MHADA पुढच्या 5 वर्षात 3500000 घरे बांधणार, एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा!

MHADA Lottery: वाढत्या मालमत्ता किंमतींमुळे शहरवासीयांच्या गृहस्वप्नांना धक्का बसलाय. असे असताना महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण म्हणजेच म्हाडाने सामान्यांना मोठा दिलासा दिलाय. शनिवारी कोकण विभागाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत घरविक्रीसाठी संगणकीय सोडत काढली. यावेळी शिंदे यांनी पुढील 5 वर्षांत मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामासाठी महत्वाची घोषणा केली. विविध सरकारी यंत्रणांच्या एकत्रित प्रयत्नाने लाखो कुटुंबांना स्वतंत्र छत मिळवण्याची संधी निर्माण होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
म्हाडा, सिडको, एसआरए, पीएमएवाय आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसारख्या संस्थांच्या सहकार्याने पुढील पाच वर्षांत एमएमआरमध्ये 3.5 दशलक्ष घरांचे बांधकाम होईल. यात भाड्याने राहण्याच्या योजना, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वसतिगृहे आणि नोकरदार महिलांसाठी विशेष सोयींचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या जीएसटी सवलतीमुळे बांधकाम खर्च 10-15 टक्क्यांनी कमी होईल, ज्यामुळे सामान्यांसाठी घर मिळणे सोपे होईल, असे यावेळी शिंदे यांनी सांगितले.
रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येईल. घाटकोपरमधील रमाबाई आंबेडकर नगर प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली असून, 17 हजार झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन शीघ्र होईल. म्हाडा, एमएमआरडीए आणि एमआयडीसी यांना जबाबदारी सोपवली असून, या प्रकल्पांमुळे लाखो लोकांना दर्जेदार निवास मिळेल. महाराष्ट्र हे गृहनिर्माण धोरण राबविणारे देशातील प्रथम राज्य ठरले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत दोन कोटी घरांच्या बांधकामाचे राष्ट्रीय लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यात मुंबईसारख्या महानगरांना प्राधान्य असेल. खाजगी आणि सरकारी भागीदारीतून 50 लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक होईल, ज्यामुळे रोजगार निर्मिती आणि शहरी विकासाला चालना मिळेल. शिंदे यांनी सांगितले की, हे उपक्रम सामान्य माणसाच्या आवाक्यात घर आणण्यासाठी क्रांतिकारी ठरतील.
म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी बीडीडी चाळ, सायन कोळीवाडा, कामठीपुरा, अभ्युदय नगर, गोरेगाव मोतीलाल नगर, सिद्धार्थ नगर, अंधेरी सरदार वल्लभभाई पटेल नगर, वांद्रे, आदर्श नगर आणि जोगेश्वरी पूनम नगरसारख्या पुनर्विकास प्रकल्पांचा उल्लेख केला. यांमधून पाच वर्षांत 2 लाख घरे उपलब्ध होतील. एमएमआर ग्रोथ हब 2030 अंतर्गत एकूण 3.5 दशलक्ष घरांपैकी 8 लाख म्हाडामार्फत मिळतील. मागील दीड वर्षांत 20 हजार गिरणी कामगारांना घरे वाटप झाली आहेत.
या लॉटरीसाठी 1 लाख 84 हजार अर्ज प्राप्त झाले असून, 5354 फ्लॅट्स आणि 77 भूखंड वाटप होत आहेत. शिंदे यांनी म्हाडाच्या संगणकीय प्रक्रियेवर विश्वास वाढल्याचे नमूद केले. भविष्यात वर्षाला 30 हजार घरांची सोडत काढण्याची योजना आहे, ज्यामुळे सामान्यांसाठी दरवर्षी नवीन संधी निर्माण होईल. ही घोषणा गृहसंकटावर उपाय म्हणून मीलाचा दगड ठरेल.या उपक्रमामुळे मुंबईसारख्या महानगरात राहणाऱ्या लाखो कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आणि सुरक्षित निवास मिळेल. सरकारच्या या पावलाने सामाजिक न्यायाची हमी मिळेल.
