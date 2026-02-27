English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • मराठी पुस्तक प्रेमींसाठी मेजवानी! शिवाजी पार्कमध्ये MNS कडून अभिजात पुस्तक प्रदर्शन

मराठी पुस्तक प्रेमींसाठी मेजवानी! शिवाजी पार्कमध्ये MNS कडून 'अभिजात पुस्तक प्रदर्शन'

MNS Abhijaat Pustak Prakashan 2026: मुंबईतील दादर शिवाजी पार्क येथे मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त वाचनप्रेमींसाठी मनसेकडून ‘अभिजात पुस्तक प्रदर्शन’ आणि ‘अभंग रिपोस्ट’ या वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 27, 2026, 12:27 PM IST
मराठी पुस्तक प्रेमींसाठी मेजवानी! शिवाजी पार्कमध्ये MNS कडून 'अभिजात पुस्तक प्रदर्शन'

MNS Abhijaat Pustak Prakashan 2026 Date and Time: मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त वाचनप्रेमींसाठी खास सांस्कृतिक मेजवानी सज्ज झाली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) यांच्या पुढाकारातून मुंबई येथील शिवाजी पार्क (Shivaji Park) येथे ‘अभिजात पुस्तक प्रदर्शन’ आणि ‘अभंग रिपोस्ट’ या वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांच्या संकल्पनेतून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही हा सांस्कृतिक उपक्रम रंगणार आहे. उद्घाटनासाठी सगळ्या मराठी वृत्तसंस्थांचे संपादकांना निमंत्रित करण्यात आले होते.

कधी पासून होणार सुरुवात?

26 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी 6 वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क मैदानात पुस्तक प्रदर्शनाचा शुभारंभ झाला असून विविध वर्तमानपत्रांतील ज्येष्ठ पत्रकार या वेळी उपस्थित होते.  त्यानंतर 27 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी 6 वाजता ‘अभंग रिपोस्ट’ हा अनोखा संगीतप्रयोग सादर केला जाणार आहे.

वेळ काय आहे?

या प्रदर्शनात तब्बल 92 प्रकाशक सहभागी झाले असून हजारो पुस्तके वाचकांसाठी उपलब्ध असतील. कादंबऱ्या, वैचारिक साहित्य, पौराणिक कथा, ऐतिहासिक ग्रंथ अशा विविध प्रकारांतील समृद्ध साहित्यसंपदा येथे पाहता येणार आहे. 27 फेब्रुवारी ते 1 मार्चदरम्यान दररोज दुपारी 1 ते रात्री 9 या वेळेत प्रदर्शन सर्वांसाठी खुले असेल.

 

'अभंग रिपोस्ट' खास कार्यक्रम 

‘अभंग रिपोस्ट’ हा तरुणाईला भावणारा फ्युजन बँड पारंपरिक संतवाङ्मयाला आधुनिक संगीताची जोड देत नव्या पद्धतीने सादर करतो. रॉक, सूफी, फोक आणि इंडी शैलींच्या मिश्रणातून अभंगांचे सादरीकरण करताना भक्तीभाव कायम राखला जातो. आधुनिक साउंड डिझाइन आणि ऊर्जा भरलेले लाईव्ह परफॉर्मन्स यामुळे प्रेक्षकांना वेगळाच अनुभव मिळणार आहे.

 

नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांच्या मते, या उपक्रमाचा मुख्य हेतू संतसाहित्याचा वारसा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. परंपरा आणि आधुनिकता यांचा समतोल साधत अभंगांना आजच्या काळाशी जोडण्याचा हा प्रयत्न आहे. फक्त गाणी सादर करण्यापुरते मर्यादित न राहता भक्तीपरंपरेला नवसंजीवनी देण्याचा ‘अभंग रिपोस्ट’चा प्रयत्न रसिकांना निश्चितच भावेल.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Abhijaat Pustak Prakashan 2026Mumbaidadarmns

