CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
बाबा रे बाबा! 6 कोटी? MHADA च्या दादर, वरळीतील घरांच्या किमती चक्रावणाऱ्या; पाहून अर्ज करायचा की नाही याच विचारात पडाल

MHADA Lottery 2026 Homes Prices : कोण म्हणतंय म्हाडाची ही सोडत सामान्यांसाठी? घरांच्या किमती पाहून सामान्यांनाच पडला प्रश्न. दादर, वरळीतील घरंसुद्धा अवाक्याबाहेर. मग जायचं कुठं?   

सायली पाटील | Updated: Mar 31, 2026, 08:57 AM IST
MHADA Lottery 2026 Homes Prices : हक्काचं घर घेण्याच्या विचारात असणाऱ्यांसाठी म्हाडा, सिडको (MHADA, CIDCO Lottery) यांसारख्या संस्था मदतीच्या ठरतात. खिशाला परवडणाऱ्या दरात अपेक्षित ठिकाणी घर खरेदीची मुभा या संस्थांच्या वतीनं आयोजित सोडतींमधून मिळते. नुकतीच म्हाडाची अशीच एक गृहयोजना जारी करण्यात आली. ज्यामध्ये म्हाडानं 2640 घरं सोडतीमार्फत जारी केली. मात्र या सोडतीमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या घरांच्या किमची अनेकांनाच न परवडणारी आहेत. 

घरांची किंमत डोळे पांढरे करणारी...

नुकतंच म्हाडाच्या गृह सोडत योजनेला 'गो लाइव्ह' करत प्रारंभ सुरुवात झाली. या सोडतीतील लॉटरीतील घरांच्या किमती 32 लाखांपासून 6 कोटी 82 लाख रुपयांपर्यंत आहेत. अत्यल्प उत्पन्न गटातील घरांच्या किमती 40-50 लाखांदरम्यान असल्या तरी अल्प उत्पन्न गटातील घरांच्या किमती मात्र भुवया उंचावणाऱ्या आहेत. 

सोडतीमध्ये अल्प उत्पन्न गटासाठी 858 घरं असून, त्यापैकी मुंबई शहरातील खासगी विकसकांकडून म्हाडाला उपलब्ध झालेल्या वरळी, दादर, मुंबई सेंट्रलसह जुहू, विक्रोळी अशा उच्चभ्रू परिसरातील घरांचाही समावेश आहे. मात्र त्यांच्या किमती आवाक्याबाहेर आहेत हीच वस्तूस्थिती. म्हाडाच्या मुंबई मंडळानं सोडतीत जारी केलेल्या घरांच्या किमती खिशाला चटका देणाऱ्या आहेत हेच आता स्पष्ट होत आहे. ज्यामध्ये अल्प उत्पन्न गटातील 139  घरांच्या किमती एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहेत. याच गटात समाविष्ट असणाऱ्या वरळीतील चार घरांच्या किमती दोन कोटी आठ लाख रुपये आहेत. घरांच्या या किमती पाहता अल्प उत्पन्नधारक त्यासाठी अर्ज करणार का, ही घरं त्यांना कशी परवडणार? असेच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 

सात कोटींचं घर

म्हाडाच्या लॉटरीत ताडदेवमधील क्रिसेंट टॉवरमधील दोन घरांचा समावेश आहे. 1500 चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या या घरांच्या किमती 6 कोटी 77 लाख आणि 6 कोटी 82 लाख रुपये इतक्या आहेत. दरम्यान म्हाडाच्या या सोडतीत विक्रोळी, गोरेगाव, वांद्रे, बोरिवली, चेंबूर, घाटकोपर, गिरगाव, वडाळा, पवई आणि माझगाव यांसारख्या मोक्याच्या ठिकाणांवरील घरांचा समावेश आहे.

उत्पन्नानुसार घरांची विभागणी

अत्यल्प उत्पन्न गट (EWS): 145 सदनिका
अल्प उत्पन्न गट (LIG): 858 सदनिका
मध्यम उत्पन्न गट (MIG): 1408 सदनिका
उच्च उत्पन्न गट (HIG): 229 सदनिका

महत्त्वाच्या तारखा

अर्ज करण्याची सुरुवात: 30 मार्च 2026
अर्जाची अंतिम मुदत: 29 एप्रिल 2026, रात्री 11:59 वाजेपर्यंत.
अनामत रक्कम भरण्याची मुदत: 30 एप्रिल 2026, रात्री 11:59 वाजेपर्यंत.
सोडतीचा निकाल: 15 मे 2026, सकाळी 11:00 वाजता.

कसा कराल अर्ज?

इच्छुक अर्जदारांनी म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (housing.mhada.gov.in) जाऊन ऑनलाईन नोंदणीची प्रक्रिया पार पाडावी. अर्ज भरणा प्रक्रियेसाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि चालू आर्थिक वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला यांसारखी कागदपत्रं आवश्यक आहेत.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

