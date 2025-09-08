मुंबईतील गोराई बीचवर रात्रीच्या वेळी अचानक पर्यटकांनी भरलेली बस अडकली...नेमकं काय घडलं?

Mumbai Gorai Beach : मुंबईतील उपनगर बोरीवली जवळील गोराई समुद्रकिनाऱ्यावर मिनीबस घेऊन जाणे चालकाला महागात पडली. रविवारी रात्री समुद्राला भरती आल्यामुळे गोराई बीच पाण्याखाली गेला. पण त्यापूर्वी गोराईला फिरण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांवर संकट कोसळलं. पर्यटकांनी भरलेली एक मिनी बस रविवारी रात्री गोराईला आली होती. पर्यटकांनी भरलेली ही बस जेव्हा संध्याकाळी समुद्र किनारावर बस चालकाने घेतली नेमकं तेव्हा भरती आल्यामुळे लाटा खूप वेगाने उसळत होत्या. काही क्षणात समुद्र किनाऱ्यावर पाणी आलं आणि त्या लाटाच्या मारातून मिनी बस बाहेर पडू शकली नाही. समुद्र किनाऱ्यावर ही मिनी बस चहूबाजूने पाण्याने वेढल्या गेली.
सुदैवाने स्थानिक नागरिक आणि जीव रक्षकांनी बचाव कार्य करत बसमधील सर्व प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढले. या संकटात एकही जीवितहानी झालेली नाही.
मुंबईच्या उत्तर उपनगरात, मुख्य शहरापासून 40 किमी अंतरावर स्थित, गोराई बीच (Gorai Beach) हा मुंबईतील सर्वात स्वच्छ, सर्वात शांत समुद्रकिनाऱ्यांपैकी एक आहे. भाईंदरजवळ, गोराई खाडीवर वसलेले, अरबी समुद्राच्या सीमेवर असलेल्या या (Gorai Beach) समुद्रकिनाऱ्याची मनमोहक शांतता, वीकेंडच्या सुट्टीसाठी एक उत्तम मनोरंजन करते. बोरिवली ते गोराई हे अंतर 14 किमी आहे. बीच रिसॉर्ट्स, हॉलिडे कॉटेज आणि होमस्टेने नटलेला, गोराई बीच हा मुंबईच्या बाहेरील सर्वात शांत समुद्रकिनाऱ्यांपैकी एक आहे. शहरापासूनचे अंतर, ताडाच्या झाडांची उपस्थिती आणि गोंगाट करणारी गर्दी नसणे यामुळे मुंबईपासून दूर असलेल्या एका दिवसाच्या सहलीसाठी हे एक योग्य ठिकाण आहे.
1. गोराई समुद्रकिनाऱ्यावर नेमके काय घडले?
रविवारी, 7 सप्टेंबर 2025 रोजी रात्री मुंबईतील बोरीवलीजवळील गोराई समुद्रकिनाऱ्यावर समुद्राला भरती आल्यामुळे एक पर्यटकांनी भरलेली मिनी बस पाण्याने वेढली गेली. बस समुद्रकिनाऱ्यावर अडकली आणि लाटांच्या वेगामुळे बाहेर पडू शकली नाही.
2. ही घटना कशी घडली?
संध्याकाळी मिनी बस पर्यटकांना घेऊन गोराई समुद्रकिनाऱ्यावर गेली होती. चालकाने बस किनाऱ्यावर नेली, पण त्याचवेळी समुद्राला भरती आली आणि मोठ्या लाटांनी बसला वेढा घातला. पाण्याचा वेग आणि लाटांमुळे बस तिथेच अडकली.
3. मिनी बस अडकण्याचे कारण काय होते?
बस चालकाने समुद्रकिनाऱ्यावर बस नेण्याचा निर्णय घेतला, पण भरतीच्या वेळी लाटांचा वेग आणि पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे बस पाण्याने वेढली गेली आणि ती बाहेर काढणे अशक्य झाले.