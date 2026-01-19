Metro Line 2 B : मुंबई मेट्रोचा अनोखा 'शून्य पूल', 130 किमी लांबीचा पूर्व-पश्चिम मुंबई जोडणार

मुंबई मेट्रोच्या विस्तारात एक प्रतीकात्मक अध्याय जोडला गेला आहे. मेट्रो लाईन 2 बी वर झिरो ब्रिजचा अंतिम पायलॉन एलिमेंट यशस्वीरित्या स्थापित करण्यात आला आहे. या 130 मीटर लांबीच्या केबल-स्टेड पुलाचा आकार "शून्य" दर्शवितो आणि तो महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट यांना समर्पित आहे. मुंबई मेट्रो लाईन 2 बी (यलो लाईन) हा पूर्णपणे उंचावलेला 23.643 किलोमीटरचा कॉरिडॉर आहे, जो डीएन नगर ते मंडाले पर्यंत 20 स्थानकांसह जातो. ही लाईन पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना वांद्रे, कुर्ला आणि चेंबूर मार्गे जोडते.
130 मीटर लांबीच्या पुलाचा मुख्य केबल-स्टेड स्पॅन 80 मीटर आहे, जो वाकोला नाल्यावरून जातो. अंदाजे 40 मीटर उंच स्टीलचे हे खांब 10 प्री-फॅब्रिकेटेड सेक्शनमध्ये बांधण्यात आले होते आणि सुमारे 5.9 किलोमीटर लांबीच्या जागेवर वेल्डिंगद्वारे एकत्र करण्यात आले होते. अंतिम "क्राउन एलिमेंट" बसवण्यासाठी 750 आणि 350 मेट्रिक टन वजनाच्या हेवी-ड्युटी क्रेनचा वापर करण्यात आला.
Shunya takes shape — where mathematics meets engineering.
With the successful erection of the final pylon element, the iconic Shunya Bridge on Metro Line 2B now stands tall in its ZERO shape — a tribute to the legendary mathematician Aryabhata, who gave the world the concept of… pic.twitter.com/i7PJ8e1qRj
— MMRDA (@MMRDAOfficial) January 18, 2026
हा प्रचंड घटक मिलिमीटर-स्तरीय अचूकतेसह बसवण्यात आला होता, ज्यामुळे पुलाचा आकार पूर्णपणे "शून्य" झाला. हे केवळ तांत्रिक उत्कृष्टतेचे प्रतीक नाही तर मुंबई मेट्रोची विश्वासार्हता आणि स्मार्ट पायाभूत सुविधांकडे त्याची भविष्यातील दिशा देखील प्रतिबिंबित करते.
शून्य पूल हा मेट्रो लाईन २बी च्या अभियांत्रिकी आणि डिझाइनमध्ये एक मैलाचा दगड आहे. तो केवळ वाहतूक सुविधा वाढवेल असे नाही तर शहरातील रहिवाशांना एक नवीन सार्वजनिक वाहतूक अनुभव देखील प्रदान करेल.