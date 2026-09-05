तीनही मार्गावर मेगाब्लॅाक! गणेशोत्सावाची शॅापिंग करण्यासाठी बाहेर पडाल तर रेल्वेचे वेळापत्रक तपासा

Mumbai Mega Block : रविवारी 6 सप्टेंबर रोजी जर तुम्ही ट्रेनने प्रवास करण्याच्या तयारीत असाल तर त्याआधी रविवारच्या मेगाब्लॅाकचे वेळापत्रक तपासणे गरजेचे आहे. रविवारी तीनही मार्गावर ब्लॅाक असणार आहेत, त्यामुळे रविवारची वेळापत्रक विस्कळीत असणार आहे. 6 सप्टेंबर रोजी देखभाल दुरुस्तीचे काम होणार आहे, ज्यामध्ये पश्चिम रेल्वेचा पाच तासांचा जंबो ब्लॉक आणि मध्य रेल्वेच्या मेन आणि हार्बर लाईनचे मेगाब्लॉक्स समाविष्ट आहेत. आता कोणत्या मार्गावर कशाप्रकारे गाड्या धावणार आहेत यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
पश्चिम रेल्वेच्या मुख्य जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे की, जंबो ब्लॅाक सकाळी 10.35 ते दुपारी 3.35 पर्यत असणार आहे, त्यामुळे जर तुम्ही गणपतीच्या शॅापिंगसाठी जात असाल तर तुम्ही हे वेळापत्रक जाणून घेणे गरजेचे आहे. पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांसाठी जंबो मेगा ब्लॅाक असणार आहे त्यामुळे सकाळी 10.35 ते दुपारी 3.35 यावेळेमध्ये अप आणि डाउन फास्ट लाईन्सवर मेगाब्लॅाक असणार आगे. या वेळएमध्ये जलद गाड्या या धीम्या गतीने धावणार आहेत. तर काही सेवा या रद्द केल्या जाणार आहेत. चर्चगेटला जाणाऱ्या काही ट्रेन या वांद्रे किंवा दादर येथेच थांबणार आहेत.
हे ही वाचा
मध्य रेल्वे म्हणजेच सेंट्रल रेल्वेवर देखील सकाळी 10.55 ते दुपारी 3.55 यादरम्यान मेगाब्लॅाक असणार आहे. सेंट्रलच्या सीएसएमटी–विद्याविहार स्लो लाईन ब्लॉकमध्ये ट्रेन डाउन स्लो गाड्या भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, सायन आणि कुर्ला येथे थांबे घेत फास्ट लाईनवर गाड्या वळवल्या जाणार आहेत. नंतर विद्याविहार येथे पुन्हा वळवल्या जातात. घाटकोपर ते सीएसएमटी पर्यंतची अप स्लो गाड्या या फास्ट मार्गावरुन येतील.
हार्बर रेल्वेच्या वेळापत्रकाबद्दल सांगायचे झाले तर सीएसएमटी–चुनाभट्टी/वांद्रे येथे मेगाब्लॅाक सकाळी 11.10 ते दुपारी 4.40 पर्यंत असणार आहे. तर सीएसएमटी–वांद्रे/गोरेगाव आणि सीएसएमटी–वाशी/बेलापूर/पनवेल या मार्गावर येथील सेवा स्थगित केल्या जाणार आहेत.