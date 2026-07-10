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भविष्यात अशा दुर्घटना होऊ नयेत, यासाठी...; कनेक्टिंग लिंकवर जिथे दरड कोसळली तिथेच...

सोमवारी म्हणजेच 6 जुलै रोजी पहाटे  मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील कनेक्टिंग लिंक प्रकल्पातील दुसऱ्या बोगद्याच्या प्रवेशद्वारावर दरड कोसळल्याचा प्रकार घडला. 

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 10, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:20 AM IST
भविष्यात अशा दुर्घटना होऊ नयेत, यासाठी...; कनेक्टिंग लिंकवर जिथे दरड कोसळली तिथेच...
Image Credit: सोमवारी कनेक्टिंग लिंकवर कोसळली दरड (फोटो वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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भविष्यात अशा दुर्घटना होऊ नयेत, यासाठी...; कनेक्टिंग लिंकवर जिथे दरड कोसळली तिथेच...
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