Mumbai Monorail: मोनोरेल सेवा 20 सप्टेंबरपासून बंद, यापुढे....; MMRDA ची मोठी घोषणा

Monorail Block: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) 20 सप्टेंबरपासून मुंबईतील मोनोरेल सेवा पुढील सूचना मिळेपर्यंत बंद ठेवणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. वारंवार येणाऱ्या तांत्रिक बिघाड आणि ऑपरेशनल समस्यांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोमवारी वडाळा परिसरात तांत्रिक बिघाडामुळे मोनोरेल थांबवण्यात आली आणि 17 वाशांना बाहेर काढण्यात आलं. तांत्रिक समस्या सोडवल्यानंतर मोनोरेलने पुढील प्रवास पूर्ण केला.
वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे हा व्यत्यय आल्याची पुष्टी अधिकाऱ्यांनी केली. थांबलेल्या ट्रेनमधील प्रवाशांना चेंबूरहून येणाऱ्या दुसऱ्या मोनोरेलमधून पाठवण्यात आले. अग्निशमन दलाचे जवानही सुरक्षा उपाययोजनांसाठी मदत करण्यासाठी पोहोचले होते. अधिकाऱ्यांच्या माहतीनुसार, यामध्ये कोणतीही दुखापत झाली नाही.
गेल्या काही आठवड्यात तांत्रिक समस्यांमुळे मोनोच्या सेवांवर परिणाम झाला होता. या समस्या सोडवण्यासाठी एमएमआरडीएने सविस्तर चौकशीसाठी एक समिती स्थापन केली आहे आणि दीर्घकालीन विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यासाठी ऑपरेशन्स तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार, चेंबूर आणि संत गाडगे महाराज चौक दरम्यान दोन्ही दिशांवरील मोनोरेल सेवा पुढील सूचना येईपर्यंत बंद राहणार आहेत. नागरिकांना त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन करण्याची विनंती आहे. या कालावधीत, जुन्या रेकचे रेट्रोफिटमेंट देखील केले जाईल जेणेकरून ते तांत्रिक बिघाडांशिवाय सेवेत परत येतील.
मुंबई मोनोरेल प्रणालीला बळकटी आणि आधुनिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने मोनोरेल सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या नियोजित ब्लॉकमुळे नवीन रोलिंग स्टॉकचे जलद एकत्रीकरण, प्रगत सीबीटीसी सिग्नलिंग अपग्रेड आणि विद्यमान ताफ्याचे नूतनीकरण शक्य होईल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. मुंबईकरांसाठी सुरक्षित, सुरळीत आणि अधिक विश्वासार्ह ऑपरेशन सुनिश्चित करणे हा यामागील हेतू आहे.
दररोज सकाळी 6.15 ते रात्री 11.30 पर्यंत सेवा सुरू असल्याने, रात्री इंस्टॉलेशन आणि चाचणीसाठी फक्त 3.5 तास मिळतात. या मर्यादित वेळेमुळे प्रगती मंदावते, कारण सुरक्षा प्रोटोकॉलनुसार प्रत्येक दिवसाच्या ऑपरेशनपूर्वी पॉवर रेल बंद करणे, डिस्चार्ज करणे आणि रिचार्ज करणे आवश्यक आहे.
जागतिक दर्जाची सिग्नलिंग सिस्टम - हैदराबादमध्ये स्वदेशी पद्धतीने विकसित केलेली कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल (सीबीटीसी) सिस्टम पहिल्यांदाच मुंबई मोनोरेलमध्ये बसवली जात आहे.
• 32 ठिकाणी 5 इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग बसवले असून चाचणी सुरू आहे.
• 560 वाय-फाय अॅक्सेस पॉइंट्स, 500 आरएफआयडी टॅग्ज, 90 ट्रेन डिटेक्शन सिस्टम आणि अनेक डब्ल्यूएटीसी युनिट्स आधीच बसवले आहेत.
• वेसाईड सिग्नलिंगचे काम पूर्ण झाले - एकात्मिक चाचणी सुरू आहे.
ही अत्याधुनिक प्रणाली सुरक्षितता वाढवेल, ट्रेनमधील अंतर कमी करेल आणि विश्वास वाढेल असाही विश्वास एमएमआरडीएला आहे.