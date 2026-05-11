MHADA सोडतीची वाट पाहणाऱ्यांना लागणार लॉटरी; घर न मिळालेल्यांना होईल आनंद, पण का?

Mhada Lottery : लेट पण थेट! म्हाडा गृहसोडतीसंदर्भातील महत्त्वाची बातमी. घराच्या प्रतीक्षेत आहात, पैशांची जुळवाजुळवही केली आहे? आता जाणून घ्या कसा होईल तुमचा फायदा... घरही मिळणार आणि खर्चाचं गणितही जुळणार.
Mhada Lottery Latest Update : सामान्यांना घर खरेदीचं स्वप्न साकार करण्यासाठी एक पाऊल उचलण्याचा निर्णयसुद्धा अतिशय मोठा वाटतो. कारण या एका निर्णयामागे अनेक वर्षांची मेहनत, तडजोड, पैशांची जुळवाजुळव आणि असंख्य स्वप्नांची साखळी जोडलेली असते. त्यामुळं योग्य निर्णय घेणं म्हणजे एखाद्या धाडसाहून कमी नसतं. अशा या घर खरेदीमध्ये सामान्यांच्या स्वप्नांना बळ मिळतं, ते म्हणजे म्हाडा आणि सिडकोसारख्या संस्था. यापैकीच म्हाडा या गृहसोडतींसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या आस्थापनाकडून आता सामान्यांच्या फायद्याचा एक निर्णय घेतला जाणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. मुख्य म्हणजे ज्यांना आतापर्यंत सोडतीत घरं मिळाली नाहीत, त्यांचाही इथं फायदा होणार असल्यामुळं ही मंडळी आनंदीच असतील हे स्पष्ट होत आहे.
म्हाडाच्या मागील काही सोडतींचा आढावा घेतल्यास सोडतीला मिळणारा अल्प प्रतिसाद हे सर्वात मोठं आवाहन ठरलं आहे. घरांच्या किमती आणि तुलनेनं दिलं जाणारं क्षेत्रफळ यामध्ये तफावत असून, हे दर खिशाला परवडत नसल्यामुळं अनेक इच्छुकांनी या सोडतींकडे पाठ फिरवली. मुंबई, ठाणे, पुण्यातील म्हाडाच्या घरांच्या किमतींमुळं केली दाणारी ही ओरड आणि त्यामुळं घटणारा प्रतिसाद पाहता अखेर म्हाडा एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे म्हाडा इथं आपल्या खिशाला कात्री लावण्याच्या तयारीत असल्याचंही म्हटलं जात आहे.
म्हाडाकडून घरांच्या किमती ठरवताना नफा, प्रशासकीय खर्च, आकस्मिक खर्च अशा अनेक गोष्टी गृहित धरल्या जातात. किंबहुना यांच्या एकत्रिकरणातूनच घराची अंतिम किंमत निर्धारित होते. मात्र इथून पुढं हे किमतींचं गणित आणि पर्यायानं घरांच्या विक्रीचं गणित बदलणार असून, निव्वळ खर्चाचाचा किमतीत समावेश केला जाणार असल्यासंदर्भातील निर्णय म्हाडाकडून घेतला जाऊ शकतो.
म्हाडाकडून उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या सोडतीत स्वतः बांधलेल्या आणि इतर विकसकांकडून प्रीमियम स्वरुपात मिळालेल्या घरांची विक्री केली जाते. ज्यामध्ये विकसकांकडून मिळालेल्या घरांच्या किमती रेडीरेकनर दराच्या 110 टक्के इतक्या निश्चित केल्या जातात. तुलनेनं म्हाडाकडून उभारम्यात आलेल्या घरांच्या किमती ठरवताना जागेची किमती त्यासाठी लागलेला विविध प्रकारचा खर्च, बांधकाम खर्च, पाच टक्के प्रशासकीय खर्च, पाच टक्के आकस्मिक खर्च, काम सुरू असताना होणारी दरवाढ, 10 टक्के नफा असे निकष विचारात घेतले जातात. इमारत उभारताना जिना, गॅलरी, प, पार्किंग, गार्डनरखठी जास्त जागा सोडली जाते. त्यामुळे याचा भार कार्पेट रेशिओवर पडतो, ज्यामुळं प्रतिचौरस फुटाचा खर्च वाढतो.
घरविक्रीच्या या गणितात प्रत्यक्ष खर्चच किमतीत मोजला जाऊ शकतो. त्यामुळं एमआयजी गटातील घरांच्या किमतींवर लावला जाणारा 10 टक्के नफाही कमी करण्याबाबत म्हाडा विचार करू शकतं. घरांच्या किमती वाढण्यामागे वेगवेगळी कारणं असतात. मात्र या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच म्हाडाकडून अनेक दृष्टीकोनांतून विचार केला जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. ज्यामुळं येत्या काळात म्हाडाच्या घराच्या किमतींमध्ये 8 ते 10 टक्क्यांनी कपात होऊ शकेते असं सूचक वक्तव्य म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. ज्यामुळं आतापर्यंत ज्यांना सोडतीमध्ये घरं मिळाली नाहीत त्यांना येत्या काळात म्हाडाकडून किंमत कमी केलेल्या घरांसाठी नोंदणी करत घर मिळवण्याची सुवर्णसंधी असेल. ज्यामुळं या मंडळंसाठी ही आनंदाचीच बाब आहे, असं म्हणणं गैर नाही.