कुर्ला, मुलुंड, पवईसहीत मुंबईतील 17 ठिकाणी दुकान घेण्याची सुवर्णसंधी! म्हाडाच्या परवडणाऱ्या गाळ्यांची किंमत फक्त...

MHADA Shops Deadline: म्हाडाच्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या परिसरातील 149 अनिवासी गाळ्यांच्या ई-लिलावाद्वारे विक्रीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली असून, सुधारित वेळापत्रकानुसार इच्छुक अर्जदारांना ऑनलाईन नोंदणी व अर्ज करणे, कागदपत्रे अपलोड करणे, अनामत रक्कम ऑनलाईन भरणे या प्रक्रियेसाठी आता 16 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 18 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 ते सायंकाळी वाजेपर्यंत संगणकीय प्रणालीमध्ये पात्र ठरलेल्या अर्जदारांसाठी ऑनलाइन बोली स्वरूपातील ई-लिलाव होणार आहे. 19 सप्टेंबर रोजी संकेतस्थळांवर ई-लिलावाचा एकत्रित निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे.
मुलुंड गव्हाणपाडा येथे 6 दुकाने, कुर्ला-स्वदेशी मिल येथे 5, तुंगा पवई येथे 2, कोपरी पवई येथे 23, चारकोप येथे 23, जुने मागाठाणे बोरीवली पूर्व येथे 6, महावीर नगर कांदिवली पश्चिम येथे 6, प्रतीक्षा नगर सायन येथे 9, अँटॉप हिल वडाळा येथे 3, मालवणी मालाड येथे 46, बिंबिसार नगर गोरेगाव पूर्व येथे 17 व शास्त्री नगर-गोरेगाव, सिद्धार्थ नगर, मजासवाडी जोगेश्वरी पूर्व येथे प्रत्येकी 1 दुकान आहे.
मुंबई मंडळाने या दुकानांसाठी 23 लाख रुपयांपासून थेट 12 कोटी रुपयांपर्यंतची बोली निश्चित केली. या बोलीपेक्षा सर्वाधिक बोली लावणारा अर्जदार विजेता ठरला. या ई-लिलावातून मुंबई मंडळाला 229 कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी मंडाळने 173 दुकानांचा ई लिलाव केला. मात्र या ई-लिलावात केवळ 49 दुकाने विकली गेली आणि 124 दुकाने रिक्त राहिली. त्यामुळे ही रिक्त 124 दुकाने व नव्या 25 अशा एकूण 149 दुकानांचा ई-लिलाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
म्हाडाच्या माध्यमातून चेंबूरमध्ये हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी इच्छुकांना येत्या काळात उपलब्ध होणार आहे. पूजनानंतर घरांच्या बांधकामाला सुरुवात करून अडीच ते तीन वर्षांत घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे मुंबई मंडळाचे नियोजन आहे. टिळक नगर येथे मुंबई मंडळाचा 1147.90 चौरस मीटरचा एक मोकळा भूखंड आहे. दोन वर्षांपूर्वी मंडळाने म्हाडाने या भूखंडांवर परवडणाऱ्या घरांची योजना राबविण्यासाठी टर्न कि पद्धतीने हाल्को इन्फ्राप्रोजेक्टस या कंपनीला कंत्राट दिले होते. मुंबई मंडळाने पुढील कार्यवाही करून आता या भूखंडावरील घरांच्या कामाला सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी या प्रकल्पाचे भूमिपूजन म्हाडा प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता-2 महेश जेसवानी, उपमुख्य अभियंता (पूर्व), मुंबई मंडळ, अनिल अंकलगी यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे.
चेंबूरच्या या प्रकल्पाच्या प्रस्तावानुसार 19 मजली इमारतींमध्ये अल्प गटासाठी 44.60 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या 74, तर मध्यम गटासाठी 59.60 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या 70 घरांचा समावेश असणार आहे. या इमारतीत 5 दुकानांचाही समावेश असणार आहे. तर 165 चौरस फुटांचे सोसायटी कार्यालय, 670 चौरस फुटांची व्यायामशाळा, सौर ऊर्जा, उद्यान आदी सुविधांचाही या प्रकल्पात समावेश असणार आहे. तर या इमारतीत वाहनतळाचीही सुविधा असणार असून येथे 38 वाहने उभी करता येणार आहेत.
टिळकनगरमधील 144 घरांच्या कामाला आता सुरुवात होणार आहे. कामाला सुरुवात झाल्यापासून अडीच ते तीन वर्षाच्या कालावधीत ही घरे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या घरांसाठी 2026 मध्ये सोडत काढली जाण्याची शक्यता आहे. चालू बांधकाम प्रकल्पातील घरांसाठी सोडत काढण्याचे धोरण म्हाडा प्राधिकरणाने स्वीकारले आहे. त्यामुळे या घरांसाठी आधीच सोडत काढून सोडतीनंतरची प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्यात येणार असून घरांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर निवासी दाखला मिळवून घरांचा ताबा देण्याचे म्हाडा प्राधिकरणाचे नियोजन आहे.
म्हाडाच्या दुकानांच्या ई-लिलावासाठी नोंदणीची अंतिम मुदत काय आहे?
उत्तर: म्हाडाच्या 149 अनिवासी गाळ्यांच्या ई-लिलावासाठी ऑनलाइन नोंदणी, अर्ज सादर करणे, कागदपत्रे अपलोड करणे आणि अनामत रक्कम (EMD) भरण्यासाठी अंतिम मुदत 16 सप्टेंबर 2025, रात्री 11:59 वाजेपर्यंत आहे.
ई-लिलाव कधी आणि कसा होणार आहे?
उत्तर: ई-लिलाव 18 सप्टेंबर 2025 रोजी सकाळी 11:00 ते सायंकाळी 5:00 वाजेपर्यंत ऑनलाइन बोली स्वरूपात www.eauction.mhada.gov.in या संकेतस्थळावर होणार आहे.
ई-लिलावाचा निकाल कधी जाहीर होईल?
उत्तर: ई-लिलावाचा एकत्रित निकाल 19 सप्टेंबर 2025 रोजी सकाळी 11:00 वाजता https://eauction.mhada.gov.in आणि https://mhada.gov.in या संकेतस्थळांवर जाहीर केला जाईल.