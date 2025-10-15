मुंबईकरांसाठी Good News! ऑक्टोबरअखेरीस आणखी एक मेट्रो सुरू होणार, पाच स्थानके अन् असा असेल पहिला टप्पा

Mumbai Metro 2B: मुंबईकरांच्या सेवेत आणखी एक मेट्रो मार्गिका दाखल होण्याची शक्यता आहे.अंधेरी पश्चिम-मंडाले मेट्रो 2 ब मार्गिकेतील पहिल्या टप्प्यातील डायमंड गार्डन-मंडाले मेट्रो मार्गिकेचे काम आता पुर्ण झाले आहे. सध्या सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच या टप्प्यासाठी सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त होणार आहे. एमएमआरडीएने ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात म्हणजे 31 ऑक्टोबर रोजी डायमंड गार्डन-मंडाले टप्प्याचे लोकार्पण होण्याची शक्यता आहे.
सध्या दहिसर ते अंधेरी पश्चिम मेट्रो 2 अचा विस्तार म्हणजे अंधेरी पश्चिम-मंडाले मेट्रो 2ब आहे. 22 किमी लांबीची ही मार्गिका असून यात 22 स्थानकांचा समावेश आहे. त्यातील डायमंड गार्डन-मंडाले असा पहिला टप्पा सुरू होणार आहे. त्यानंतर डायमंड गार्डनर ते अंधेरी पश्चिम असा दुसरा टप्पा आहे. पहिल्या टप्प्यात 5 स्थानकांचा समावेश असून 5.3 किमीच्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे. एमएमआरडीएने या टप्प्याच्या संचलनासाठीच्या शेवटच्या आणि अत्यंत महत्त्वाच्या अशा मेट्रो आयुक्त, मेट्रो रेल्वे सुरक्षा, चाचण्यांना सुरुवात केली आहे. या चाचण्या यशस्वी झाल्यानंतर ऑक्टोबरअखेरीस ही मेट्रो मार्गिका प्रवाशांच्या सेवेत येणार आहे.
एमएमआरडीएकडून मेट्रो 2 ब मार्गिकेतील पहिल्या टप्प्याच्या लोकार्पणाची तयारी सुरू आहे. सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त होण्याची अंतिम टप्प्यात असून लवकरच प्रमाणपत्र प्राप्त होईल. तसंच ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात त्यातही 31 ऑक्टोबरला या टप्प्याचे लोकार्पण करण्याचे नियोजन आहे.
डायमंड गार्डन, शिवाजी चौक, बीएसएनएल मेट्रो, मानखुर्द, मंडाले मेट्रो
मेट्रो2 बमुळं हार्बर मार्गावरुन पश्चिम उपनगरात येणे सहज शक्य होणार आहे. तसंच, पश्चिम द्रुतगती मार्ग, पूर्व द्रुतगती मार्ग, पश्चिम रेल्वे, मध्य रेल्वे, मोनोरेल, मेट्रो मार्ग -2अ (दहिसर ते डी एन नगर), मेट्रो मार्ग-3 (कुलाबा ते सिप्झ) आणि मेट्रो मार्ग -4 (वडाळा ते कासारवडवली) या महत्वाच्या मार्गांना जोडणारा आहे.
उत्तर: मुंबई मेट्रो २बी ही दहिसर ते अंधेरी पश्चिम मेट्रो २एचा विस्तार आहे, जो अंधेरी पश्चिम ते मंडाले पर्यंत जातो. ही मार्गिका एकूण २२ किलोमीटर लांबीची असून, त्यात २२ स्थानकांचा समावेश आहे.
उत्तर: पहिला टप्पा डायमंड गार्डन ते मंडाले असा आहे. हा ५.३ किलोमीटर लांबीचा टप्पा असून, त्यात ५ स्थानकांचा समावेश आहे. या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले असून, सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
उत्तर: दुसरा टप्पा डायमंड गार्डन ते अंधेरी पश्चिम असा आहे. पहिल्या टप्प्यानंतर हा टप्पा सुरू होईल.