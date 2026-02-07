English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबई पालिकेत महापौर भाजपचाच, शिवसेनेची 'ती' स्ट्रॅटर्जी फेल; 'आता पुढची 5 वर्ष..'

Mumbai Mayor:  मुंबई सर्वात श्रीमंत महापालिका असल्याने या शहरावर आपली सत्ता असावी ही इच्छा आणि प्रयत्न प्रत्येक पक्षाचा असते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 7, 2026, 08:43 PM IST
मुंबई महापौर

Mumbai Mayor: मुंबई महापालिकेत मुंबईकरांनी भाजप सेना युतीला सत्तेचा कौल दिला. त्यानंतर मुंबई महापालिकेत महापौर कुणाचा बसणार याच्या चर्चा सुरु झाल्या. शिवसेना आणि भाजपमध्ये बऱ्याच बैठका चर्चा झाल्या. नगरसेवक जरी कमी निवडून आले असले तरी महापौरपद शिवसेनेला द्यावं हा शिंदेंचा आग्रह होता. पण महापौरपद भाजपने घेतलंय तर उपमहापौर शिवसेनेला देण्यात आलं. त्यामुळे ही अधिकृत घोषणा होताच शिवसेनेची नाराजी आज उघड उघड दिसलीये.

मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्राचा मानबिंदू. मुंबई सर्वात श्रीमंत महापालिका असल्याने या शहरावर आपली सत्ता असावी ही इच्छा आणि प्रयत्न प्रत्येक पक्षाचा असते. पण गेल्या 25 वर्षांपासून इथे शिवसेनेचे एकहाती वर्चस्व राहीलंय. शिवेसेनेचा जन्म मुंबईतला, प्रमुख मुंबईतले, त्यामुळे मुंबई ही भावनिकदृष्ट्या आणि राजकीयदृष्ट्याही शिवसेनेसाठी महत्वाची राहीलीये. पण गेल्या काही वर्षांत राजकीय समीकरणं बदलली. शिवेसेनेचे 2 तुकडे झाले. दोन्ही शिवसेना एकमेकांविरोधात लढल्या. पण सर्वात मोठा पक्ष ठऱला तो भाजप. त्यामुळे महापौर भाजपचा होणार की शिवसेनेचा अशी चर्चा असतानाच आज घोषणा झाली.

42 वर्षानंतर पहिल्यांदा मुंबईत भाजपच्या महापौर बसतायत. वास्तविक हे वर्ष बाळासाहेब ठाकरेंचं जन्मशताब्दी वर्ष त्यामुळे यंदा महापौरपद शिवेसेनेकडे द्यावं म्हणजे हीच बाळासाहेबांना आदरांजली ठरेल असं शिवसेनेचं म्हणणं होतं. त्यासाठी बऱ्याच चर्चाही झाल्या. पण भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरल होता त्यात शिवेसेनेचा परफॉर्मन्स समाधानकारक नव्हता. केवळ 29 नगरसेवक शिंदेंना निवडून आणता आले त्यामुळे महापौरपदाचावरचा सेनेचा दावा हा कमकुवत झाला. 

शेवटी भाजपकडून रितू तावडेंना महापौरपदाची संधी देण्यात आली तर सेनेच्या संजय घाडींना उपमहापौर पदाची उमेदवारी पण यावेळी बोलताना महापौरपद न मिळाल्याची सेनेची खदखद मात्र समोर आली. तर कोणत्या पक्षाचा महापौर होईल यापेक्षा मुंबईच्या प्रश्नांवर आता काम करणं जास्त महत्वाचं असल्याचं भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी म्हटलंय. 

भाजपचे सर्वात जास्त नगरसेवक निवडून आल्याने भाजपचा महापौर होतोय असं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आनंद परांजपेंनी म्हटलंय. त्यात शिवसेनेच्या मनातून न मिळालेलं महापौरपद काय जात नाहीये. आता पुढची 5 वर्ष भाजप शिवसेनेला मुंबई महापालिकेत एकत्र काम करावं लागणार आहे.  बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दीनिमीत्तानं किमान सुरुवातीचा काही काळ शिवसेनेचा महापौर व्हावा ही इच्छा पुर्ण न होता केवळ उपमहापौरपदावर समाधान मानावं लागलंय.   त्यामुळे येणा-या काळात शिवसेना भाजपचं ट्युनिंग कसं राहतं हे बघावं लागेल.

