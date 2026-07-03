स्कूलबसनंतर आता धावत्या बाईकवर कोसळलं झाड, 35 वर्षीय तरुणाने सोडला प्राण; मिरा-भाईंदरमध्ये वेदनादायी घटना!

मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यामुळे मिरा-भाईंदर परिसरात एक हृदयद्रावक अपघात घडला. धावत्या दुचाकीवर अचानक नारळाचे झाड कोसळल्याने 35 वर्षीय तरुण गंभीर जखमी झाला होता. दोन दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर पावसाळ्यात धोकादायक ठरणाऱ्या जुन्या व उंच झाडांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
मिरा-भाईंदर परिसरातील राई गावाजवळ संबंधित तरुण दुचाकीवरून जात असताना मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यामुळे रस्त्यालगतचे नारळाचे झाड अचानक कोसळले. झाड थेट दुचाकीवर पडल्याने तो गंभीर जखमी झाला. आजूबाजूच्या नागरिकांनी तातडीने मदत करून त्याला रुग्णालयात दाखल केले. राहुल अशोक पाटील असे या मृत दुचाकीस्वाराचे नाव असून तो 35 वर्षांचा होता.
अपघातानंतर डॉक्टरांनी वर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू केले होते. मात्र गंभीर दुखापतींमुळे त्याची प्रकृती चिंताजनकच राहिली. दोन दिवस उपचार सुरू असतानाही त्याची मृत्यूशी सुरू असलेली झुंज अखेर अपयशी ठरली आणि त्याचे निधन झाले. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे.
मृत तरुण हा स्थानिक पातळीवर परिचित कुटुंबातील असल्याचे समोर आले आहे. अचानक झालेल्या या दुर्घटनेमुळे नातेवाईक, मित्रमंडळी आणि स्थानिक नागरिकांना मोठा धक्का बसला आहे. पावसाळ्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाने अधिक खबरदारी घ्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
जोरदार पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांमुळे जुनी किंवा कमकुवत झालेली झाडे कोसळण्याचा धोका वाढतो. अशा घटनांमुळे वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण होतो. त्यामुळे धोकादायक झाडांचे नियमित सर्वेक्षण, छाटणी आणि आवश्यकतेनुसार हटविण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
हवामान खात्याकडून मुसळधार पावसाचा किंवा जोरदार वाऱ्याचा इशारा दिला असल्यास शक्यतो अनावश्यक प्रवास टाळावा. मोठ्या झाडांखाली वाहन उभे करू नये तसेच अशा भागातून जाताना विशेष सावधगिरी बाळगावी. आपत्कालीन परिस्थितीत स्थानिक प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेशी त्वरित संपर्क साधणे महत्त्वाचे ठरते.
या दुर्घटनेनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संबंधित विभागांनी धोकादायक झाडांची तातडीने तपासणी करून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. पावसाळ्यात नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत नियमित पाहणी, आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा आणि जनजागृती यावर अधिक भर देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.