"...चौकशी करून दोषींवर लगेचच कारवाई केली जाईल", मुलुंड दुर्घटनेनवर MMRDA चे स्पष्टीकरण

MMRDA Statement On Mulund Accident: आज (14 फेब्रुवारी 2026 रोजी शनिवारी) मुलुंडमध्ये एक मोठा अपघात झाला. रस्त्यावर जाणाऱ्या ऑटो रिक्षावर पॅरापेटचा एक भाग उंचीवरून पडला आणि आदळला. ही घटना दुपारी 12 वाजून 15 मिनिटांनी मुलुंड अग्निशमन केंद्राजवळील राजीव (मिलान) स्ट्रीटमध्ये मेट्रो लाईन बांधकामाच्या पियर पी 196 जवळ घडली. या दुर्घटनेत चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत तर, एकाचा जागीचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या प्रत्यक्षदर्शिंनी मोठा संताप व्यक्त केला. या घटनेनंतर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) स्पष्टीकरण दिले आहे.
एमएमआरडीएच्या माध्यामातून उभारण्यात येत असलेल्या मेट्रो मार्ग ४(ग्रीन लाईन)च्या बांधकामादरम्यान मुलुंड येथे झालेल्या अपघाताची कारणे शोधू. त्याआधी अपघाताच्या ठिकाणी मेट्रोचे अधिकरी, कर्मचारी आणि यंत्रणा पोचून जखमींना मदत करत आहेत. त्याचवेळी वेगळ्या टीमच्या माध्यमातून चौकशी करून दोषींवर लगेचच कारवाई केली जाईल, असे एमएमआरडीए सांगत आहे. या दुर्घटनेत झालेल्या व्यक्तींना तात्काळ जवळच्या रुग्णालयात हलविण्यात आले. त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवले जात आहे आणि आवश्यक ती सर्व वैद्यकीय मदत पुरविली जात आहे. मेट्रो प्रकल्प पथक घटनास्थळी पोहोचले आहे आणि बीएमसी आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांशी जवळून समन्वय साधून मदत कार्य आणि घटनास्थळ सुरक्षित करण्याचे काम करत आहे
सदर दुर्घटनेनंतर प्रत्यक्षदर्शींनी मोठा संताप व्यक्त केला. हा अपघात म्हणजे निष्काळजीपणाचा कळस असल्याचेच आरोप सर्वांनी केले. घटनास्थळी असणाऱ्या नागरिकांपैकी एका गृहस्थांनी झी 24तासशी संवाद साधताना म्हटलं, 'आम्ही मागे होतो, पण जेव्हा वाहतूक कोंडी का झाली हे पाहण्यासाठी पुढे आलो, गाडीतून उतरलो. समोर बघतो तर, एक रिक्षा आणि एका कारवर वर लावलेला स्लॅब पूर्ण कोसळला होता. आधीसुद्धा काही दिवसांपूर्वीच हा स्लॅब तुटलेल्या अवस्थेत होता. आम्ही रस्त्यानं जाणारी माणसं आहोत, आमची कार मागे होती म्हणून हे समोर दिसलं. पण, हे सगळं जे होतंय ते चुकीचं होतंय. गरिबांचे जीव जातायत त्यात'. माध्यमांच्या मदतीनं आपला आक्रोश यंत्रणेपर्यंत पोहोचवण्याची विनंती या गृहस्थांनी केली.
दरम्यान, यापूर्वीही जानेवारी महिन्यात मेट्रो ४ वर कुर्ला येथे अशीच घटना घडली होती. आता पुन्हा एकदा याठिकाणी अशाच पद्धतीची दुर्घटना घडली आहे. मेट्रोचा आधीच हा स्लॅब तुटलेल्या अवस्थेत असताना, कर्मचाऱ्यांनी तक्रार करूनही तो दुरुस्त करण्यात आला नव्हता. ज्यामळे ही दुर्घटना घडली अशी माहिती समोर आली आहे. ज्यामुळे आता या प्रकल्पाच्या कंत्राटदारावर कठोर कारवाईची करावी अशी मागणी नागरिकांनी केली असून, आता प्रशासनाच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
