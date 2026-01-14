English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • मुंबई- पुणेकरांना परवडणारी घरंही नकोशी; एकेकाळी क्रेझ असणाऱ्या MHADA कडे लोकं का फिरवतायत पाठ?

मुंबई- पुणेकरांना परवडणारी घरंही नकोशी; एकेकाळी क्रेझ असणाऱ्या MHADA कडे लोकं का फिरवतायत पाठ?

MHADA lottery Latest Update : परवडणाऱ्या दरातील घरांनाही का नकार देतायत नागरिक? काय आहे यामागचं महत्त्वाचं कारण? MHADA सोडतीसंदर्भातील मोठी अपडेट समोर...   

सायली पाटील | Updated: Jan 14, 2026, 02:54 PM IST
मुंबई- पुणेकरांना परवडणारी घरंही नकोशी; एकेकाळी क्रेझ असणाऱ्या MHADA कडे लोकं का फिरवतायत पाठ?
MHADA mumbai lottery less response latest update know the reason for denying affordable homes

MHADA Lottery : हक्काचं आणि त्याहूनही स्वत:चं घर खरेदी करण्याकडे अनेकांचाच, किंबहुना प्रत्येकाचा कल असतो. घर लहान असेल तरीही चालेल पण ते स्वकमाईचं असावं यासाठी मंडळी प्रचंड मेहनत करतात. या मेहनतीला हातभार लावण्याचं काम म्हडा आणि सिडकोसारख्या संस्था करतात. ही मदत होते सोडत प्रक्रियेच्या माध्यमातून. मात्र मागील काही वर्षांमध्ये या सोडत प्रक्रियेचा चेहरामोहरा पुरता बदलला असल्याचं पाहायला मिळालं आहे. कारण आहे या सोडतींना मिळणारा अल्प प्रतिसाद. 

Add Zee News as a Preferred Source

परवडणाऱ्या दरातील घरं सामान्यांना नकोशी?

काही महिन्यांपूर्वी म्हाडा आणि सिडकोच्या विविध सोडती जाहीर होताच त्यांच्या बऱ्याच चर्चा झाल्या. मात्र यामध्ये एक नकारात्मक चर्चासुद्धा होती, ही चर्चा म्हणजे सोडतींना मिळणाऱ्या अनपेक्षितपणे घटलेल्या प्रतिसादाची. यामध्ये म्हाडाची समोर आलेली आकडेवारी सातत्यानं एकच प्रश्न उपस्थित करून जात आहे. तो प्रश्न म्हणजे, 'खरंच परवडणाऱ्या दरातील घरं सामान्यांना नकोशी झाली आहेत?'

उपलब्ध माहिती आणि आकडेवारीनुसार म्हाडानं 2025 मध्ये ऑक्टोबर महिन्यात 5285 घरांसाठीची सोडत जाहीर झाली. या सोडतीत 4523 विजेत्यांची नावंही जाहीर झाली. तरीही 45 टक्के विजेक्यांनी घरं नाकारली. म्हणजेच साधारण 2000 विजेत्यांनी घरं थेट नाकारली. घरं नाकारणाऱ्यांचा आकडा वाढल्यामुळं आता म्हाडाच्या सोडतीतील रिकाम्या घरांची संख्या वाढली आहे. बरं, घरं नाकारण्याचं हे प्रमाण मागीर काही वर्षांपासून सातत्यानं वाढत आहे. ज्यामुळं एकूण रिक्त घरांचा एकट्या कोकण मंडळातील आकडा 14000 हून अधिक असल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

का नाकारली जात आहेत घरं?

म्हाडा लॉटरी किंवा म्हाडा सोडत ही जाहिरातीपासून ते अगदी विजेत्यांची नावं जाहीर होईपर्यंत चर्चेत असायची. थोडक्यात परवडणारं घर म्हणजे म्हाडा... असं समीकरणच सामान्यांमध्ये रुजलं होतं. मात्र, आता ही परिस्थिती बदलली असून, सोडतीतील गरं नाकारणाऱ्यांचा आकडा वाढत चालला आहे. घरांच्या वाढलेल्या किमती, घरांचा स्तर, मुख्य शहरापासून दूरचं अंतर, काही ठिकाणी सोयीसुविधांचा अभाव आणि अशा अनेक कारणांमुळं ही घरं नाकारण्यात येत आहेत. इतकंच नव्हे तर, काही घरांच्या बाबतीत क्षेत्रफळाबाबतही सोडत विजेच्यांच्या तक्रारी आहेत. 

दरम्यान, म्हाडाची सोडत सध्या काही प्रमाणात लोकप्रियतेपासून दूर जाताना दिसत आहे. त्यामुळं इच्छुकांच्या गरजा आणि मागण्यांना केंद्रस्थानी ठेवत आता म्हाडा येत्या काळात सोडत प्रक्रियेमध्ये कोणते बदल करतं आणि या रिक्त घरांना कशा पद्दतीनं मार्गी लावतं हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
mhadamhada lotteryMHADA newsMHADA mumbai sodatKonkan

इतर बातम्या

'दक्षिणेत मुलींना शिकवतात आणि उत्तर भारतात त्यांना गुल...

भारत