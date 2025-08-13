English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
नियोजनशून्य कारभारामुळे 85 कोटींचा निधी खर्च अन् काम शून्य... मुंबईतील BKC मध्ये नेमकं घडलं काय?

BKC Bicycle Track: कोट्यवधी रुपये खर्चुन उभारलेला 9.90 किलोमीटरचा सायकल ट्रॅक काढून टाकण्यास मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) सुरुवात केली आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 13, 2025, 01:55 PM IST
BKC Bicycle Track: वांद्रे कुर्ला संकुल येथील वाहतूक कोंडी कमी व्हावी यासाठी कित्येक वर्षांपासून प्रशासनाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. बीकेसीतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सायकल ट्रॅक काढून तीन मार्गिका करण्यात येणार आहेत. या मार्गिकेमुळं बीकेसीतील वाहतूककोंडी फुटणार आहे. लवकरच याचे काम सुरू होणार आहे. मात्र कोट्यवधी रुपये खर्चू करुन उभारण्यात आलेला 9.90 किमीचा सायकल ट्रॅक काढून टाकण्यात येणार असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

जवळपास 60 कोटी रुपये खर्च करुन ट्रॅक बांधण्यात आला होता. मात्र आता हा सायकल ट्रॅक काढण्यासाठी 25 कोटींचा खर्च येणार आहे. हा ट्रॅक काढल्यानंतर वाहनांसाठी तीन मार्गिका करण्यात येणार आहेत. बीकेसीत पदपथांची रुंदी ४ ते ७मीटरपर्यंत आहे. तर, १.५ ते २.७ मीटर रुंदीचा सायकल ट्रॅक आहे. त्याची मुख्य स्थानकांशी जोडणी नसल्याने सायकलस्वार त्याचा वापर करीत नव्हते. त्यातच सायन पूल वाहतुकीसाठी बंद केल्याने सर्व वाहतूक बीकेसीतून वळविल्याने वाहने पश्चिम उपनगरात जाण्यासाठी बीकेसी कनेक्टरचा वापर करतात. त्यातून बीकेसीत वाहतूक कोंडी होत आहे. 

बीकेसीतील अंतर्गत दळणवळण सुरळीत होण्यासाठी रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि एकेरी वाहतूक व्यवस्था केली जाणार आहे. त्यासाठीच सायकल ट्रॅक काढण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला. हे काम तीन महिने चालेल. यात सायकल ट्रॅक काढण्यासह पथदिवे, साइनबोर्ड, झाडे, बस थांबे पदपथावर हलविण्यात येतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

कशी असेल ही नवी मार्गिका?

सायकल ट्रॅक काढल्याने सध्याच्या 2 मार्गिकांच्या 3 लेन होणार आहेत. रस्ता रुंदीकरणात सुमारे 50 टक्के वाढ होईल. गर्दीच्या वेळेतील प्रवासाचा कालावधी 25 मिनिटांवरून 15 मिनिटांवर येईल. सिग्नल किंवा अरुंद जागांवर प्रतीक्षा वेळ 10 मिनिटांवरून 7 मिनिटांपर्यंत कमी होईल. त्यातून कार्बन उत्सर्जन 30 टक्क्यांनी घटेल. तसेच प्रत्येक मार्गिकेची वाहतूक क्षमता 600 ते 200 वाहनांनी वाढेल, अशी अपेक्षा एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

FAQ

1) बीकेसीतील सायकल ट्रॅक का काढला जात आहे?

बीकेसीतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि तीन मार्गिका तयार करण्यासाठी सायकल ट्रॅक काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सायकल ट्रॅकचा वापर कमी होत असल्याने आणि सायन पूल बंद झाल्याने वाहतूक बीकेसीतून वळविली जात असल्याने हा निर्णय घेतला गेला.

2) सायकल ट्रॅक काढण्यासाठी किती खर्च येणार आहे?

सायकल ट्रॅक काढण्यासाठी अंदाजे 25 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

3) सायकल ट्रॅक बांधण्यासाठी किती खर्च झाला होता?

9.90 किमीच्या सायकल ट्रॅकच्या बांधकामासाठी जवळपास 60 कोटी रुपये खर्च झाले होते.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
MMRDABandra-Kurla Complex trafficBKC traffic congestionMMRDA bicycle trackBKC G Block cycle track

