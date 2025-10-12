English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

MHADA पुढच्या 5 वर्षात 3500000 घरे बांधणार, एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा!

MHADA Lottery: शिंदे यांनी पुढील 5 वर्षांत मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामासाठी महत्वाची घोषणा केली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 12, 2025, 12:34 PM IST
MHADA पुढच्या 5 वर्षात 3500000 घरे बांधणार, एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा!
म्हाडा घरे

MHADA Lottery: वाढत्या मालमत्ता किंमतींमुळे शहरवासीयांच्या गृहस्वप्नांना धक्का बसलाय. असे असताना महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण म्हणजेच म्हाडाने सामान्यांना मोठा दिलासा दिलाय. शनिवारी कोकण विभागाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत घरविक्रीसाठी संगणकीय सोडत काढली. यावेळी शिंदे यांनी पुढील 5 वर्षांत मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामासाठी महत्वाची घोषणा केली. विविध सरकारी यंत्रणांच्या एकत्रित प्रयत्नाने लाखो कुटुंबांना स्वतंत्र छत मिळवण्याची संधी निर्माण होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. 

Add Zee News as a Preferred Source

परवडणाऱ्या घरांचे भव्य नियोजन

म्हाडा, सिडको, एसआरए, पीएमएवाय आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसारख्या संस्थांच्या सहकार्याने पुढील पाच वर्षांत एमएमआरमध्ये 3.5 दशलक्ष घरांचे बांधकाम होईल. यात भाड्याने राहण्याच्या योजना, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वसतिगृहे आणि नोकरदार महिलांसाठी विशेष सोयींचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या जीएसटी सवलतीमुळे बांधकाम खर्च 10-15 टक्क्यांनी कमी होईल, ज्यामुळे सामान्यांसाठी घर मिळणे सोपे होईल, असे यावेळी शिंदे यांनी सांगितले.

झोपडपट्टी पुनर्वासाला गती

रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येईल. घाटकोपरमधील रमाबाई आंबेडकर नगर प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली असून, 17 हजार झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन शीघ्र होईल. म्हाडा, एमएमआरडीए आणि एमआयडीसी यांना जबाबदारी सोपवली असून, या प्रकल्पांमुळे लाखो लोकांना दर्जेदार निवास मिळेल. महाराष्ट्र हे गृहनिर्माण धोरण राबविणारे देशातील प्रथम राज्य ठरले आहे.

पीएमएवाय अंतर्गत 2 कोटी घरांचे उद्दिष्ट

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत दोन कोटी घरांच्या बांधकामाचे राष्ट्रीय लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यात मुंबईसारख्या महानगरांना प्राधान्य असेल. खाजगी आणि सरकारी भागीदारीतून 50 लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक होईल, ज्यामुळे रोजगार निर्मिती आणि शहरी विकासाला चालना मिळेल. शिंदे यांनी सांगितले की, हे उपक्रम सामान्य माणसाच्या आवाक्यात घर आणण्यासाठी क्रांतिकारी ठरतील.

म्हाडाच्या विविध प्रकल्पांचा विस्तार

म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी बीडीडी चाळ, सायन कोळीवाडा, कामठीपुरा, अभ्युदय नगर, गोरेगाव मोतीलाल नगर, सिद्धार्थ नगर, अंधेरी सरदार वल्लभभाई पटेल नगर, वांद्रे, आदर्श नगर आणि जोगेश्वरी पूनम नगरसारख्या पुनर्विकास प्रकल्पांचा उल्लेख केला. यांमधून पाच वर्षांत 2 लाख घरे उपलब्ध होतील. एमएमआर ग्रोथ हब 2030 अंतर्गत एकूण 3.5 दशलक्ष घरांपैकी 8 लाख म्हाडामार्फत मिळतील. मागील दीड वर्षांत 20 हजार गिरणी कामगारांना घरे वाटप झाली आहेत.

लॉटरी प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि भविष्यातील योजना

या लॉटरीसाठी 1 लाख 84 हजार अर्ज प्राप्त झाले असून, 5354 फ्लॅट्स आणि 77 भूखंड वाटप होत आहेत. शिंदे यांनी म्हाडाच्या संगणकीय प्रक्रियेवर विश्वास वाढल्याचे नमूद केले. भविष्यात वर्षाला 30 हजार घरांची सोडत काढण्याची योजना आहे, ज्यामुळे सामान्यांसाठी दरवर्षी नवीन संधी निर्माण होईल. ही घोषणा गृहसंकटावर उपाय म्हणून मीलाचा दगड ठरेल.या उपक्रमामुळे मुंबईसारख्या महानगरात राहणाऱ्या लाखो कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आणि सुरक्षित निवास मिळेल. सरकारच्या या पावलाने सामाजिक न्यायाची हमी मिळेल.

FAQ

प्रश्न: म्हाडा लॉटरी आणि नवीन गृहनिर्माण योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?

उत्तर: म्हाडा लॉटरी आणि नवीन गृहनिर्माण योजनेचा उद्देश मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) सामान्य माणसाला परवडणारी घरे उपलब्ध करणे आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले की, पुढील पाच वर्षांत म्हाडा, सिडको, एसआरए आणि पीएमएवाय यांच्या सहकार्याने ३.५ दशलक्ष घरे बांधली जातील, ज्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन, भाड्याची घरे आणि ज्येष्ठ नागरिक व नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहांचा समावेश आहे.

प्रश्न: कोणत्या प्रकल्पांद्वारे घरे उपलब्ध होणार आहेत आणि किती घरे बांधली जाणार आहेत?

उत्तर: बीडीडी चाळ, सायन कोळीवाडा, कामठीपुरा, अभ्युदय नगर, गोरेगाव मोतीलाल नगर, सिद्धार्थ नगर, अंधेरी सरदार वल्लभभाई पटेल नगर, वांद्रे, आदर्श नगर आणि जोगेश्वरी पूनम नगर यांसारख्या पुनर्विकास प्रकल्पांद्वारे पाच वर्षांत २ लाख घरे उपलब्ध होतील. २०३० पर्यंत एमएमआर ग्रोथ हब अंतर्गत ३.५ दशलक्ष घरांपैकी ८ लाख घरे म्हाडामार्फत प्रदान केली जातील.

प्रश्न: या योजनेमुळे सामान्य लोकांना कसा फायदा होईल?

उत्तर: केंद्र सरकारच्या जीएसटी सवलतीमुळे बांधकाम खर्च कमी होईल, ज्यामुळे घरांच्या किमती सामान्यांच्या आवाक्यात राहतील. रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळेल, जसे की घाटकोपरमधील रमाबाई आंबेडकर नगर, जिथे १७,००० झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन होईल. तसेच, लॉटरीद्वारे पारदर्शक पद्धतीने घरे वाटप केली जातील, ज्यामुळे सामान्यांना स्वप्नातील घर मिळण्याची संधी मिळेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
mhada mumbai lotterymhada lottery 2025mhada lotteryम्हाडा मुंबई लॉटरीम्हाडा लॉटरी 2025

इतर बातम्या

हॉलिवूडच्या ऑस्कर विजेत्या अभिनेत्रीचं 79 व्या वर्षी निधन,...

मनोरंजन