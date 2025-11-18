'पुरूषही रडतात, पण...'; बोरीवली स्थानकात मूकपणे अश्रू वाहणारा तरुण, मन हेलवणारा व्हिडिओ

Borivali Station Viral Video: पुरुषांनाही मन असतं, त्यांच्याही भावना असतात, हे दाखवून देणारा एक प्रसंग अलीकडेच घडला आहे. मुंबईच्या बोरीवली स्थानकातील एक प्रसंग मनाला चटका लावून जाणारा आहे. सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत तो तरुण शांतपणे रडताना दिसत आहे. काळीज पिळवटून टाकणाऱ्या या व्हिडिओमागे त्या पुरुषाच्या असंख्य अव्यक्त भावना दडल्या आहेत. या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य आणि कारण जाणून घेऊयात.
तिलक दुबे नावाच्या कंटेट क्रिएटरने हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. दुबे लोकल चुकल्यामुळं बोरीवली स्थानकात बसला होता. त्याचवेळी त्यांचं बाजूला बसलेल्या एका व्यक्तीकडे लक्ष गेलं. डोळ्यावर हात आणि डोकं खाली झुकलेले होतं अन् डोळ्यात आसवांचा महापूर होता. न बोलता न हुंदके देता चक्क तो रडत होता. मन विचलित करणारे ते दृश्य होतं.
तिलक यांना वाटलं की या माणसाशी बोलल्याने कदाचित त्याला हलकं वाटेल. तेव्हा त्यांनी त्याला विचारले की, भाऊ सगळं ठीक आहे ना? तेव्हा त्या माणसानं डोळे पुसले एक खोल श्वास घेत म्हटलं बस... काही गोष्टी आठवल्या. विचारल्याबद्दल धन्यवाद. इतकं बोलून तो रुळांकडे निर्विकारपणे बघत होता. जणू तो ट्रेनची वाट बघत असावा जी आता कधीच येणार नव्हती किंवा गमावलेल्या व्यक्तीची आठवण आली असावी, असं तिलक यांनी पोस्ट मध्ये म्हटलं आहे.
तिलक यांनी पोस्टमध्ये खूप छान संदेश दिला आहे. पुरुषही रडतात पण शांततेत. याचा अर्थ ते कमकुवत आहेत असं नाही. अनेकदा शांतता ही अशी भाषा आहे जी वेदना समजून घेऊ शकते. मी देवाकडे प्रार्थना करेन की कृपया त्याच्या आयुष्यात आनंद पाठवा. मला खरंतर ही पोस्ट करायची नाही कारण हा त्याचा क्षण आहे आणि मला तो अशाप्रकारे सार्वजनिक करण्याचा अधिकार नाही. पण तरीही योग्य अन् अयोग्य जगाला माहिती असणे आवश्यक आहे. (कदाचित काही दिवसांनी मी हा व्हिडिओ डिलीट करेन)
