म्हाडाने मुंबईतील 'त्या' 120 घरांची विक्री थांबवली; एक दिवस आधीच निर्णय घेतला मागे, नेमकं काय झालं?

MHADA cancells Lottery for 120 House in Mumbai: म्हाडाने मुंबईतील 120 घरांसाठी लॉटरी जाहीर केली होती. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्त्वावरील घरांच्या विक्रीसाठी 5 फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार होती. 3 फेब्रुवारी रोजी विविध वर्तमानपत्रात याप्रकरणी योजना जाहीर करण्यात आली होती. मात्र आदल्या दिवशीच म्हाडाने लॉटरी रद्द केली आहे. म्हाडाच्या ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वावरील 120 सदनिकांची विक्री प्रक्रिया पुढे ढकलली आहे.
म्हाडाच्या ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वावरील 120 सदनिकांची विक्री प्रक्रिया पुढे ढकलली आहे. 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता सुरू होणारी ऑनलाइन अर्ज नोंदणी स्थगित करण्यात आली आहे. म्हाडाच्या संकेतस्थळावरील तांत्रिक अडचणीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सविस्तर जाहिरात व माहिती पुस्तिका 5 फेब्रुवारीला अपलोड होणार नाही.
म्हाडाच्या घरासाठी वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज नोंदणी 5 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 पासून सुरू होणार होती. अर्ज करण्यासाठी म्हाडाच्या वेबसाइटवर प्रथम नोंदणी करणं आवश्यक आहे. ऑनलाइन अर्ज सादर करणे, अनामत रक्कम भरणे, अर्ज शुल्क भरणा, योजना /घर निश्चिती करणं या प्रक्रियेला 12 फेब्रुवारीच्या सकाळी 11 पासून सुरुवात होणार होती. घराच्या विक्री किमतीचा 10 टक्के रकमेचा भरणा घर निश्चिती केल्यानंतर 48 तासांच्या आत करणे आवश्यक होतं.
अनामत रकमेचा भरणा केल्यानंतर अर्जदारास बुक माय होमसाठी बटण दिसेल. त्यावर विंग/इमारत क्रमांक, घर क्रमांक, मजला याची माहिती असेल. अर्जदार त्यांना हवे असणारे घर उपलब्ध असल्यास निवडू शकतात. घर निश्चिती केल्यानंतर 48 तासांच्या आत घराची विक्री किंमतीच्या दहा टक्के रक्कम भरणा आवश्यक असेल. रकमेचा भरणा केल्यानंतर ती रक्कम म्हाडाकडे प्राप्त झाल्याची खात्री करून अर्जदारास ऑनलाईन पद्धतीने घराची रक्कम भरून घेण्यासाठी तात्पुरते देकार पत्र देण्यात येईल.
घराची निश्चिती करण्यापूर्वी आवश्यक अनामत रक्कम व अर्ज शुल्काचा भरणा करणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने अनामत रकमेचा भरणा करून घर निश्चिती केल्यानंतर ४८ तासांच्या आत घराच्या विक्री किमतीच्या 10 टक्के रक्कम भरणे आवश्यक आहे. या कालावधीमध्ये 10 टक्के रकमेचा भरणा न केल्यास घरावरील दावा रद्द होईल. सर्व रकमा एनईएफटी/आरटीजीएस/नेट बँकिंग/यूपीआय/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्डद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने करणेच आवश्यक आहे. तात्पुरते देकारपत्र दिल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत उर्वरित रक्कम भरणे आवश्यक आहे. कालावधीत भरणा न केल्यास अधिकतम 90 दिवसांची मुदतवाढ घेऊन व्याज आकारणीसह रक्कम भरणे बंधनकारक आहे. कसूर केल्यास वितरण कारण न देता, मुदत संपताच रद्द करण्यात येईल.
- शिंपोली कांदिवली 8
- चारकोप सेक्टर-8
- कांदिवली - 2
- अँटॉप हिल-वडाळा - 27
- तुंगा पवई - 44
- पीएमजीपी मानखुर्द - 1
- मालवणी मालाड - 1
- गायकवाड नगर मालवणी-मालाड - 1
एकूण 84
विकास नियंत्रण नियमावली 33(5) (7) अंतर्गत प्राप्त घरे
- घाटकोपर पूर्व - 2
- कन्नमवार नगर विक्रोळी - 1
- अँटॉप हिल-वडाळा - 8
- भायखळा - 6
- ताडदेव - 6
- लोअर परळ - 4
- सायन - 2
- जेव्हीपीडी अंधेरी पश्चिम - 7
एकूण 36