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'महाराष्ट्राच्या स्वयंघोषित इन्फ्रामॅनचे...', Missing Link दरड प्रकरणावरुन ठाकरेंच्या शिवसेनेचे फडणवीसांना फटकारे

"सोमवारी मिसिंग लिंकचा फुगाही तेथे पडलेल्या भगदाडाने फोडला. त्यासाठी झालेला काही हजार कोटींचा खर्च तेथील धबधब्याच्या पाण्यात वाहून गेला."

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 07, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:42 AM IST
'महाराष्ट्राच्या स्वयंघोषित इन्फ्रामॅनचे...', Missing Link दरड प्रकरणावरुन ठाकरेंच्या शिवसेनेचे फडणवीसांना फटकारे
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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