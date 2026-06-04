Mira Road Crime Case : आईच्या प्रियकराने 4 वर्षांच्या चिमुकल्याला संपवल, नाल्यात फेकला मुलाचा मृतदेह

मुंबईतील मीरा रोडवरील काशिमिरा येथे नुकत्याच घडलेल्या एक भयंकर आणि धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. काशिमिरा पोलिसांनी एका 4 वर्षांच्या मुलाच्या निर्घृण हत्येचा छडा लावला आहे. काशिमिराच्या नीलकमल नाका परिसरात 4 वर्षांच्या मुलाचा (गणेश सिंग) मृतदेह आढळला. सुरुवातीला, गटारात बुडून हा अपघात झाल्याचे मानले जात होते.
पोलिसांचा तपास आणि शवविच्छेदन अहवालातून हा अपघात नसून हत्या असल्याचे उघड झाले. मुलाच्या शरीरावर गंभीर जखमा होत्या. पोलिसांनी मुलाच्या आईचा प्रियकर शंभू शर्मा (उर्फ नेपाळी) याला अटक केली आहे. आरोपी बेघर होता आणि कचरा वेचण्याचे काम करत होता. मुलामुळे त्याला आईसोबत वेळ घालवता येत नाही, असे त्याला वाटत होते. नशेत असताना आणि मूल सतत रडत असल्यामुळे, त्याने मुलाला निर्दयपणे मारहाण केली, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला, आणि पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्याने मृतदेह गटारात फेकून दिला.
तपासात धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. चिमुकल्यामुळे आरोपीला मुलाच्या आईसोबत एकांतात वेळ घालवता येत नसल्याचा राग आरोपीच्या मनात होता. तसेच मुलगा वारंवार रडत असल्याने संतापाच्या भरात त्याने मारहाण केल्याचं समोर आलं आहे. आरोपी, मुलाची आई आणि मृत मुलगा हे बेघर असून कचरा वेचण्याचे काम करत होता. काशिमिरा उ़ड्डाणपुलाखालील परिसरात ते वास्तव्यास होते. या प्रकरणी काशिमीरा पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून आरोपीला अटक केले आहे.
दीड वर्षांच्या मुलाच्या निर्घृण हत्येनंतर तीन दिवसांनीही आई अजूनही व्यथित आहे. आरोपीने त्याला चॉकलेट आणण्याच्या बहाण्याने तिच्या मांडीवरून उचलून नेल्याच्या क्षणाला ती वारंवार शाप देते. मंगळवारी, आईने आपल्या पतीवर मुलाला ठार मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप केला. यानंतर, पोलिसांनी पतीलाही त्याचा जबाब नोंदवण्यासाठी बोलावले.