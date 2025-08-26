मुंबईतील 2 रेल्वे स्थानक अन् 4 मेट्रो मार्गिकांना जोडणार ही मेट्रो; आता समोर आली मोठी अपडेट

Mumbai Metro 6: मंबई मेट्रो मार्गिका 6च्या मार्गातला मोठा अडथळा दूर झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर कांजूर गावात कारशेड बांधण्यास मंजुरी दिली आहे. सर्वसामान्यांसाठी वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. तसंच, या प्रकल्पाला सार्वजनिक हिताचा दर्जा देण्यात आला आहे.
मुंबई मेट्रो लाइन 6 ही स्वामी समर्थ नगर (अंधेरी) ते विक्रोळी (ईईएच) दरम्यान 14.477 किमी लांबीची उन्नत मेट्रो लाइन आहे. ही गुलाबी रेषा जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड आणि पवई तलावावरून जाणार असून, यात 13 स्थानके असतील. कांजूर गावात मेट्रो पियर्स (खांब) बांधण्यासाठी 34 बिगर-मॅन्ग्रोव्ह झाडे कापण्याची आवश्यकता आहे, ज्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने सर्व आवश्यक परवानग्या मिळवल्या आहेत. याशिवाय, पर्यावरणीय संतुलनासाठी माणोरी येथे 0.10 हेक्टर जागेवर संतुलित वृक्षारोपण केले जाईल.
मेट्रो मार्ग 6 ही मार्गिका स्वामी समर्थ ते विक्रोळी (EEH) दरम्यान धावणार आहे. हा मेट्रो मार्ग 15.31 किमी लांबीचा आहे आणि स्वामी समर्थ नगर ते विक्रोळी-जोगेश्वरी, WEH पवईतून जाणार आहे. हा मार्ग पूर्णपणे उन्नत आहे आणि वेस्टर्न एक्सप्रेस आणि ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेला जोडणी प्रदान करणारा आहे. या मार्गामुळे मार्ग 2अ चे आदर्श नगर, मार्ग-7 चे JVLR स्टेशन, मार्ग-3 चे आरे डेपो स्टेशन आणि मार्ग-4 चे गांधीनगर स्टेशन अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी आंतरबद्दल सुविधा मिळेल. सदर मेट्रो मार्गामध्ये 13 स्थानके आहेत आणि बहुतांश संरेखन जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोडच्या मध्यभागातून जात आहे. अंधेरी ते (पूर्व द्रुतगती महामार्ग) EEH दरम्यान 30-45 मिनिटांच्या प्रवासी वेळेची बचत हा मुख्य फायदा आहे.
स्वामी समर्थ नगर,आदर्श नगर,जोगेश्वरी (प) . जेव्हीएलआर, श्याम नगर, महाकाली कॅव्ह, सिप्झ व्हिलेज, साकी विहार रोड, रामबाग, पवई लेक, आयआयटी, पवई, कांजुरमार्ग (प), विक्रोळी (ई.ई.एच)
1. मेट्रो मार्ग 2अ इनफिनीटी मॉल येथे
2. मेट्रो मार्ग 7 जेव्हीएलआर येथे
3. मेट्रो मार्ग 3 आरे कॉलनी येथे
4. मेट्रो मार्ग 4 कांजूरमार्ग पश्चिम येथे
5. उपनगरीय रेल्वे क्रासींग - पश्चिम रेल्वे जोगेश्वरी येथे
मध्य रेल्वे कांजुरमार्ग येथे
मेट्रो मार्गिका 6 ही मुंबईतील स्वामी समर्थ नगर (अंधेरी) ते विक्रोळी (ईईएच) दरम्यान धावणारी 14.477 किमी लांबीची उन्नत मेट्रो लाइन आहे. ही गुलाबी रेषा जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड आणि पवई तलावावरून जाणार आहे.
मेट्रो मार्गिका 6 ची लांबी 14.477 किमी आहे, परंतु काही संदर्भांनुसार ती 15.31 किमी आहे. हा मार्ग पूर्णपणे उन्नत आहे.
मेट्रो मार्गिका 6 मुळे अंधेरी ते विक्रोळी (ईईएच) दरम्यानचा प्रवास वेळ 30-45 मिनिटांनी कमी होईल. याशिवाय, वेस्टर्न एक्सप्रेस आणि ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेला जोडणी मिळेल, ज्यामुळे प्रवाशांना आंतरबदल सुविधा उपलब्ध होईल.