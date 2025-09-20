कर्जतच्या जंगलात सापडलेल्या नौदल अधिकाऱ्याच्या मृत्यूचे गूढ उकलले; मोबाईलचे लोकेशन...

Mumbai Crime News: काही दिवसांपूर्वी कर्जतच्या जंगलात एका नौदल अधिकाऱ्याचा मृतदेह सापडला होता. सुरजसिंह अमरपालसिंह चौहान असं या नौदल अधिकाऱ्याचे नाव होते. 7 सप्टेंबरपासून ते बेपत्ता होते. 15 सप्टेंबर रोजी सूरज सिंग यांचा मृतदेह सापडला होता. अखेर त्यांच्या मृत्यूचे गूढ समोर आले आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दक्षिण मुंबईतील कुलाबा येथील डॉकयार्ड नौदलात कार्यरत असलेल्या सूरजसिंह चौहान हा जवान कार्यरत होता. काही दिवसांपूर्वी रहस्यमयरित्या बेपत्ता झाला होता. 7 सप्टेंबरपासून तो बेपत्ता होता. त्याचा मोबाइलही बंद लागत होता. त्यामुळं नौदल, पोलीस व नातेवाईक यांच्यात चिंता पसरली होती. 29 मे रोजी 2025 रोजी त्याची नेमणूक मुंबईच्या नौदलाच्या FTTT विभागात झाली होती.
सूरजसिंह यांच्या मोबाईलचे शेवटचे लोकेशन कर्जत तालुक्यातील भिवपुरी रोड स्टेशन परिसरात मिळाल्याने नेरळ पोलीस आणि नौदलाचे अधिकाऱ्यांनी मोहिम राबवली होती. 15 सप्टेंबर रोजी त्याचा मृतदेह माथेरान डोंगरातील पाली भूतिवली धरण ते गार्बेट या मार्गावरील सातोबा मंदिरामागील टेकडीवरील 50 फूट खोल दरीत मृतदेह दिसून आला. नौदल अधिकारी यांचा मृतदेह स्थानिक आदिवासी गुराखी यांना दिसून आल्यानंतर त्यांनी नेरळ पोलिसांना कळवलं.
नौदल अधिकारी चौहान हे 7 सप्टेंबर रोजी लोणावळा येथील डोम धरण आणि नंतर कर्जत तालुक्यातील पाली भूतिवली धरण परिसरात पुढे गार्बेट येथे जात असल्याचं त्यांच्या मोबाईल लोकेशनवर स्पष्ट झालं. त्यांचं शेवटचं लोकेशन पाली भूतिवली धरणाच्या बाजूला माथेरान डोंगराच्या पायथ्याशी आढळून आलं होतं. त्यांनतर सकाळी सव्वाआठ वाजताच्या नंतर त्याबाबत कोणतीही माहिती मिळाली नाही.
दरम्यान, पोलिसांनी या प्रकरणात अपघाती मृत्यू अहवाल नोंदवला आहे. मृत्यूचे नेमके कारण शोधण्यासाठी मृतदेह पोस्टमार्टेमसाठी मुंबईच्या जेजे रुग्णालयात पाठवला आहे. ते घसरून पडले असावेत किंवा साप चावल्याने मृत्यू झाला असावा. नौदल अधिकारी यांचा मोबाईलचची रेंज गेल्याने त्यांना लोकेशन न सापडल्याने रस्ता भरकटला असल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
१. नौदल अधिकारी सूरजसिंह चौहान कोण होते आणि त्यांचा मृत्यू कसा झाला?
सूरजसिंह अमरपालसिंह चौहान हे ३३ वर्षीय नौदल अधिकारी होते, जे दक्षिण मुंबईतील कुलाबा येथील डॉकयार्डमधील FTTT विभागात मास्टर चीफ, क्लास II म्हणून कार्यरत होते. ते ७ सप्टेंबर २०२५ पासून बेपत्ता होते आणि १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी कर्जत तालुक्यातील माथेरान डोंगराजवळील जंगलात त्यांचा मृतदेह सापडला. पोलिसांच्या मते, हा अपघाती मृत्यू असून, घसरून पडणे किंवा साप चावणे अशा कारणांमुळे मृत्यू झाल्याची शक्यता आहे.
२. सूरजसिंह चौहान कधी बेपत्ता झाले आणि त्यांचा शोध कसा लागला?
सूरजसिंह चौहान ७ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी सीएसटी स्टेशनहून भिवपुरी रोडला ट्रेनने गेले आणि नंतर भिवपुरी-गार्बेट ट्रेकिंग ट्रेलवर गेले. त्यांचा शेवटचा मोबाइल लोकेशन डोम धरण आणि पाली भूतिवली धरण परिसरात मिळाले. त्यानंतर फोन बंद झाला. १५ सप्टेंबर रोजी स्थानिक आदिवासी गुराखींनी सातोबा मंदिरामागील ५० फूट खोल दरीत मृतदेह पाहिला आणि नेरळ पोलिसांना कळवले. नौदल आणि नेरळ पोलिसांच्या संयुक्त मोहिमेत शोध लागला.
३. सूरजसिंह चौहान यांची नेमणूक कधी आणि कुठे झाली होती?
सूरजसिंह चौहान यांची २९ मे २०२५ रोजी मुंबईच्या नौदलाच्या FTTT विभागात नेमणूक झाली होती. ते कुलाबा डॉकयार्ड येथे कार्यरत होते.