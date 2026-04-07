  • Metro Line 9 : दहिसर पूर्व ते काशीगाव भाडं किती? कोणकोणते आहेत मेट्रो स्टेशन?, आता असं असणार वेळापत्रक, A टू Z माहिती

Metro Line 9 : दहिसर पूर्व ते काशीगाव भाडं किती? कोणकोणते आहेत मेट्रो स्टेशन?, आता असं असणार वेळापत्रक, A टू Z माहिती

Metro Line 9 : मुंबईकरांचा प्रवास अजून जलद आणि सुखकर होणार आहे. आजपासून मेट्रो लाईन 9 मार्गिका सुरू झाली आहे. मेट्रो 9 ही लाईन मेट्रो 7 ला जोडली असल्याने दहिसर ते आता थेट अंधेरीपर्यंत प्रवास करता येणार आहे. दहिसर पूर्व ते काशीगाव भाडं किती? कोणकोणते मेट्रो स्टेशन आहेत, संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.

नेहा चौधरी | Updated: Apr 7, 2026, 01:25 PM IST
Metro Line 9 : दहिसर पूर्व ते काशीगाव भाडं किती? कोणकोणते आहेत मेट्रो स्टेशन?, आता असं असणार वेळापत्रक, A टू Z माहिती

Metro Line 9 : मिरा - भाईंदरकरांसाठी दिलासादायक ठरणाऱ्या दहिसर - काशीगाव या मुंबई मेट्रो 9 मार्गाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झालं. आता बुधवारी 8 एप्रिलपासून मिरा-भाईंदर ते मुंबई प्रवास सुखकर आणि जलद होणार आहे. 

मेट्रो 9 चा पहिल्या टप्प्यात एकूण चार मेट्रो स्टेशन सुरू आहेत. दहिसर पूर्व, पांडूरंग वाडी,मीरागाव आणि काशीगाव असे चार मेट्रो स्थानक असणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या चार मेट्रो स्थानकांसाठी 3 ते 12 किमी पर्यंतच्या प्रवासासाठी प्रवाशांना 10 ते 20 रूपये इतकं तिकीट एका दिशेच्या प्रवासासाठी द्यावे लागणार आहे. तर रिटर्नसाठी 20 ते 40 रूपये इतकं तिकीट असणार आहे. दरम्यान मेट्रो 9 वरील दहिसर पूर्व हे मेट्रो स्थानक मार्गिका 9, 2 अ आणि 7 यांना जोडणारे एक महत्त्वाचे केंद्रस्थान मानले जात आहे. या मेट्रोमुळे मिरा-भाईंदरवरून आता थेट अंधेरी पूर्व गाठता येणं सहज शक्य झालंय. 

8 एप्रिलपासून मुंबई मेट्रोच्या वेळापत्रकात बदल!

मेट्रो लाइन 9 आणि मेट्रो 2 ब या मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल झाल्यामुळे 8 एप्रिल 2026 पासून मुंबई मेट्रोच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. 

लाईन 9 व लाईन 2बी 8 एप्रिलपासून सेवेत

लाईन 7 आता काशिगावपर्यंत विस्तारित

लाईन 2ए व लाईन 7 स्वतंत्र मार्गिका

प्रत्येक मार्गिकेवर वाढीव फेऱ्या व सुधारित वारंवारता

सोपे व समजण्यास सुलभ वेळापत्रक

 अशी असेल मार्गिकानुसार सेवा 

अ) मेट्रो लाईन 2ए (पिवळी लाईन) अंधेरी पश्चिम ते दहिसर पूर्व

लाईन 2ए आता स्वतंत्र मार्गिका म्हणून कार्यरत राहील.

पहिली गाडी : सकाळी सुमारे 5:50 – 5:55

शेवटची गाडी: रात्री सुमारे 10:35 – 11:00

किती वेळानंतर एक मेट्रो येणार...

                 गर्दीच्या वेळेत: सुमारे 6 मिनिटे

                         इतर वेळेत: 8 ते 10 मिनिटे

एकूण फेऱ्या: आठवड्याचे दिवस – 289, शनिवार – 231, रविवार – 213

ब) मेट्रो लाईन 7 व लाईन 9 (संयुक्त कॉरिडॉर) गुंदवली ते काशिगाव

लाईन 9 सुरू झाल्यानंतर लाईन 7 आता विस्तारित स्वरूपात कार्यरत राहणार आहे

मार्ग लांबी: 19.79 किमी

पहिली गाडी: सकाळी सुमारे 5:50

शेवटची गाडी: रात्री सुमारे 11:00

किती वेळानंतर एक मेट्रो येणार...

            गर्दीच्या वेळेत: सुमारे 5:50मिनिटे

            इतर वेळेत: 8 ते 10 मिनिटे

एकूण फेऱ्या: आठवड्याचे दिवस – 276, शनिवार – 223, रविवार – 205

या एकत्रित मार्गिकेमुळे अंधेरी पूर्व ते काशिगाव दरम्यान थेट प्रवास शक्य होणार आहे. 

 

क) मेट्रो लाईन 2बी (टप्पा 1) महाराष्ट्र नगर – मंडाळे ते देशभक्त एन. जी. आचार्य उद्यान – डायमंड गार्डन, चेंबूर

लाईन 2बी (टप्पा 1) मुळे हार्बर लाईन परिसराला मेट्रो जोडणी मिळाली आहे.

मार्ग लांबी: 5.38 किमी

पहिली गाडी : सकाळी 6:00

शेवटची गाडी: रात्री सुमारे 10:15 – 10:30

वारंवारता: सुमारे 9 मिनिटे 30 सेकंद

एकूण फेऱ्या: 2029

हा कॉरिडॉर चेंबूर आणि आसपासच्या भागांना अखंड मेट्रो सुविधा प्रदान करतो, ज्यामुळे दैनंदिन प्रवाशांसाठी नवीन प्रवास पर्याय उपलब्ध होतात.

 इंटरचेंज सुविधा

दहिसर स्थानकावरून प्रवासी लाईन 2ए आणि लाईन 7/9 दरम्यान सहज बदल करू शकतात, त्यासाठी स्टेशनबाहेर जाण्याची आवश्यकता तुम्हाला नसणार आहे. 

 प्रवाशांसाठी फायदे

कमी प्रतीक्षा वेळ (6–10 मिनिटांत गाडी उपलब्ध)

नव्या भागांना मेट्रो कनेक्टिव्हिटी

अधिक जलद आणि थेट प्रवास

सुलभ आणि समजण्यास सोपे वेळापत्रक

 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

