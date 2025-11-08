लोकल प्रवासात तुम्हाला येऊ शकतात अडचणी, रेल्वेची ही अपडेट तुमच्यासाठी खूपच महत्वाची!

Mega Block: रविवारी मध्य व हार्बर रेल्वेवर मेगाब्लॉकमुळे विस्कळीत सेवा!मुंबईकरांच्या दैनंदिन प्रवासाचा कणा असलेल्या लोकल रेल्वेवर रविवारी म्हणजे 9 नोव्हेंबर 2025 रोजी मोठा मेगाब्लॉक जाहीर करण्यात आलाय. रेल्वे मार्गाच्या दुरुस्ती, देखभाल आणि अभियांत्रिकी कामांसाठी हा ब्लॉक घेतला जाणार असून, प्रवाशांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
माटुंगा ते मुलुंड दरम्यान अप आणि डाऊन जलद वाहिन्यांवर सकाळी 11.05 ते दुपारी 3.45 पर्यंत पूर्णपणे ब्लॉक राहील. या काळात सीएसएमटीहून सकाळी 10.36 ते दुपारी 3.10 पर्यंत सुटणाऱ्या सर्व डाऊन जलद गाड्या माटुंग्यात धीम्या मार्गावर वळवल्या जातील. या गाड्या विक्रोळी, भांडुप, नाहूर, कांजुरमार्गसारख्या अतिरिक्त स्थानकांवर थांबतील, त्यामुळे ठाणे-कल्याण-कर्जत-कसारा मार्गावरील प्रवासी सुमारे 15 मिनिटे उशिराने पोहोचतील. ठाण्याहून अप मार्गावर सकाळी 11.03 ते दुपारी 3.38 पर्यंत सुटणाऱ्या जलद गाड्यांनाही मुलुंड ते माटुंगा धीम्या मार्गाचा वापर करावा लागेल.
कुर्ला ते वाशी दरम्यान अप-डाऊन दोन्ही मार्गांवर सकाळी 11.10 ते दुपारी 4.10 पर्यंत मेगाब्लॉक असेल. यामुळे सीएसएमटीहून 10.34 ते 3.36 पर्यंत वाशी-बेलापूर-पनवेलकडे जाणाऱ्या तसेच पनवेलहून 10.17 ते 3.47 पर्यंत सीएसएमटीकडे येणाऱ्या सर्व हार्बर लोकल पूर्णपणे रद्द राहतील. नेरुळ, बेलापूर, पनवेलकडून येणाऱ्या प्रवाशांना कुर्ल्यापर्यंतच मर्यादित सेवा मिळणार आहे.
ब्लॉक दरम्यान सीएसएमटी-कुर्ला आणि वाशी-पनवेल दरम्यान विशेष लोकल चालवल्या जातील. हार्बर प्रवाशांना सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 पर्यंत ट्रान्स-हार्बर मार्गाने ठाणे-वाशी/नेरुळ प्रवास करण्याची विशेष परवानगी देण्यात आली आहे. ही सुविधा मिळाल्याने वाशीकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना ठाण्यापर्यंत मध्य रेल्वेने येऊन पुढे ट्रान्स-हार्बरने जाता येणार आहे.
हा ब्लॉक अत्यावश्यक देखभालीसाठी असल्याने प्रवाशांनी फक्त गरज असेल तरच बाहेर पडावे, असे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केलंय. उशिराने धावणाऱ्या गाड्यांमुळे ऑफिसला उशीर होऊ शकतो, त्यामुळे कामावर जाणाऱ्यांनी बेस्ट बस किंवा इतर पर्यायांचा विचार करावा.
मेगाब्लॉकमुळे होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी रेल्वे स्थानकांवर अतिरिक्त कर्मचारी तैनात राहणार आहेत. प्रवाशांनी रेल्वे अॅप किंवा हेल्पलाइनवर अपडेट्स तपासण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मुंबईची लाइफलाइन असलेली लोकल सेवा मजबूत राहावी यासाठी हे काम अपरिहार्य असल्याचे रेल्वेने म्हटले आहे.
उत्तर: मध्य रेल्वेवर (माटुंगा-मुलुंड) सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.४५ पर्यंत तर हार्बर मार्गावर (कुर्ला-वाशी) सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१० पर्यंत मेगाब्लॉक आहे. म्हणजे सुमारे ४ ते ५ तास दोन्ही मार्गांवर जलद आणि हार्बर लोकलचा खोळंबा किंवा रद्द होण्याची शक्यता आहे.
उत्तर: पनवेल-वाशी-सीएसएमटी या सर्व गाड्या सकाळी १०.१७ ते दुपारी ३.४७ पर्यंत पूर्णपणे रद्द आहेत. परंतु रेल्वेने विशेष परवानगी दिली आहे – सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ६.०० पर्यंत तुम्ही ठाणे-वाशी/नेरुळ ट्रान्स-हार्बर लोकलने प्रवास करू शकता. म्हणजे पनवेलहून ठाण्यापर्यंत मध्य रेल्वेने येता येईल आणि ठाण्याहून ट्रान्स-हार्बरने वाशी-नेरुळ-पनवेल जाता येईल. हार्बरचे तिकीट असले तरी ट्रान्स-हार्बरने प्रवास करता येईल.
उत्तर: रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट आवाहन केले आहे की, “अनावश्यक प्रवास टाळा”. जलद गाड्या १५-२० मिनिटे उशिराने धावतील. त्यामुळे सकाळी ११ ते दुपारी ४ या वेळेत ऑफिसला जायचे असेल तर बेस्ट बस, मेट्रो, ओला-उबर किंवा शेअरिंग टॅक्सीचा वापर करा. विशेष म्हणजे वाशी-पनवेल दरम्यान आणि सीएसएमटी-कुर्ला दरम्यान रेल्वे स्वतः विशेष लोकल चालवणार आहे, पण त्या मर्यादितच असतील.