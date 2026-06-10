/MHADA News : मुंबईतील या ठिकाणी 81 जुन्या इमारती पाडून म्हाडा उभारणार 7 गगनचुंबी टॉवर्स; 40 अन् 81 मजल्यांच्या इमारतींमध्ये 1928 घरं अन् 268 अनिवासी गाळे

MHADA Redevelopment : मुंबईतील दक्षिण मुंबईतील भायखळा इथल्या उमरखाडी परिसराचा कायापालट करण्याचा मास्टरप्लॅन म्हाडाने आखला आहे. या मास्टरप्लॅननुसार उमरखाडी परिसरातील 70-80 वर्ष जुन्या इमारती पाहून इथे गगनचुंबी टॉवर्स उभारण्यात येणार आहे. 6.23 एकर जागेवर 40 ते 81 मजल्यांच्या 7 गगनचुंबी टॉवर्स बांधण्यात येणार आहे. या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाने आराखडा तयार केला आहे. आता लवकरच म्हाडा प्राधिकारणासमोर हा आराखडा मांडण्यात येणार आहे.
कामाठीपुरा इथल्या मोडकळीस आलेल्या सेस इमारतींचा बांधकाम आणि विकास संस्थेच्या (सी अॅण्ड डीए) माध्यमातून पुनर्विकास करण्याचे काम सुरु आहे. आता म्हाडाकडून मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने उमरखाडीचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परिसरातील सुमारे 25 हजार 237 चौरस मीट क्षेत्रफळावरील पीएमजीपी, सेस, खासगी इमारतीचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे.
या परिसरात उभारल्या जाणाऱ्या 40 ते 81 मजल्यांच्या 7 गगनचुंबी टॉवर्समध्ये 1928 निवासी आणि 268 अनिवासी गाळे राहणार आहेत. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सुमारे 4,501.97 कोटींचा खर्च अपेक्षित असणार आहे, असं म्हाडाकडून सांगण्यात आलंय. तर इथल्या रहिवाशांचे काय होणार असा प्रश्न आहे. तर या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर पात्रता निश्चितीची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे, असं म्हाडाकडून सांगण्यात आलंय. पुढे म्हाडाने सांगितलं की, पात्र निवासी रहिवाशांना घरभाडेसाठी दरमहा 25 हजार देण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या दुसऱ्या वर्षी 27,500 तर तिसऱ्या वर्षी 30,250 असं घरभाडे देण्यात येणार आहे.