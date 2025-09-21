सर्वसामान्यांसाठी खूशखबर! मुंबईतील घरांच्या किंमती 10 टक्क्यांनी कमी होणार, MHADA मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत

Mumbai MHADA Houses: मुंबईत आपल्या हक्काचं घर असावं असं प्रत्येक सर्वसामान्यांचं स्वप्न असतं. पण मुंबईत घऱांच्या गगनाला भिडणाऱ्या किंमतींमुळे सर्वसामान्यांचं हे स्वप्न अनेकदा अपूर्णच राहतं. मुंबईत साधा वन रुम किचन जरी घ्यायचा असेल तर 70 लाखांपर्यंत मोजावे लागतात. यामुळेच जेव्हा म्हाडाची लॉटरी निघत तेव्हा लोक भरभरुन अर्ज करतात. कारण म्हाडाच्या माध्यमातून तरी आपलं घर घेण्याचं हे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असतो. त्यातच आता म्हाडाने सर्वसामान्यांना आणखी एक खूशखबर दिली आहे. म्हाडाची घरं आणखी स्वस्त होणार आहेत.
सर्वसामान्यांना स्वस्तात घरं मिळावीत आणि म्हाडाचं आर्थिक नुकसानही होणार नाही याचा अभ्यास करण्यासाठी म्हाडाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. ही समिती घऱांच्या नव्या किंमतीचं सूत्रदेखील ठरवणार आहे. या समितीचा अभ्यास पूर्ण झाला असून, अहवाल तयार करण्यात आला आहे. समिती आता आपला अहवाल म्हाडाच्या उपाध्यक्षांपुढे सादर करणार आहे. पुढच्या आठवड्यात या अहवालाचं सादरीकरण केलं जाईल अशी माहिती आहे. दरम्यान यानंतर मुंबईतील घरांच्या किंमती तब्बल 8 ते 10 टक्क्यांनी कमी होतील असंही सूत्रांचं म्हणणं आहे.
सर्वसामान्य नेहमीच म्हाडाच्या लॉटरीची आतुरतेने वाट पाहत असतात. आपल्या खिशाला परडवणारं घर घेता यावं यासाठी म्हाडाच्या लॉटरीकडूनच अपेक्षा ठेवलेल्या असतात. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून म्हाडाच्या घराच्या किंमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. काही घरांच्या किंमती तर करोडोत आहेत. यामुळे म्हाडा आपला मूळ हेतू विसरलं आहे का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर म्हाडाच्या घरांच्या किंमतीचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्या कमी कशा करता येतील याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती.
या समितीने अखेर आपला अहवाल तयार केला आहे. घरांच्या किमती ठरवताना कोणत्या गोष्टी अंतर्भूत करायच्या आणि कोणत्या नाही याचा अभ्यास समितीकडून करण्यात आला आहे. समितीच्या म्हणण्यानुसार, सरसकट खर्च न लावता त्या प्रकल्पावर प्रत्यक्षात किती प्रशासकीय खर्च झाला, बांधकाम साहित्याच्या किमतीत किती वाढ झाली, इन्फ्रावर किती खर्च झाला तेवढ्याच रकमेचा घरांच्या किमतीत समावेश केला जावा, अशा निष्कर्षापर्यंत समिती आली आहे.
म्हाडाच्या घरांच्या किमती निश्चित करताना रेडिरेकनरच्या दराचा विचार होतो. तसंच प्रशासकीय खर्च पाच टक्के, बांधकाम साहित्याच्या किमतीतील वाढ पाच टक्के, जमीन घेताना गुंतवलेल्या रकमेवरील व्याज, इन्फ्रा चार्जेसही विचारात घेतले जातात. त्यामुळे घरांच्या किंमती 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढतात.
FAQ
1) म्हाडाच्या घरांसाठी पात्रता काय? (What is the eligibility for MHADA homes?)
अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
उत्पन्न गटानुसार विभाग: अत्यल्प उत्पन्न गट (EWS): वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा कमी.
अल्प उत्पन्न गट (LIG): २.५ ते ५ लाख.
मध्यम उत्पन्न गट (MIG): ५ ते ९ लाख.
उच्च उत्पन्न गट (HIG): ९ लाखांपेक्षा जास्त.
अर्जदार किंवा कुटुंबातील कोणालाही पूर्वी म्हाडाचे घर किंवा भूखंड नसावा (काही अपवाद वगळता).
वय: १८ वर्षांपेक्षा जास्त.
2) म्हाडाच्या घरांची किंमत किती असते? (What is the price range of MHADA homes?)
घरांची किंमत उत्पन्न गट आणि स्थानानुसार बदलते:EWS: १४.६ लाखांपासून सुरू.
LIG/MIG: २० लाख ते ६० लाख.
HIG: ६० लाख ते ५.८ कोटी.
उदा., कोकण मंडळातील २०२५ च्या लॉटरीत ५,५३२ सदनिका आणि ७७ भूखंड विक्रीसाठी आहेत, ज्यात ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, रायगड आणि रत्नागिरी भागातील घरे समाविष्ट आहेत.
3) म्हाडाच्या घरांसाठी अर्ज कसा करावा? (How to apply for MHADA homes?)
अधिकृत वेबसाइट: https://lottery.mhada.gov.in वर जा.
'नवीन नोंदणी' (New Registration) क्लिक करा.
ईमेल, मोबाइल नंबर आणि आधार क्रमांक भरून नोंदणी करा.
लॉटरी जाहीर झाल्यावर ऑनलाइन फॉर्म भरा आणि अनामत रक्कम (उदा., EWS साठी १०,००० रुपये) भरून द्या.
पुणे विभागातील २०२५ लॉटरीसाठी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करता येतील, ज्यात ६,१६८ घरे उपलब्ध आहेत.
नवीन 'बुक माय होम' पोर्टल (https://bookmyhome.mhada.gov.in/) वर प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्याने बुकिंग करता येते.