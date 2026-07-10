भविष्यात अशा दुर्घटना होऊ नयेत, यासाठी...; कनेक्टिंग लिंकवर जिथे दरड कोसळली तिथेच...

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील कनेक्टिंग लिंक प्रकल्पात दरड कोसळल्याच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत यासंदर्भात निवेदन करताना कनेक्टिंग लिंक प्रकल्पात भ्रष्टाचाराचा आरोप करणं ही महाराष्ट्राची बदनामी असल्याचं म्हणत विरोधकांवर शेलक्या शब्दांमध्ये टीका केली. या टीकेवरुन मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी फडणवीसांवर निशाणा साधल्याचं दिसून आलं. कनेक्टिंग लिंक प्रकल्पाबद्दल बोलणं म्हणजेच महाराष्ट्राचा अपमान कसा? असा प्रश्न राज यांनी विचारला. एकीकडे कनेक्टिंग लिंक प्रकल्प वादाच्या केंद्रस्थानी असतानाच दुसरीकडे दरड कशी कोसळली यासंदर्भातील अहवाल आता थेट मुंबई आयआयटीकडून मागवण्यात आला आहे. यासंदर्भात मुंबई आयआयटीच्या तज्ज्ञांची टीम नुकतीच दरड कोसळलेल्या कनेक्टिंग लिंकच्या या घटनास्थळी जाऊन आली.
आयआयटी मुंबईच्या पथकाने गुरुवारी मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील कनेक्टिंग लिंक प्रकल्पात दरड कोसळलेल्या भागाची पाहणी केली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) अधिकाऱ्यांशीही तसेच पथकाने चर्चा केली. या भागात कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांचा अहवाल मुंबई आयआयटीकडून दोन दिवसांत दिला जाणार आहे.
सोमवारी म्हणजेच 6 जुलै रोजी पहाटे मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील कनेक्टिंग लिंक प्रकल्पातील दुसऱ्या बोगद्याच्या प्रवेशद्वारावर दरड कोसळल्याचा प्रकार घडला. त्यामुळे कनेक्टिंग लिंकवरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. सद्यस्थितीत पाण्याचा प्रवाह थेट बोगद्याच्या प्रवेशद्वाराच्या भागात येत आहे. त्यामुळे हा प्रवाह वळविण्यासह भविष्यात अशा दुर्घटना होऊ नयेत, यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी एमएसआरडीसी तज्ज्ञांची मदत घेत आहे. कनेक्टिंग लिंक प्रकल्पातील सर्वांत मोठ्या बोगद्यावर उंच डोंगर आहे. त्यामुळे या डोंगरावर आणखी कुठे धोकादायक दगड किंवा मातीचा ढिगारा आहे का, याची तपासणी केली जात आहे. त्यानुसार धोकादायक भाग सुरक्षित केला जाणार आहे. आता आयआयटी मुंबईचा अहवाल आल्यानंतर त्यानुसार पुढे काम सुरू केले जाणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं आजच्या 'सामना' अग्रलेखातून कनेक्टिंग लिंक प्रकल्पात मोठा भ्रष्ट्रचार झाल्याचा आरोप केला आहे. "सरकारने मुंबई-पुणे रस्त्यावर जो मिसिंग लिंक (कनेक्टिंग लिंक) नावाचा प्रकार केला, तो भ्रष्टाचाराचा जागतिक नमुना आहे. मिसिंग लिंकच्या भ्रष्टाचारावर कोणी संशोधन केले तर त्यास केम्ब्रिज, ऑक्सफर्ड विद्यापीठांची ‘डॉक्टरेट’ उपाधी मिळू शकेल. पहिल्याच पावसात या मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे बारा वाजले. या लिंकवर 7,180 कोटी रुपये खर्च केले. एक किलोमीटर मिसिंग लिंक बनवायला 540 कोटींचा खर्च आला. हे अजब आहे. आता जी माहिती समोर आली, त्यानुसार प्रकल्पाची मूळ किंमत 4,797.55 कोटी रुपये होती. त्यात दोन बोगदे, आठ पदरी रोड, दोन पूल असा हा साधारण 13 किलोमीटरचा रस्ता प्रकल्प आराखडा होता. कितीही लुटमार केली तरी (सरकारी नियमानुसार) हा खर्च साडेपाच हजार कोटींवर जाऊ शकत नाही (खाऊन-पिऊन, ढेकर देऊन), पण या मिसिंग लिंकचा खर्च 7,180 कोटी केला. मूळ किमतीपेक्षा साधारण 2,500 कोटी वाढीव खर्च करून भ्रष्टाचाराचा जागतिक विक्रम केला. मिसिंग लिंक तरीही भसाभसा गळत असेल तर लोकांनी सरकारला प्रश्न विचारू नये?" असा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केला आहे.