English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

122 सोसायटी, 307 वैयक्तिक भुखंड आणि 4973 सदनिकांच्या पुनर्विकास; मुंबईत म्हाडाचा सर्वात मोठा रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट

मुंबईत अनेक पुनर्विकास प्रकल्प राबवले जात आहेत. म्हाडा मुंबईत सर्वात मोठा सामुहिक पुनर्विकास प्रकल्प राबवणार आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत 122 सोसायटी, 307 वैयक्तिक भुखंड आणि 4973 सदनिकांच्या पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. मंत्री मंडळाची बैठक आज परडली. या बैठकीत म्हाडाच्या सामुहिक पुनर्विकास प्रकल्पावर चर्चा करण्यात आली. या प्रकल्पासह विविध विभागांच्या महत्वाच्या प्रस्तांवाना मंजू देण्यात आली. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 23, 2025, 05:11 PM IST
122 सोसायटी, 307 वैयक्तिक भुखंड आणि 4973 सदनिकांच्या पुनर्विकास; मुंबईत म्हाडाचा सर्वात मोठा रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट

Mhada Redevelopment Project : मुंबईत अनेक पुनर्विकास प्रकल्प राबवले जात आहेत. म्हाडा मुंबईत सर्वात मोठा सामुहिक पुनर्विकास प्रकल्प राबवणार आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत 122 सोसायटी, 307 वैयक्तिक भुखंड आणि 4973 सदनिकांच्या पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. मंत्री मंडळाची बैठक आज परडली. या बैठकीत म्हाडाच्या सामुहिक पुनर्विकास प्रकल्पावर चर्चा करण्यात आली. या प्रकल्पासह विविध विभागांच्या महत्वाच्या प्रस्तांवाना मंजू देण्यात आली. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबईत म्हाडाच्या माध्यमातून सामुहिक पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जाणार आहे.  मुंबईतील अंधेरी येथील सरदार वल्लभभाई पटेल नगर (एसव्हीपी नगर) येथे म्हाडाच्या माध्यमातून हा सामुहिक पुनर्विकास प्रकल्प राबवणार. याठिकाणच्या 122 संस्थांच्या, तसेच 307 वैयक्तिक भुखंडावरील 4 हजार 973 सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव आहे. 

मंत्रीमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

शासकीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी, तसेच राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला राखीव निधी मिळणार. विस्तारित महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत – जन आरोग्य योजनेतून रुग्णाच्या उपचाराच्या दाव्यातून मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्यास मंजुरी मिळाली.

नागपूर-नागभीड रेल्वे ब्रॉडगेजच्या कामाला गती. या १९६.१५ कि.मी. नॅरोगेज मार्गाचे ब्रॉडगेज मधील रुपांतरणाच्या कामासाठी ४९१ कोटी ५ लाख रुपये खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. 

अकोल्यात शहर बस स्थानक, भाजी बाजार आणि वाणिज्य संकुलाला जागा. मौजे अकोला येथील २४ हजार ५७९.८२ चौ.मी. जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी. 

सोलापूर जिल्ह्यातील मौजे कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील कॉ. मिनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने विकासककाच्या माध्यमातून बांधलेल्या घरांसाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्कात सवलत. 

वसई विरार शहर महानगरपालिकेस मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटलच्या इमारतीसाठी आचोळे ( ता. वसई, जि. पालघर) येथील जमीन देण्यास मंजुरी.

महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा, नाशिकरोड  यांना मौजे देवळाली (ता.जि. नाशिक ) येथील १०५५.२५ चौ.मी. जमीन देण्यास मान्यता.

मुंबईमधील घाटकोपर येथे बेकायदेशीर फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या उच्च स्तरीय चौकशीसाठी स्थापन न्यायमूर्ती  दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल, शिफारशींसह स्वीकारला. तसेच अहवालातील निष्कर्ष, समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांवरील कार्यवाहीचा कृती अहवाल स्वीकारला. यावर संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
MHADA biggest redevelopment projectmhadamumbai biggest redevelopment projectम्हाडाम्हाडा पुनर्विकास प्रकल्प

इतर बातम्या

PCOD सोबतचा संघर्ष; अमृता खानविलकर म्हणाली, '8 वर्षांप...

मनोरंजन