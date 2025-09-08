English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईतील गोराई बीचवर रात्रीच्या वेळी अचानक पर्यटकांनी भरलेली बस अडकली...नेमकं काय घडलं?

Mumbai Gorai Beach : गोराई बीचवरील एक धक्कादायक व्हिडीओ समोर आला आहे. समुद्राच्या पाण्यात पर्यटकांनी भरलेली मिनी बस अडकली. नेमकं काय झालं पाहूयात. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 8, 2025, 02:44 PM IST
मुंबईतील गोराई बीचवर रात्रीच्या वेळी अचानक पर्यटकांनी भरलेली बस अडकली...नेमकं काय घडलं?

Mumbai Gorai Beach : मुंबईतील उपनगर बोरीवली जवळील गोराई समुद्रकिनाऱ्यावर मिनीबस घेऊन जाणे चालकाला महागात पडली. रविवारी रात्री समुद्राला भरती आल्यामुळे गोराई बीच पाण्याखाली गेला. पण त्यापूर्वी गोराईला फिरण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांवर संकट कोसळलं. पर्यटकांनी भरलेली एक मिनी बस रविवारी रात्री गोराईला आली होती. पर्यटकांनी भरलेली ही बस जेव्हा संध्याकाळी समुद्र किनारावर बस चालकाने घेतली नेमकं तेव्हा भरती आल्यामुळे लाटा खूप वेगाने उसळत होत्या. काही क्षणात समुद्र किनाऱ्यावर पाणी आलं आणि त्या लाटाच्या मारातून मिनी बस बाहेर पडू शकली नाही. समुद्र किनाऱ्यावर ही मिनी बस चहूबाजूने पाण्याने वेढल्या गेली. 

Add Zee News as a Preferred Source

सुदैवाने स्थानिक नागरिक आणि जीव रक्षकांनी बचाव कार्य करत बसमधील सर्व प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढले. या संकटात एकही जीवितहानी झालेली नाही. 

मुंबईच्या उत्तर उपनगरात, मुख्य शहरापासून 40 किमी अंतरावर स्थित, गोराई बीच (Gorai Beach) हा मुंबईतील सर्वात स्वच्छ, सर्वात शांत समुद्रकिनाऱ्यांपैकी एक आहे. भाईंदरजवळ, गोराई खाडीवर वसलेले, अरबी समुद्राच्या सीमेवर असलेल्या या (Gorai Beach) समुद्रकिनाऱ्याची मनमोहक शांतता, वीकेंडच्या सुट्टीसाठी एक उत्तम मनोरंजन करते. बोरिवली ते गोराई हे अंतर 14 किमी आहे. बीच रिसॉर्ट्स, हॉलिडे कॉटेज आणि होमस्टेने नटलेला, गोराई बीच हा मुंबईच्या बाहेरील सर्वात शांत समुद्रकिनाऱ्यांपैकी एक आहे. शहरापासूनचे अंतर, ताडाच्या झाडांची उपस्थिती आणि गोंगाट करणारी गर्दी नसणे यामुळे मुंबईपासून दूर असलेल्या एका दिवसाच्या सहलीसाठी हे एक योग्य ठिकाण आहे. 

FAQ

1. गोराई समुद्रकिनाऱ्यावर नेमके काय घडले?

रविवारी, 7 सप्टेंबर 2025 रोजी रात्री मुंबईतील बोरीवलीजवळील गोराई समुद्रकिनाऱ्यावर समुद्राला भरती आल्यामुळे एक पर्यटकांनी भरलेली मिनी बस पाण्याने वेढली गेली. बस समुद्रकिनाऱ्यावर अडकली आणि लाटांच्या वेगामुळे बाहेर पडू शकली नाही.

2. ही घटना कशी घडली?

संध्याकाळी मिनी बस पर्यटकांना घेऊन गोराई समुद्रकिनाऱ्यावर गेली होती. चालकाने बस किनाऱ्यावर नेली, पण त्याचवेळी समुद्राला भरती आली आणि मोठ्या लाटांनी बसला वेढा घातला. पाण्याचा वेग आणि लाटांमुळे बस तिथेच अडकली.

3. मिनी बस अडकण्याचे कारण काय होते?

बस चालकाने समुद्रकिनाऱ्यावर बस नेण्याचा निर्णय घेतला, पण भरतीच्या वेळी लाटांचा वेग आणि पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे बस पाण्याने वेढली गेली आणि ती बाहेर काढणे अशक्य झाले.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
MumbaiGorai beachminibustouristsगोराई बीच

इतर बातम्या

'महाराष्ट्र सरकार तोडपाणी करतंय...', रोहित पवारां...

महाराष्ट्र बातम्या