Mhada Lottery: मुंबईत घर घेणं आता तुमच्या बजेटमध्ये, ताडदेवपासून गोरेगावपर्यंत 2500 घरे; किंमत, प्रक्रिया जाणून घ्या!

Mhada Lottery 2026: मुंबईत 2500 स्वस्त घरांसाठी लॉटरी लवकरच निघणार आहे. मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) पुढील दोन आठवड्यात मुंबईत सुमारे 2500 परवडणाऱ्या घरांसाठी वार्षिक लॉटरी जाहीर करणार आहे. ही घरे शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत उपलब्ध होतील. ही योजना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत, मध्यम आणि उच्च उत्पन्न असलेल्या सर्व वर्गांसाठी आहे. 2025 मध्ये मुंबईसाठी लॉटरी झाली नव्हती, त्यामुळे यावर्षीची घोषणा सर्वांसाठी आनंदाची आहे.
MHADA च्या लॉटरीत मुंबईत एकूण 2500 घरांची व्यवस्था आहे. ही घरं अंधेरी, जुहू, गोरेगाव, विक्रोली, पवई, ताडदेव यासारख्या ठिकाणी असतील. सर्व घरं तयार किंवा लवकर तयार होणारी असतील. किंमती 29 लाखांपासून सुरू होऊन उच्च वर्गासाठी कोट्यवधींपर्यंत असू शकतात. ही योजना मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूरसह इतर शहरांसाठीही आहे, पण मुंबईला सर्वाधिक फायदा होणार आहे.
चार मुख्य गटांत घरं दिली जातील. EWS गट: वार्षिक उत्पन्न 6 लाखांपर्यंत. LIG गट: 6 ते 9 लाख. MIG गट: 9 ते 12 लाख. HIG गट: 12 लाखांपेक्षा जास्त. प्रत्येक गटासाठी वेगळ्या किमती आणि आकाराचे घर असतील. फक्त महाराष्ट्रातील रहिवासी, ज्यांचे उत्पन्न या मर्यादेत आहे, ते अर्ज करू शकतात. एकदा लॉटरी जाहीर झाल्यावर अर्ज ऑनलाइन भरावे लागतील.
ही सरकारी योजना आहे. संगणकाद्वारे रँडम ड्रॉ होतो आणि योग्य उमेदवारांना घर मिळते. प्रत्येक वर्षी ही लॉटरी होते. यात पारदर्शकता असते, कोणताही भ्रष्टाचार नाही. 2024 मध्ये 2000+ घरं दिली होती. आता 2026 साठी 2500 घरं येत आहेत. अर्ज केल्यानंतर लॉटरी ड्रॉ होईल आणि विजेत्यांना घर दिले जाईल.
2024 मध्ये मुंबईत 2000 पेक्षा जास्त घरं लॉटरीत आली होती. या घरांच्या किंमती 29 लाख ते 6.82 कोटी पर्यंत होत्या. सर्वात महाग घर तारदेव येथे 1500 स्क्वेअर फूटचे होते. उच्च वर्गासाठी 1 कोटी ते 6 कोटीचे अपार्टमेंट होते. अंधेरी, जुहू, गोरेगाव, पवई या भागांत घरं मिळाली. यावर्षी आणखी जास्त घरं येत असल्याने संधी वाढली आहे.
मुंबईत घरांच्या किंमती खूप वाढल्या आहेत. या लॉटरीमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना स्वस्तात घर मिळेल. स्वप्नपूर्ती होईल. अर्ज कसा करायचा, कागदपत्रे काय लागतील हे लवकरच MHADA च्या वेबसाइटवर सांगितले जाणार आहे. ही योजना महाराष्ट्र सरकारची आहे, त्यामुळे पूर्ण विश्वास ठेवता येईल. सर्व मुंबईकरांनी तयारी ठेवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.