ड्राइव्ह. आता मरीन ड्राइव्हचा विस्तार होणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला आहे. नेताजी सुभाषचंद्र मार्गालगत समुद्र किनाऱ्यावर 1.3 किमीच्या पट्ट्यात मरिन ड्राइव्हचे 18 मीटरपर्यंत रुंदीकरण करण्यात येईल, या रुंदीकरणामुळे सहा पदरी असलेला मरिन ड्राइव्ह 12 पदरी होणार आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने मरीन ड्राइव्हचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेताजी सुभाषचंद्र मार्गालगत समुद्र किनाऱ्यावर १.३ किमी पट्ट्यात मरीन ड्राइव्हची रुंदी १८ मीटरपर्यंत वाढवली जाईल. सध्या सहा पदरी असलेला हा रस्ता १२ पदरी होईल. हा प्रकल्प ऑरेंज गेट बोगद्याच्या कामाशी जोडलेला आहे आणि त्याचा खर्च सुमारे ५०० कोटी रुपये आहे. यामुळे दक्षिण मुंबईतील वाहतूक कोंडी २५ वर्षांसाठी सोडवली जाईल, तर मरीन ड्राइव्हची दृश्य ओळख जपली जाईल.
मरीन ड्राइव्हचा विस्तार मुख्यतः ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह बोगद्याच्या कार्यान्वयनानंतर वाढणाऱ्या वाहन वाहतुकीला सामोरे जाण्यासाठी आहे. पूर्व फ्रीवे वरून येणाऱ्या अतिजलद वाहनांना ऑरेंज गेट येथे कोंडी होते. हा विस्तार कोस्टल रोड आणि NCPA (नॅशनल सेंटर फॉर द पर्फॉर्मिंग आर्ट्स) दरम्यान ३ किमी लांबीचा सहा पदरी रस्ता बांधण्यासह जोडला जाईल. यामुळे दक्षिण मुंबईतील पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटी मजबूत होईल आणि वाहतूक कोंडी कमी होईल.
MMRDA ने ६.५ किमी लांबीचा दुहेरी बोगदा बांधण्यास मंजुरी दिली आहे, जो ऑरेंज गेट (ईस्टर्न फ्रीवे) ते मरीन ड्राइव्ह कोस्टल रोडला जोडेल. हा ९.२ किमी लांबीचा प्रकल्प आहे, ज्यात ६.५२ किमी ट्विन-टनल (दोन बाजूला दोन+दोन लेन, आणखी एक इमर्जन्सी लेन) आहे. याचा खर्च ७,३२६ कोटी रुपये असून, युनियन बँक ऑफ इंडियाकडून कर्ज मिळाले आहे. काम सुरू झाले असून, डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. हा बोगदा दक्षिण मुंबईसाठी रिंग रूट तयार करेल आणि वाहतूक कोंडी दूर करेल.