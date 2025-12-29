'पालिका निवडणुकीत गिरणी कामगारांची मते निर्णायक', कोणत्या प्रभागात किती मते? जाणून घ्या!

Mill workers in BMC Election: आगामी पालिका निवडणुकीत सरकार येण्यास किंवा पाडण्यास गिरणी कामगारांची मते निर्णायक ठरतील, असा विश्वास गिरणी कामगार संघटनेचे नेते तेजस कुंभार यांनी व्यक्त केलाय. मुंबईतील कोणत्या प्रभागात किती गिरणी कामगार मते आहेत? याची सविस्तर आकडेवारीच त्यांनी जाहीर केलीय. याबद्दल जाणून घेऊया.
मुंबई शहराला आकार देणाऱ्या गिरणी कामगारांना राज्य सरकारने मुंबईपासून दूर, वांगणी सारख्या भागात घरे देण्याचा निर्णय घेतलाय. हा निर्णय कामगारांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा आघात करणारा आहे, कारण मुंबईतून दूर जाणे त्यांना परवडणारे नाही. यामुळे महाराष्ट्रभरातील गिरणी कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरलाय. हा निर्णय लगेच रद्द करण्याची मागणी संघटनेचे नेते तेजस कुंभार यांनी केलीय. अन्यथा याचा फटका सरकारला महापालिका निवडणुकीत बसेल असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिलाय.
मुंबईतील कापड गिरण्या फक्त कारखाने नव्हते, तर लाखो कुटुंबांचे आधार होते. गिरणी कामगारांनी आपल्या मेहनतीने आणि लढ्याने मुंबईला आजचे स्वरूप दिले. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीपासून ते मोठ्या संपांपर्यंत प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रसंगी त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. आज त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांना मुंबईतून दूर पाठवण्याचा प्रयत्न म्हणजे शहराच्या इतिहासाला आणि कामगारांच्या योगदानाला दुर्लक्ष करण्यासारखा असल्याची टीका तेजस कुंभार यांनी केली.
गिरणीच्या जागांवर उभ्या राहिलेल्या उंच इमारती लगेच पाडून त्या ठिकाणीच कामगारांसाठी घरे बांधावीत. ही कामे कोहिनूर मिलपासून सुरू करावीत, अशी मागणी संघटनेचे सचिव विठ्ठल चव्हाण यांनी केलीय. गिरणी जमिनी या मोठ्या बिल्डरांसाठी नव्हे तर गिरणी कामगारांच्या हक्कासाठी राखीव आहेत. मुंबईतच घरे देणे हा न्याय आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
अंधेरीत 1220, कुर्ल्यात 1554, गोरेगावात 1040, दादरात 1595, परळमध्ये 4080, भायखळ्यात 1194, माझगावात 208, मालाडमध्ये 1020, लालबागेत 666, वरळीत 3008 आणि शिवडीत 890 मते आहेत. हे फक्त नोंदणीकृत मतदार आहेत. प्रत्येक कुटुंबात सरासरी 4 ते 5 मतदार असल्याने ही संख्या लाखोंपर्यंत जाते. ही मोठी मतशक्ती कोणतेही सरकार दुर्लक्ष करू शकत नसल्याचे तेजस कुंभार यांनी सांगितले.
गिरणी कामगार संघटनेने सरकारला थेट आव्हान दिलंय. वांगणीतील घरांचा निर्णय रद्द करून मुंबईतच कामगारांना योग्य घरे द्यावीत. अन्यथा येणारी महापालिका निवडणूक सरकारसाठी खूप कठीण जाईल. कामगारांना न्याय मिळावा आणि त्यांचा विश्वास टिकावा यासाठी सरकारने त्वरित सकारात्मक पावले उचलावीत, असा संघटनेचा निर्धार आहे.
मुंबई हे शहर गिरणी कामगारांच्या कष्टावर उभे राहिले आहे. आता त्याच कामगारांना शहराबाहेर हाकलण्याचा प्रयत्न सरकार करतंय. जर सरकारला कामगारांची मते हवी असतील, तर वांगणीतील घरांचा निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा. अन्यथा आगामी महापालिका निवडणुकीत गिरणी कामगार एकजुटीने सरकारविरोधात मतदान करतील आणि त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील, असे गिरणी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष तेजस कुंभार यांनी बजावले.