'माझ्या दालनाची रेकी केली, गोपनीय कागदपत्रांचे फोटो काढले'; पेडणेकरांविरोधात तक्रार करणार; महापौर रितू तावडे संतापल्या!

महापालिकेतील विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी महापौर रितू तावडे दालनात प्रवेश केला. प्रश्नांना उत्तरे का मिळत नाही? याबद्दल जाब विचारला. यानंतर महापौर रितू तावडे आक्रमक झाल्या आहेत. किशोरी पेडणेकर यांच्याविरोधात तक्रार करणार असल्याचे महापौर रितू तावडेंनी म्हटलंय. तुमचा लेखाजोखा काढला तर खिचडीपासून काय काय निघेल, असा इशारादेखील महापौरांनी दिलाय.
महापौरांच्या दालनामध्ये प्रश्नाचं उत्तर मागायला त्या येऊ शकतात. पण किशोरी पेडणेकर यांनी ट्रेडपासिंग केले. महापालिकेच्या इतिहासात असं कधीच घडलं नव्हत. मुंबईकरांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मी बाहेर असते. कोविड काळापासून हे घरातून प्रश्न सोडवतात.
3 जुलै पावणेचार वाजता मी दालनात नव्हते. विरोधी पक्षनेत्या माझ्या केबिनमध्ये आल्या. माझ्या सर्व महत्वाच्या डॉक्यूमेंट्सचे उत्तर इथे दिले जाते. त्यांचा कॅमरामॅन सर्व दालन व्हिडीओत दाखवत आहे. गोपनीय कागदपत्र या माध्यमातून दाखवली जात असल्याचा आरोप महापौरांनी केलाय. माझ्या केबिनमधील डॉक्यूमेंट हवे असतील तर मला फोन करायला हवा होता.पण माझ्या कर्मचाऱ्यांवर त्यांनी अरेरावी केली. यानंतर त्यांनी माझे डॉक्यूमेंट्स मागवून घेतली. यांच्याविरोधात मी आझाद नगर पोलीस स्थानकात तक्रार देत असल्याचे महापौर म्हणाल्या.
सर्व प्रश्नांची मी सभागृहात चर्चा घडवल्या आहेत. पण किशोरी पेडणेकर या उत्तर ऐकून घेत नाही. यांच्याकडे काही मुद्दे राहिले नाहीत. अशा पद्धतीने काम करणाऱ्या भाजप, शिंदे गटाच्या कार्यालयात घुसवणं. या सर्वाची जबाबदारी एमएस यांच्याकडून मी घेणार आहे. मी किशोरी पेडणेकर यांच्याविरोधात पोलीस तक्रार करणार असल्याचे महापौर रितू तावडे म्हणाल्या. साकिनाका घटनेचा सविस्तर अहवाल तयार केला जाईल.
मुंबईकरांची एवढीच काळजी असेल तर एसीमध्ये बसणं बंद करा, रस्त्यावर फिरा कुठे पाणी तुंबलं असेल तर मला फोन करा, मी यंत्रणा पाठवते, असे महापौर म्हणाल्या. सत्ताधाऱ्यांना कसं अडचणीत आणायचं, चोर पावलांनी आत येणं, ट्रेसपासिंग करणं हे धंदे बंद करा, असे महापौर रितू तावडे म्हणाल्या.