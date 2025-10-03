70 मजल्यांचे 3 टॉवर... मुंबईत म्हाडाची 1856 नवी घरं! इमारतीतल्या सुविधा थक्क करणाऱ्या; एकदा पाहाच

MHADA Lottery News: मुंबईच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या नायगाव बीडीडी चाळींच्या जागेवर 243 मीटर उंचीचे गगनचुंबी टॉवर उभे राहणार आहेत. त्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या हाय राईज कमिटीने हिरवा कंदील दिला आहे. त्यानुसार येथे तब्बल तीन 70 मजली आणि एक ५० मजली इमारत उभारण्याचा म्हाडाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विक्रीयोग्य सदनिका असलेल्या चार इमारतींच्या माध्यमातून म्हाडाला तब्बल 1856 घरे उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे हे काम आता म्हाडाकडून लवकरच हाती घेतले जाण्याची शक्यता आहे. नायगाव बीडीडी चाळींच्या ठिकाणी उभारल्या जाणाऱ्या चार टॉवरच्या माध्यमातून म्हाडाला 1856 सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. म्हाडा त्याची लॉटरीच्या माध्यमातून विक्री करू शकणार आहे.
70 मजल्यांचे तीन टॉवर असून त्यांची उंची 243 मीटर असणार आहे. 50 मजल्यांचा एक टॉवर उभारणार असून त्याची उंची 170 मीटर असेल. 70 मजल्यांच्या इमारतीपैकी 61 मजल्यांवर सदनिका असतील तर 50 मजल्यांच्या इमरातीत सर्व मजले सदनिकांचे असतील. या इमारतींना प्रत्येकी 3 बेसमेंट, एक ग्राऊण्ड फ्लोअर 7 पोडियम, 1 अॅमेनिटीज फ्लोअर असणार आहे.
बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पावरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. वरळी बीडीडी चाळीच्या पुनर्वसन प्रकल्पात एका फ्लॅटमागे पार्किंग दिले जात असेल तर हाच नियम नायगावच्या बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पालाही लागू करा, अन्यथा घरे रिकामी करू नका, असे आवाहन भाजपचे आमदार कालिदास कोळंबकर आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी बीडीडीवासीयांना केले. यामुळे नायगाव बीडीडी पुनर्वसन प्रकल्प रखडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
2021 मध्ये रहिवाशांना 25 हजार रुपये प्रतिमाह भाडे जाहीर केले, पण महागाई निर्देशांक वाढत असताना रहिवाशांना 35 हजार रुपये भाडे द्या किंवा रहिवाशांना घरे उपलब्ध करून द्या, असे देसाई यांनी म्हाडा अधिकाऱ्यांना आवाहन केले. यावेळी माहीमचे आमदार महेश सावंतदेखील उपस्थित होते.
नायगाव येथील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प हा महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA) द्वारे राबवला जाणारा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प मुंबईतील जुने बीडीडी (बॉम्बे डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट) चाळींच्या पुनर्विकासासाठी आहे, ज्यात नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग आणि वरळी येथील चाळींचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या चाळींना आधुनिक, सुरक्षित आणि सुविधायुक्त निवासस्थानांमध्ये रूपांतरित करणे असा आहे. यामुळे सुमारे 15 हजारांहून अधिक रहिवाशांचे पुनर्वसन होणार आहे. ही आकडेवारी पाहता हा मुंबईतील सर्वात मोठ्या पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी एक ठरणार आहे.