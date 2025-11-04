'अटल सेतू'नंतर मुंबईत बांधणार देशातील सर्वाधीक लांबीचा डबल डेकर उड्डाणपूल;कोणाला फायदा होणार?

Mumbai Longest Flyover: देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत समुद्रावर अटल सेतू, कोस्टल रोड आणि मेट्रो विस्तारानंतर आता देशातील सर्वाधिक लांबीचा उड्डाणपूल बांधण्याच्या तयारीत आहेत. नवी मुंबईला भिवंडीशी जोडण्यासाठी 21 किमी लांबीचा फ्लायओव्हर बनवण्याची योजना एमएमआरडीएने सुरू केली आहे. हा उड्डाणपूल एनएच-48 वर शीळफाटापासून सुरू होऊन डोंबिवली आणि कल्याणपासून एनएच 160वर रंजनौली जंक्शनवर संपणार आहे. मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)चा 21 किमी लांबीचा उड्डाणपूल हा देशातील सर्वाधिक लांबीचा उड्डाणपूल आहे. हा उड्डाणपूल शीळफाटा जंक्शनहून कल्याणवरुन भिवंडीमध्ये रंजनोली जंक्शनला जोडणार. नवी मुंबई आणि भिवंडीदरम्यान जवळपास 32 किमी इतकी आहे.
हा उड्डाणपूल डबल डेकर असून यात चार लेन आणि मेट्रो रेल ट्रॅकदेखील असणार आहेत. तसंच, विरार-अलिबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर आणि मुंबई-अहमदाहाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोरसह प्रमुख प्रकल्पांना जोडणार आहे.नवी मुंबईहून भिवंडीहून अगदी काही मिनिटांत पोहोचले सोप्प होणार आहे. एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनुसार, हा प्रस्तावित उड्डाणपूलाच्या योजनेचा अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या हैदराबादमधील 11 किमी लांबीचा विश्वेश्वरैया उड्डाणपूल हा देशातील सर्वाधीक लांबीचा आहे. तर 165 किमी लांबीचा उड्डाणपूल यमुना एक्स्प्रेसवे हा सर्वाधिक लांबीचा एलिवेटेड रोड आहे.
एमएमआरडीएच्या योजनेनुसार,प्रस्तावित उड्डाणपूल राष्ट्रीय राजमार्ग-48 याला मुंबई-पुणे राजमार्ग म्हणूनही ओळखले जाते.पण हा उड्डाणपुल शीळफाटापासून सुरू होईल. हा डोंबिवली आणि कल्याणहून सुरू होतो. राजमार्ग 160 या मुंबई-नाशिक राजमार्गावर रंजनोली जंक्शनवर संपतो. हा उड्डाणपूल कटाई नाका येथील ऐरोली कटाई फ्रीवे आणि कटाई नाक्यानंतर विरार-अलिबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडॉर अशा इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसह एकत्रित केला जाईल. सध्याच्या माहितीनुसार, त्याच्या वरच्या डेकवर तीन मेट्रो मार्ग असतील: दुर्गाडी किल्ला आणि रंजनोली जंक्शन दरम्यान मेट्रो 5 (भिवंडी ते कल्याण), कल्याण एपीएमसी आणि रुणवाल जंक्शन दरम्यान मेट्रो 12 (कल्याण ते तळोजा) आणि शील फाटा आणि कटाई नाका दरम्यान मेट्रो 14 (कांजूरमार्ग ते बदलापूर). प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करताना मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरचा विचार केला जाईल.