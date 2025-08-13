नियोजनशून्य कारभारामुळे 85 कोटींचा निधी खर्च अन् काम शून्य... मुंबईतील BKC मध्ये नेमकं घडलं काय?

BKC Bicycle Track: वांद्रे कुर्ला संकुल येथील वाहतूक कोंडी कमी व्हावी यासाठी कित्येक वर्षांपासून प्रशासनाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. बीकेसीतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सायकल ट्रॅक काढून तीन मार्गिका करण्यात येणार आहेत. या मार्गिकेमुळं बीकेसीतील वाहतूककोंडी फुटणार आहे. लवकरच याचे काम सुरू होणार आहे. मात्र कोट्यवधी रुपये खर्चू करुन उभारण्यात आलेला 9.90 किमीचा सायकल ट्रॅक काढून टाकण्यात येणार असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
जवळपास 60 कोटी रुपये खर्च करुन ट्रॅक बांधण्यात आला होता. मात्र आता हा सायकल ट्रॅक काढण्यासाठी 25 कोटींचा खर्च येणार आहे. हा ट्रॅक काढल्यानंतर वाहनांसाठी तीन मार्गिका करण्यात येणार आहेत. बीकेसीत पदपथांची रुंदी ४ ते ७मीटरपर्यंत आहे. तर, १.५ ते २.७ मीटर रुंदीचा सायकल ट्रॅक आहे. त्याची मुख्य स्थानकांशी जोडणी नसल्याने सायकलस्वार त्याचा वापर करीत नव्हते. त्यातच सायन पूल वाहतुकीसाठी बंद केल्याने सर्व वाहतूक बीकेसीतून वळविल्याने वाहने पश्चिम उपनगरात जाण्यासाठी बीकेसी कनेक्टरचा वापर करतात. त्यातून बीकेसीत वाहतूक कोंडी होत आहे.
बीकेसीतील अंतर्गत दळणवळण सुरळीत होण्यासाठी रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि एकेरी वाहतूक व्यवस्था केली जाणार आहे. त्यासाठीच सायकल ट्रॅक काढण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला. हे काम तीन महिने चालेल. यात सायकल ट्रॅक काढण्यासह पथदिवे, साइनबोर्ड, झाडे, बस थांबे पदपथावर हलविण्यात येतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सायकल ट्रॅक काढल्याने सध्याच्या 2 मार्गिकांच्या 3 लेन होणार आहेत. रस्ता रुंदीकरणात सुमारे 50 टक्के वाढ होईल. गर्दीच्या वेळेतील प्रवासाचा कालावधी 25 मिनिटांवरून 15 मिनिटांवर येईल. सिग्नल किंवा अरुंद जागांवर प्रतीक्षा वेळ 10 मिनिटांवरून 7 मिनिटांपर्यंत कमी होईल. त्यातून कार्बन उत्सर्जन 30 टक्क्यांनी घटेल. तसेच प्रत्येक मार्गिकेची वाहतूक क्षमता 600 ते 200 वाहनांनी वाढेल, अशी अपेक्षा एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
बीकेसीतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि तीन मार्गिका तयार करण्यासाठी सायकल ट्रॅक काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सायकल ट्रॅकचा वापर कमी होत असल्याने आणि सायन पूल बंद झाल्याने वाहतूक बीकेसीतून वळविली जात असल्याने हा निर्णय घेतला गेला.
सायकल ट्रॅक काढण्यासाठी अंदाजे 25 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
9.90 किमीच्या सायकल ट्रॅकच्या बांधकामासाठी जवळपास 60 कोटी रुपये खर्च झाले होते.