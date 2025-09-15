मेट्रोच्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! मेट्रो 3 चं Time Table बदललं; पहिल्या मेट्रोच्या वेळेत बदल, यापुढे...

Metro 3 Time Table: मेट्रो 3 ने आपल्या वेळापत्रकात बदल केला आहे. आरे ते आचार्य अत्रे चौक मार्गिकेवरील सेवा कालावधीत वाढ करण्यात आली असून, आता पहिल्या मेट्रोची वेळ बदलण्यात आली आहे. आता आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्थानकावर आणि आरे मेट्रो स्थानकावर सकाळी 6.30 ऐवजी सकाळी 5 वाजून 55 मिनिटांनी पहिली मेट्रो सुटणार आहे. यामुळे सकाळच्या वेळी कामावर जाणाऱ्या अनेक मुंबईकरांना दिलासा मिळेल.
कुलाबा-वांद्रे-आरे-सीप्झ भुयारी मेट्रो 3 मार्गिकेतील आरे ते आचार्य अत्रे चौक मार्गिकेवरील सेवा कालावधीत मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून (एमएमआरसी) वाढ करण्यात आली आहे. सकाळच्या वेळेतील मेट्रोच्या सेवेत आता 35 मिनिटांनी वाढविण्यात आला आहे. त्यानुसार आता आचार्य अत्रे चौक आणि आरे मेट्रो स्थानकावर सकाळी पहिली मेट्रो 5.55 वाजता सुटेल. याआधी 6.30 वाजता पहिली मेट्रो धावत होती.
एमएमआरसीकडून 33.5 किमीच्या मेट्रो ३ मार्गिकेचे काम हाती घेण्यात आले असून या मार्गिकेतील आरे ते बीकेसी मार्गिका ऑक्टोबर 2024 मध्ये तर बीकेसी ते आचार्य अत्रे चौक मार्गिका मे 2025 मध्ये वाहतूक सेवेत दाखल झाली आहे. ही मार्गिका सेवेत दाखल झाल्यापासून सोमवार ते शनिवारदरम्यान सकाळी 6.30 ते रात्री 10.30 या वेळेत आरे ते आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्थानकादरम्यान मेट्रो गाड्या चालवल्या जातात. तर रविवारी मात्र सकाळी 8.30 ते रात्री 10.30 अशी मेट्रो सेवेची वेळ होती.
FAQ
1) मुंबई मेट्रो लाइन ३ ची लांबी, स्टेशन आणि मार्ग काय?
लांबी: ३३.५ किमी (पूर्णपणे भूमिगत, २६ भूमिगत आणि १ वरच्या पातळीवर).
स्टेशन: २७ स्टेशन, ज्यात कोलाबा (कफ परेड), चर्चगेट, मुंबई सेंट्रल, वरळी, बीकेसी, धायसर, आरे कॉलनी यांचा समावेश.
मार्ग: कोलाबा-बांद्रा-सीईपीझई (आरे). ही लाइन दक्षिण मुंबईला पश्चिम उपनगरांशी जोडते आणि विमानतळाशी कनेक्ट होते.
2) मेट्रो ३ ची वेळापत्रक आणि फेअर काय?
वेळापत्रक: सकाळी ६:०० ते रात्री १२:०० पर्यंत (कार्यान्वित भागासाठी). ट्रेन दर ३-५ मिनिटांनी धावतात.
फेअर: टप्प्यानुसार ₹१० ते ₹७० (उदा. बीकेसी ते आरेसाठी ₹५० पर्यंत). मुंबई १ (NCMC) कार्ड वापरून संपर्करहित पेमेंट शक्य आहे, जे मेट्रो लाइन १, २A, ३ आणि ७ वर चालते. लहान मुले (३ फूट उंचीपर्यंत) मोफत प्रवास करू शकतात.
3) मेट्रो ३ चा सध्याचा स्थिती काय (२०२५ पर्यंत)?
फेज १: आरे ते बीकेसी (१२.६९ किमी, १० स्टेशन) - ५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन केले.
फेज २: बीकेसी ते वरळी (अचार्य अत्रे चौक, ११.५ किमी, ११ स्टेशन) - १० मे २०२५ रोजी कार्यान्वित.
फेज ३: वरळी ते कोलाबा (११.५ किमी) - ऑगस्ट २०२५ पर्यंत अपेक्षित. सध्या २० किमी भाग कार्यान्वित आहे, आणि संपूर्ण लाइन २०२५ च्या शेवटी पूर्ण होईल.