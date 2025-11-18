English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'पुरूषही रडतात, पण...'; बोरीवली स्थानकात मूकपणे अश्रू वाहणारा तरुण, मन हेलवणारा व्हिडिओ

Borivali Station Viral Video: बोरीवली स्थानकातील एक व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होतोय. काय आहे या व्हिडिओमागचं सत्य

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 18, 2025, 10:41 AM IST
Borivali Station Viral Video: पुरुषांनाही मन असतं, त्यांच्याही भावना असतात, हे दाखवून देणारा एक प्रसंग अलीकडेच घडला आहे. मुंबईच्या बोरीवली स्थानकातील एक प्रसंग मनाला चटका लावून जाणारा आहे. सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत तो तरुण शांतपणे रडताना दिसत आहे. काळीज पिळवटून टाकणाऱ्या या व्हिडिओमागे त्या पुरुषाच्या असंख्य अव्यक्त भावना दडल्या आहेत. या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य आणि कारण जाणून घेऊयात. 

तिलक दुबे नावाच्या कंटेट क्रिएटरने हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. दुबे लोकल चुकल्यामुळं बोरीवली स्थानकात बसला होता. त्याचवेळी त्यांचं बाजूला बसलेल्या एका व्यक्तीकडे लक्ष गेलं. डोळ्यावर हात आणि डोकं खाली झुकलेले होतं अन् डोळ्यात आसवांचा महापूर होता. न बोलता न हुंदके देता चक्क तो रडत होता. मन विचलित करणारे ते दृश्य होतं. 

तिलक यांना वाटलं की या माणसाशी बोलल्याने कदाचित त्याला हलकं वाटेल. तेव्हा त्यांनी त्याला विचारले की, भाऊ सगळं ठीक आहे ना? तेव्हा त्या माणसानं डोळे पुसले एक खोल श्वास घेत म्हटलं बस... काही गोष्टी आठवल्या. विचारल्याबद्दल धन्यवाद. इतकं बोलून तो रुळांकडे निर्विकारपणे बघत होता. जणू तो ट्रेनची वाट बघत असावा जी आता कधीच येणार नव्हती किंवा गमावलेल्या व्यक्तीची आठवण आली असावी, असं तिलक यांनी पोस्ट मध्ये म्हटलं आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tilak Dubey (@tilakdevdubey)

तिलक यांनी पोस्टमध्ये खूप छान संदेश दिला आहे. पुरुषही रडतात पण शांततेत. याचा अर्थ ते कमकुवत आहेत असं नाही. अनेकदा शांतता ही अशी भाषा आहे जी वेदना समजून घेऊ शकते. मी देवाकडे प्रार्थना करेन की कृपया त्याच्या आयुष्यात आनंद पाठवा. मला खरंतर ही पोस्ट करायची नाही कारण हा त्याचा क्षण आहे आणि मला तो अशाप्रकारे सार्वजनिक करण्याचा अधिकार नाही. पण तरीही योग्य अन् अयोग्य जगाला माहिती असणे आवश्यक आहे. (कदाचित काही दिवसांनी मी हा व्हिडिओ डिलीट करेन)

प्रश्न १: सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला बोरीवली स्थानकातील व्हिडिओ कशाबद्दल आहे?

उत्तर: बोरीवली रेल्वे स्थानकावर शांतपणे रडणाऱ्या आणि आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून देणाऱ्या एका तरुणाचा हा व्हिडिओ आहे, जो पुरुषांनाही मन आणि भावना असतात हे दर्शवतो.

प्रश्न २: हा व्हिडिओ कोणी आणि कोणत्या परिस्थितीत शेअर केला आहे?

उत्तर: तिलक दुबे नावाच्या एका कंटेट क्रिएटरने हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. लोकल चुकल्यामुळे ते बोरीवली स्थानकात बसले असताना त्यांचे लक्ष बाजूला बसलेल्या या तरुणाकडे गेले.

प्रश्न ३: व्हिडिओतील तरुण नेमका कोणत्या अवस्थेत रडत होता?

उत्तर: तो तरुण डोळ्यांवर हात ठेवून आणि डोकं खाली झुकवून शांतपणे रडत होता. त्याने कोणताही हुंदका दिला नाही.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Man Crying At Borivali StationMan Crying At Borivali Stationviral videomen cry toomen and emotionsMan Crying At Borivali Station viral video

