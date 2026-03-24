बोअरवेल खोदताना जमिनीखाली लागला मेट्रो 3 चा बोगदा; मुंबईत मोठी दुर्घटना टळली; काय घडलं नेमकं?

Metro 3 Tunnel:  दक्षिण मुंबईतील सीएसएमटी मेट्रो सिनेमाजवळ मेट्रो-३च्या भूमिगत बोगद्यात बोअरवेल खोदताना छिद्र पडल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. यामुळे सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 24, 2026, 02:08 PM IST
मेट्रो 3

Metro 3 Tunnel: दक्षिण मुंबईतील सीएसएमटी मेट्रो सिनेमाजवळ मेट्रो-३च्या भूमिगत बोगद्यात बोअरवेल खोदताना छिद्र पडल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. यामुळे सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चंद्रमा वॉटर सप्लाय कंपनीने नियम डावलून काम केल्याने पोलिसांनी त्यांच्या मालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

काय नेमकं प्रकरण?

5 मार्च रोजी सीएसएमटी मेट्रो सिनेमाच्या जवळ बोअरवेल खोदण्याचे काम सुरू होते. चंद्रमा वॉटर सप्लाय प्रा. लि. कंपनीचे कामगार ड्रिलिंग मशीन वापरून जमिनीखाली खोदकाम करत होते. अचानक मेट्रो-3 च्या बोगद्याच्या डाव्या बाजूला एक लहान छिद्र पडले. हे छिद्र इतके छोटे होते तरीही मेट्रोच्या भूमिगत रचनेला धक्का लागला. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) च्या अधिकाऱ्यांना ही बाब समजताच त्यांनी तातडीने घटनास्थळी पाहणी केली. बोअरवेल म्हणजे पाण्यासाठी खोल विहीर खोदणे, पण ते मेट्रो बोगद्याजवळ केल्याने मोठी दुर्घटना टळली.

कोणावर गुन्हा दाखल झाला?

या प्रकरणी चंद्रमा वॉटर सप्लाय प्रा. लि. कंपनीचे मालक रामबाबू राय यांच्यावर आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांनी 13 मार्च रोजी हा गुन्हा दाखल केला. घटना घडल्यानंतर 8 दिवसांनी कारवाई झाली. कंपनीने बोअरवेल खोदण्याचे काम केले, पण त्यासाठी कोणतीही परवानगी नव्हती. रामबाबू राय यांच्यावर ‘बोगदा खोदकामात हस्तक्षेप’ अशा स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस सध्या त्यांच्याकडून चौकशी करत आहेत.

नियमांचे उल्लंघन कसे झाले?

मेट्रो मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूंनी 50 मीटर अंतरात कोणतेही खोदकाम किंवा बांधकाम करण्यापूर्वी एमएमआरसीची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असते. तसेच महापालिकेची (बीएमसी) परवानगीही आवश्यक असते. चंद्रमा वॉटर सप्लाय कंपनीने हे दोन्ही नियम पूर्णपणे डावलले. त्यांनी कोणतीही परवानगी घेतली नाही. यामुळे मेट्रोच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला. कंपनीने नियमांचे पालन केले नाही म्हणूनच ही घटना घडली, असे पोलिसांच्या चौकशीत हे उघडकीस आले.

अधिकाऱ्यांनी काय कारवाई केली?

एमएमआरसीच्या अधिकाऱ्यांनी लगेच घटनास्थळी भेट देऊन बोगद्याची पाहणी केली. त्यांनी पोलिसांना सर्व माहिती दिली. पोलिसांनी कंपनीच्या मालकावर गुन्हा नोंदवला आणि पुढील तपास सुरू केला. या घटनेत कोणतीही मोठी दुर्घटना झाली नाही, पण छिद्र पडल्याने मेट्रोच्या देखभालीसाठी तातडीने उपाययोजना करण्यात आल्या. असे काम रोखण्यासाठी कडक नियम आहेत, तरीही अनेकदा त्याचे पालन होत नाही, असे एमएमआरसीने सांगितले.

सध्यस्थिती काय?

ही घटना मेट्रो प्रवाशांसाठी आणि संपूर्ण मुंबईसाठी धोकादायक ठरू शकली असती. बोगद्यात छिद्र पडल्याने पाणी गळती किंवा इतर समस्या उद्भवू शकतात. सध्या पोलिस आणि एमएमआरसी मिळून पूर्ण तपास करत आहेत. बोअरवेलचे काम थांबवण्यात आले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

