Marathi News
गाळा मालक होण्याची सुवर्णसंधी! मुंबईत 'या' लोकेशनला स्वस्तात उपलब्ध आहेत दुकानं; सरकारचं करणार लिलाव

Mhada Shopes Lottery: म्हाडाच्या माध्यमातून आता दुकानांचाही लिलाव करण्यात येणार आहे. त्यामुळं मुंबईकरांना आ  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 25, 2025, 03:09 PM IST
गाळा मालक होण्याची सुवर्णसंधी! मुंबईत 'या' लोकेशनला स्वस्तात उपलब्ध आहेत दुकानं; सरकारचं करणार लिलाव
Mhada Mumbai Lottery Shops E Auction know the locations

Mhada Shopes Lottery: म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून आता घरांसाठी नव्हे तर दुकानांसाठी ई-लिलाव केला जाणार आहे. त्यामुळं ग्राहकांना आता मुंबईत दुकान खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यासाठी पुढील 4 दिवसांत जाहिरात काढली जाणार आहे. 

मुंबई शहर आणि उपनगरातील विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या परिसरातील 149 व्यवसायिक गाळ्यांच्या विक्रीसाठी म्हाडाने सप्टेंबर महिन्यात ई लिलाव प्रक्रिया राबवली होती. त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी म्हाडाने मुदतवाढ दिल्यानंतरही इच्छुकांना अर्ज करता आला नव्हता. त्यामुळे सदर दुकानांची विक्री होऊ शकली नव्हती. त्या पार्श्वभूमीवर म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने पुन्हा 84 दुकानांच्या विक्रीसाठी ई-लिलाव प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

या ठिकाणी असणार दुकाने

सदरची दुकाने कुर्ला-स्वदेशी मिल, तुंगा पवई, कोपरी पवई, चारकोप, जुने मागाठाणे, महावीर नगर कांदिवली, प्रतीक्षा नगर शीव, अँटॉप हिल येथे आहेत. त्यामुळे म्हाडाचे दुकान घेण्यास इच्छुक असणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

पुनर्विकासातून हजार घरे

कामाठीपुरा पुनर्विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून येथील भाडेकरू रहिवासी आणि इमारतमालकांबरोबरच मुंबईकरांना तब्बल एक हजार घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. या वसाहतीचा पुनर्विकास म्हाडा बांधकाम आणि विकास संस्थेच्या (सी अँड डीए) माध्यमातून केला जाणार आहे. त्यानुसार भाडेकरू आणि इमारतमालकांना घरे दिल्यानंतर विकसक जेवढे विक्रीयोग्य बांधकाम करेल, त्याच्या तब्बल 8.25 टक्के बांधीव चटई क्षेत्रफळ म्हाडाला मिळणार आहे. त्यामाध्यमातून सुमारे 900 ते 1000 सदनिका उपलब्ध होणार असून, त्याची लॉटरीच्या माध्यमातून मुंबईकरांना विक्री होऊ शकणार आहे.कामाठीपुरा हा सुमारे 34 एकर जागेवर वसला असून, तेथे ९४३ जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती आहेत. 

FAQ 

प्रश्न १: म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून आता घरांसाठी नव्हे तर कशासाठी ई-लिलाव केला जाणार आहे?

उत्तर: म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून मुंबई शहर आणि उपनगरातील विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या परिसरातील व्यावसायिक गाळ्यांच्या (दुकानांच्या) विक्रीसाठी ई-लिलाव केला जाणार आहे.

प्रश्न २: या दुकानांच्या विक्रीसाठीची जाहिरात कधी काढली जाणार आहे?

उत्तर: या दुकानांच्या विक्रीसाठीची जाहिरात पुढील ४ दिवसांत काढली जाणार आहे.

प्रश्न ३: म्हाडा यावेळी किती दुकानांच्या विक्रीसाठी ई-लिलाव प्रक्रिया राबवणार आहे?

उत्तर: म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने ८४ दुकानांच्या विक्रीसाठी ई-लिलाव प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. (यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात १४९ गाळ्यांसाठी प्रक्रिया राबवली होती, पण विक्री होऊ शकली नव्हती.

 

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Tags:
mhada mumbai lotterymhada lottery 2025म्हाडा लॉटरीम्हाडा मुंबई लॉटरीmhada mumbai board lottery 2025

