Marathi News
Metro Line 2 B : मुंबई मेट्रोचा अनोखा 'शून्य पूल', 130 किमी लांबीचा पूर्व-पश्चिम मुंबई जोडणार

Mumbai News : मुंबई मेट्रो लाईन २ बी वर झिरो ब्रिजच्या अंतिम पायलॉन एलिमेंटच्या स्थापनेसह इतिहास रचला गेला. हा १३० मीटर लांबीचा केबल-स्टेड पूल भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट यांच्या "शून्य" सिद्धांताला समर्पित आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 19, 2026, 06:18 PM IST
मुंबई मेट्रोच्या विस्तारात एक प्रतीकात्मक अध्याय जोडला गेला आहे. मेट्रो लाईन 2 बी वर झिरो ब्रिजचा अंतिम पायलॉन एलिमेंट यशस्वीरित्या स्थापित करण्यात आला आहे. या 130 मीटर लांबीच्या केबल-स्टेड पुलाचा आकार "शून्य" दर्शवितो आणि तो महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट यांना समर्पित आहे. मुंबई मेट्रो लाईन 2 बी (यलो लाईन) हा पूर्णपणे उंचावलेला 23.643 किलोमीटरचा कॉरिडॉर आहे, जो डीएन नगर ते मंडाले पर्यंत 20 स्थानकांसह जातो. ही लाईन पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना वांद्रे, कुर्ला आणि चेंबूर मार्गे जोडते.

अचूक अभियांत्रिकी आणि तांत्रिक कामगिरी

130 मीटर लांबीच्या पुलाचा मुख्य केबल-स्टेड स्पॅन 80 मीटर आहे, जो वाकोला नाल्यावरून जातो. अंदाजे 40 मीटर उंच स्टीलचे हे खांब 10 प्री-फॅब्रिकेटेड सेक्शनमध्ये बांधण्यात आले होते आणि सुमारे 5.9 किलोमीटर लांबीच्या जागेवर वेल्डिंगद्वारे एकत्र करण्यात आले होते. अंतिम "क्राउन एलिमेंट" बसवण्यासाठी 750  आणि 350 मेट्रिक टन वजनाच्या हेवी-ड्युटी क्रेनचा वापर करण्यात आला.

शून्याचे प्रतीक

हा प्रचंड घटक मिलिमीटर-स्तरीय अचूकतेसह बसवण्यात आला होता, ज्यामुळे पुलाचा आकार पूर्णपणे "शून्य" झाला. हे केवळ तांत्रिक उत्कृष्टतेचे प्रतीक नाही तर मुंबई मेट्रोची विश्वासार्हता आणि स्मार्ट पायाभूत सुविधांकडे त्याची भविष्यातील दिशा देखील प्रतिबिंबित करते.

विकास आणि शहरासाठी महत्त्व

शून्य पूल हा मेट्रो लाईन २बी च्या अभियांत्रिकी आणि डिझाइनमध्ये एक मैलाचा दगड आहे. तो केवळ वाहतूक सुविधा वाढवेल असे नाही तर शहरातील रहिवाशांना एक नवीन सार्वजनिक वाहतूक अनुभव देखील प्रदान करेल.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

