Mega Block : 28 जूनला तब्बल 5 तासांचा मेगाब्लॉक, प्रवास करण्यापूर्वी विचार करा

रविवारी 28 जून रोजी मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर मेगाब्लॉक असणार आहे त्यामुळे रविवारी घराबाहेर पडण्यापूर्वी एकदा ही बातमी वाचा. कारण रविवारी अनेकदा आता पावसाळ्यानिमित्त खरेदी करण्यासाठी घराबाहेर पडण्याचा अनेकांचा विचार असेल. त्यामुळे घराबाहेर पडण्यापूर्वी एकदा ही बातमी सविस्तर वाचा. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्य मार्गावर माटुंगा आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान 'अप' आणि 'डाऊन' धीम्या मार्गांवर सकाळी 11.05 ते दुपारी 3.55 या वेळेत ब्लॉक घेण्यात येईल. मध्य रेल्वेने गुरुवारी जाहीर केले की, आवश्यक अभियांत्रिकी आणि देखभालीची कामे करण्यासाठी रविवार, 28 जून रोजी मुख्य मार्ग आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गावर 'मेगा ब्लॉक' घेण्यात येईल; याचा परिणाम उपनगरीय रेल्वे सेवांवर होईल.
रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्य मार्गावर माटुंगा आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान 'अप' आणि 'डाऊन' धीम्या मार्गांवर सकाळी 11.05 ते दुपारी 3.55 या वेळेत ब्लॉक घेण्यात येईल. ब्लॉकच्या कालावधीत, सकाळी 10.14 ते दुपारी 3.32 या वेळेत सीएसएमटी (CSMT) वरून सुटणाऱ्या 'डाऊन' धीम्या लोकल सेवा माटुंगा आणि मुलुंड दरम्यान 'डाऊन' जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. या गाड्या सायन, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप आणि मुलुंड स्थानकांवर थांबून पुन्हा धीम्या मार्गावर येतील. या सेवा त्यांच्या गंतव्यस्थानी नियोजित वेळेपेक्षा सुमारे 15 मिनिटे उशिरा पोहोचण्याची शक्यता आहे.
त्याचप्रमाणे, सकाळी 11.07 ते दुपारी 3.51 या वेळेत ठाण्यावरून सुटणाऱ्या 'अप' धीम्या सेवा मुलुंड आणि माटुंगा दरम्यान 'अप' जलद मार्गावरून वळवण्यात येतील आणि त्या मुलुंड, भांडुप, विक्रोळी, घाटकोपर, कुर्ला व सायन स्थानकांवर थांबतील. या गाड्याही साधारणपणे 15 मिनिटे उशिरा धावण्याची शक्यता आहे. मध्य रेल्वेने सांगितले की, सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 या वेळेत सीएसएमटी (CSMT) येथे येणाऱ्या किंवा तेथून सुटणाऱ्या सर्व लोकल गाड्या त्यांच्या गंतव्यस्थानी नियोजित वेळेपेक्षा सुमारे 15 मिनिटे उशिरा पोहोचू शकतात.
ट्रान्स-हार्बर मार्गावर, ठाणे आणि वाशी/नेरुळ स्थानकांदरम्यान सकाळी 11.10 ते दुपारी 4.10 या वेळेत ब्लॉक घेण्यात येईल. या कालावधीत, ठाणे आणि वाशी/नेरुळ दरम्यान 'अप' आणि 'डाऊन' ट्रान्स-हार्बर कॉरिडॉरवरील सेवा बंद राहतील. परिणामी, सकाळी 10.35 ते दुपारी 4.07 या वेळेत ठाण्यावरून वाशी, नेरुळ आणि पनवेलसाठी सुटणाऱ्या गाड्या, तसेच सकाळी 10.25 ते दुपारी 4.09 या वेळेत पनवेल, नेरुळ आणि वाशी येथून ठाण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या सेवा रद्द राहतील.
रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पायाभूत सुविधांची देखभाल आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी हा देखभाल ब्लॉक (maintenance block) आवश्यक आहे. प्रवाशांना सल्ला देण्यात आला आहे की त्यांनी त्यानुसार आपल्या प्रवासाचे नियोजन करावे आणि प्रभावित मार्गांवर गाड्यांना उशीर होऊ शकतो किंवा त्या रद्द केल्या जाऊ शकतात, याची नोंद घ्यावी.
मध्य रेल्वेकडून या आठवड्याच्या शेवटी कल्याण-बदलापूर मार्गावर रात्रीच्या वेळी ब्लॉकची माहिती दिली आहे. कल्याण आणि बदलापूर स्थानकांदरम्यान सुरू असलेल्या तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गिकेच्या (लाइनच्या) कामासाठी, दक्षिण-पूर्व टोकाकडील (कर्जत बाजूकडील) पादचारी पुलाचा (FOB) 'N' प्रकारचा ट्रस (truss) काढण्याचे काम केले जाणार आहे. यासाठी मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाने बुधवारी घोषणा केली की, 27-28 जूनच्या मध्यरात्री एक विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात येईल.
हा ब्लॉक 28जून रोजी पहाटे 1.20 ते 3.50 या वेळेत कल्याण आणि वांगणी (दोन्ही स्थानके वगळून) दरम्यानच्या 'अप' आणि 'डाऊन' दक्षिण-पूर्व मार्गावर लागू असेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.