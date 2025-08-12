English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

आता लोकलमधून उतरून थेट मेट्रो पकडता येणार; मुंबई लोकलला कनेक्ट करणार मेट्रोची 34 स्थानके

Mumbai Local Train Update: मुंबई लोकल आता थेट मेट्रो आणि मोनो रेलला कनेक्ट करण्यात येणार आहे. कसा असेल हा प्रकल्प जाणून घेऊयात.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 12, 2025, 02:55 PM IST
आता लोकलमधून उतरून थेट मेट्रो पकडता येणार; मुंबई लोकलला कनेक्ट करणार मेट्रोची 34 स्थानके
MMRDA to Link Mumbai local to Metro Suburban Rail Pod Taxi and Monorail for Seamless Travel

Mumbai Local Train Update: लोकल ही मुंबईकरांची लाइफ लाइन आहे. दररोज लाखो प्रवासी लोकलमधून प्रवास करत असतात. मुंबईकरांचा प्रवास आणखी जलद व्हावा यासाठी मेट्रोचेही जाळे विळण्यात येत आहे. एमएमआरडीएने मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे स्थानकांना मेट्रो नेटवर्कशी जोडण्याची योजना आखली आहे. यामुळं प्रवाशांना लोकल, मेट्रो, बस, मोनोरेल आणि पॉड टॅक्सी या वाहतुकीच्या साधनांचा वापर करु शकणार आहात. यामुळं प्रवासाचा वेळ कमी होणार असून वाहतूक कोंडीदेखील सुटणार आहे. 

या प्रकल्पासाठी एमएमआरडीएने 34 मेट्रो स्थानके निवडली असून यात कार्यरत आणि बांधकामाधीन अशा दोन्ही प्रकारच्या स्थानकांचा समावेश आहे. तसंच, मेट्रोची ही स्थानके मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वे कॉरिडॉरवरील 39 उपनगरीय रेल्वे स्थानकांशी जोडण्यात येणार आहेत. यासाठी पश्चिम रेल्वेवरील 14 आणि मध्य रेल्वेवरील 22 स्थानकांचा समावेश असणार आहे. 

इतकंच नव्हे तर, वांद्रे कुर्ला कॉम्पलेक्स (BKC) येथे उभारण्यात येणारा पॉड टॅक्सी प्रकल्पदेखील मेट्रोला जोडण्यात येणार आहे. बीकेसी पॉड टॅक्सी प्रकल्प कुर्ला पश्चिम आणि वांद्रे पूर्व स्थानकांना जोडण्यात येणार आहे. तर, मोनोरेल नेटवर्कदेखील मेट्रो स्थानकांना जोडण्यात येणार आहे. संत गाडगे महाराज चौकातील मोनोरेल स्थानक पश्चिम रेल्वेवरील महालक्ष्मी स्थानकाशी जोडण्यात  येणार आहे. 

गर्दीच्या वेळी या उपाययोजना प्रवाशांसाठी फायद्याच्या ठरणार आहेत. घाटकोपर आणि अंधेरीप्रमाणेच इतर स्थानकांवरही इंटरचेंजवर गर्दी टाळता यावी यासाठी इतर स्थानकातही अशाच प्रकारे प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. मेट्रो लाइन्स थेट रेल्वे फूट ओव्हर ब्रिजशी जोडल्या जाणार आहेत. एमएमआरडीए हा मल्टी मॉडेल इंटिग्रेशन कार्यक्रम राबवण्यासाठी भारतीय रेल्वे आणि इतर राज्य एजन्सींसोबतत काम करत आहेत. 

 या योजनेत कोणत्या मेट्रो लाइन्सचा समावेश आहे?

सध्या कार्यरत असलेल्या लाइन 1 (वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर), लाइन 2A (दहिसर-डी.एन. नगर), आणि लाइन 7 (अंधेरी-दहिसर) यांच्यासह बांधकामाधीन लाइन्स 2B, 3, 4, 4A, 5, 6, 7A, 9, 11, आणि 12 यांचा समावेश आहे. विशेषतः लाइन 11 (वडाळा-गेटवे ऑफ इंडिया) आणि लाइन 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण, अंबरनाथपर्यंत विस्तार) यांच्यावर विशेष लक्ष आहे.

FAQ

1) किती मेट्रो आणि उपनगरीय रेल्वे स्थानके जोडली जाणार आहेत?

उत्तर: MMRDA ने 34 मेट्रो स्थानके (कार्यरत आणि बांधकामाधीन) निवडली असून, ती मध्य रेल्वे (22 स्थानके) आणि पश्चिम रेल्वे (14 स्थानके) वरील 39 उपनगरीय रेल्वे स्थानकांशी जोडली जाणार आहेत. याशिवाय, ठाणे येथे एक नवीन उपनगरीय रेल्वे स्थानक प्रस्तावित आहे.

2) कोणत्या स्थानकांवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे?

उत्तर: दादर, अंधेरी, घाटकोपर आणि कुर्ला यांसारख्या प्रमुख स्थानकांवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे

3) मल्टी मॉडेल इंटिग्रेशन (MMI) कार्यक्रम म्हणजे काय?

उत्तर: मल्टी मॉडेल इंटिग्रेशन (MMI) हा MMRDA आणि भारतीय रेल्वेचा एक संयुक्त उपक्रम आहे, ज्यामुळे लोकल ट्रेन, मेट्रो, मोनोरेल, बस आणि पॉड टॅक्सी यांच्यातील प्रवास सुलभ होईल. 

Tags:
MMRDAMumbai local train updateMumbai Local News Todayमुंबई लोकल ट्रेन अपडेटमुंबई लोकल आजच्या बातम्या

इतर बातम्या

अमेरिकेकडून पाकिस्तानचे लाड सुरुच! भारताकडे मदत मागणाऱ्या...

विश्व