Marathi News
MHADAच्या नावे गिरणी कामगारांची फसवणूक? फोनवर OTP घेऊन संमतीपत्र तयार केल्याचा खळबळजनक आरोप!

Mill workers: म्हाडाने निवडलेल्या चड्डा  डेव्हलपर्स अँड प्रमोटर्स ह्यांच्याकडून काही दिवसांपासून कामगारांना चुकीची माहिती देऊन कामगारांचे संमती पत्र भरुन घेण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 12, 2025, 09:55 PM IST
म्हाडाच्या नावाने फोन

Mill workers: राज्यातील गिरणी कामगार त्यांना योग्य ठिकाणी हक्क्काची घरे मिळत नसल्याने त्रस्त आहेत. तर दुसरीकडे त्यांना म्हाडाच्या नावे फोन करुन संमतीपत्र भरुन घेतली जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आलाय. म्हाडाने निवडलेल्या चड्डा  डेव्हलपर्स अँड प्रमोटर्स ह्यांच्याकडून काही दिवसांपासून कामगारांना चुकीची माहिती देऊन कामगारांचे संमती पत्र भरुन घेण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आलाय. याप्रकरणाच्या काही ऑडीओ क्लिप आणि तक्रारीदेखील समोर आल्या आहेत. विशेष म्हणजे फोन करणाऱ्या बिल्डरचं ऑफीस म्हाडा कार्यालय हद्दीतच आहे. त्यामुळे गिरणी कामगारांची दिशाभूल केल्याचा आरोप होतोय. 

गिरणी कामगारांनी विकासाकाची पार्श्वभूमी पाहूनच संमती पत्र द्यावेत शासनाने विकासकावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक समिती तयार करून त्या समिती मध्ये गिरणी कामगार तरुण स्वराज्य सेवा संस्थेला सामावून घ्यावे, असे गिरणी कामगार तरुण स्वराज्य सेवा संस्था सेक्रेटरी विठ्ठल चव्हाण यांनी म्हटलंय. 

म्हाडाने चड्डा डेव्हलपर्सला आपल्या आवारात जागा दिल्याने गिरणी कामगारांची दिशाभूल होतेय. ते कार्यालय तात्काळ बंद करावे अन्यथा आम्ही 15 ऑगस्टला येऊन चड्डा डेव्हलपरचं ऑफिस बंद करु, असे आवाहन गिरणी कामगार तरुण स्वराज्य संघटनेचे अध्यक्ष तेजस कुंभार यांनी केलंय.तसेच आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास 15 ऑगस्टला येऊन आत्मदहन करण्याचा इशारा देखील तेजस कुंभार यांनी दिलाय.

चड्डा डेव्हलपरकडून मला फोन आला. आम्ही म्हाडातून बोलतोय असं सांगत माझी माहिती घेतली गेली. माझ्याकडे ओटीपी मागण्यात आला. जो मी दिला. त्यानंतर माझ्याकडे आधार नंबर मागण्यात आला. यानंतर मी पोलिसात तक्रार केली, अशी प्रतिक्रिया  खटाव मिल गिरणी कामगार वारसदार  संतोष रसाळ यांनी दिली. 

चड्डा डेव्हलपरकडून गिरणी कामगारांना फोन जातायत. ही घरे वांगणीला दिली जात आहेत. जी आधीच गिरणी कामगारांनी नाकारली आहेत. याचा फायदा गिरणी कामगार किंवा त्यांच्या वारस असा कोणालाच होणार नाही. त्यामुळे शासनाने चड्डा डेव्हलपर्सवर निर्बध आणावेत. त्यांच्याकडून गिरणी कामगारांना मेसेज जाऊ नयेत, असे आवाहन गिरणी कामगार वारसदार विजय कोकाटे यांनी केलंय. 

FAQ

1. गिरणी कामगारांनी चड्डा डेव्हलपर्सवर कोणते आरोप केले आहेत?

गिरणी कामगारांनी चड्डा डेव्हलपर्स अँड प्रमोटर्सवर गंभीर आरोप केले आहेत की, ते म्हाडाच्या नावाने फोन करून चुकीची माहिती देऊन कामगारांचे संमतीपत्रे भरवत आहेत. काही कामगारांना म्हाडाचे प्रतिनिधी असल्याचे सांगून ओटीपी आणि आधार क्रमांक मागितले गेले. यामुळे कामगारांची दिशाभूल होत असल्याचा दावा आहे. चड्डा डेव्हलपर्सचे कार्यालय म्हाडाच्या हद्दीत असल्याने या फसवणुकीला पाठबळ मिळत असल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात ऑडिओ क्लिप आणि तक्रारीही समोर आल्या आहेत.

2. गिरणी कामगार संघटनांनी या प्रकरणात कोणत्या मागण्या केल्या आहेत?

गिरणी कामगार तरुण स्वराज्य सेवा संस्थेचे सचिव विठ्ठल चव्हाण यांनी शासनाला विकासकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करून त्यात गिरणी कामगारांचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी कामगारांना विकासकाची पार्श्वभूमी तपासूनच संमतीपत्र देण्याचे आवाहन केले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष तेजस कुंभार यांनी चड्डा डेव्हलपर्सचे म्हाडा हद्दीतील कार्यालय तात्काळ बंद करण्याची मागणी केली, अन्यथा 15 ऑगस्ट 2025 रोजी कार्यालय बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. विजय कोकाटे यांनी चड्डा डेव्हलपर्सवर मेसेज पाठवण्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.

3. चड्डा डेव्हलपर्सच्या फोन कॉल्सबाबत कामगारांचा अनुभव काय आहे?

खटाव मिल गिरणी कामगार वारसदार संतोष रसाळ यांनी सांगितले की, चड्डा डेव्हलपर्सकडून त्यांना फोन आला, ज्यात म्हाडाचे प्रतिनिधी असल्याचे सांगून त्यांचा ओटीपी आणि आधार क्रमांक मागितला गेला. यानंतर त्यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली. विजय कोकाटे यांनी नमूद केले की, चड्डा डेव्हलपर्स कामगारांना वांगणी येथे घरे देण्याचे सांगत आहेत, जी कामगारांनी यापूर्वीच नाकारली आहेत. यामुळे कामगार किंवा त्यांच्या वारसदारांना कोणताही फायदा होणार नाही, असे त्यांचे मत आहे.

Tags:
mhadaMill workersMill workers being cheatedMhada roomschadha Developers

