मुंबई- पुणेकरांना परवडणारी घरंही नकोशी; एकेकाळी क्रेझ असणाऱ्या MHADA कडे लोकं का फिरवतायत पाठ?

MHADA Lottery : हक्काचं आणि त्याहूनही स्वत:चं घर खरेदी करण्याकडे अनेकांचाच, किंबहुना प्रत्येकाचा कल असतो. घर लहान असेल तरीही चालेल पण ते स्वकमाईचं असावं यासाठी मंडळी प्रचंड मेहनत करतात. या मेहनतीला हातभार लावण्याचं काम म्हडा आणि सिडकोसारख्या संस्था करतात. ही मदत होते सोडत प्रक्रियेच्या माध्यमातून. मात्र मागील काही वर्षांमध्ये या सोडत प्रक्रियेचा चेहरामोहरा पुरता बदलला असल्याचं पाहायला मिळालं आहे. कारण आहे या सोडतींना मिळणारा अल्प प्रतिसाद.
काही महिन्यांपूर्वी म्हाडा आणि सिडकोच्या विविध सोडती जाहीर होताच त्यांच्या बऱ्याच चर्चा झाल्या. मात्र यामध्ये एक नकारात्मक चर्चासुद्धा होती, ही चर्चा म्हणजे सोडतींना मिळणाऱ्या अनपेक्षितपणे घटलेल्या प्रतिसादाची. यामध्ये म्हाडाची समोर आलेली आकडेवारी सातत्यानं एकच प्रश्न उपस्थित करून जात आहे. तो प्रश्न म्हणजे, 'खरंच परवडणाऱ्या दरातील घरं सामान्यांना नकोशी झाली आहेत?'
उपलब्ध माहिती आणि आकडेवारीनुसार म्हाडानं 2025 मध्ये ऑक्टोबर महिन्यात 5285 घरांसाठीची सोडत जाहीर झाली. या सोडतीत 4523 विजेत्यांची नावंही जाहीर झाली. तरीही 45 टक्के विजेक्यांनी घरं नाकारली. म्हणजेच साधारण 2000 विजेत्यांनी घरं थेट नाकारली. घरं नाकारणाऱ्यांचा आकडा वाढल्यामुळं आता म्हाडाच्या सोडतीतील रिकाम्या घरांची संख्या वाढली आहे. बरं, घरं नाकारण्याचं हे प्रमाण मागीर काही वर्षांपासून सातत्यानं वाढत आहे. ज्यामुळं एकूण रिक्त घरांचा एकट्या कोकण मंडळातील आकडा 14000 हून अधिक असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
म्हाडा लॉटरी किंवा म्हाडा सोडत ही जाहिरातीपासून ते अगदी विजेत्यांची नावं जाहीर होईपर्यंत चर्चेत असायची. थोडक्यात परवडणारं घर म्हणजे म्हाडा... असं समीकरणच सामान्यांमध्ये रुजलं होतं. मात्र, आता ही परिस्थिती बदलली असून, सोडतीतील गरं नाकारणाऱ्यांचा आकडा वाढत चालला आहे. घरांच्या वाढलेल्या किमती, घरांचा स्तर, मुख्य शहरापासून दूरचं अंतर, काही ठिकाणी सोयीसुविधांचा अभाव आणि अशा अनेक कारणांमुळं ही घरं नाकारण्यात येत आहेत. इतकंच नव्हे तर, काही घरांच्या बाबतीत क्षेत्रफळाबाबतही सोडत विजेच्यांच्या तक्रारी आहेत.
दरम्यान, म्हाडाची सोडत सध्या काही प्रमाणात लोकप्रियतेपासून दूर जाताना दिसत आहे. त्यामुळं इच्छुकांच्या गरजा आणि मागण्यांना केंद्रस्थानी ठेवत आता म्हाडा येत्या काळात सोडत प्रक्रियेमध्ये कोणते बदल करतं आणि या रिक्त घरांना कशा पद्दतीनं मार्गी लावतं हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे.