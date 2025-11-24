English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'मराठी माणसाची औकात आहे का?', मुंबईत कंत्राटदार आणि मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये राडा

मुंबईत पुन्हा एकदा मराठी-अमराठी वाद समोर आला आहे. मनसेचे पदाधिकारी आणि अमराठी ठेकेदारामध्ये काळाचौकीत बाचाबाची झाली.  

शिवराज यादव | Updated: Nov 24, 2025, 07:05 PM IST
कल्याणमध्ये अर्णव खैरे या तरुणाने आत्महत्या केल्यानंतर मराठी-अमराठी वादावरुन राज्यात वाद सुरु आहे. भाजपा नेते तरुणाच्या आत्महत्येसाठी ठाकरे बंधूंना जबाबदार धरत असून, त्यांच्यावर कारवाईची मागणी करत आहेत. त्यातच ठाण्यात एका रिक्षाचालकाने राज ठाकरे आणि अविनाश जाधव यांना शिव्या घातल्याचा व्हिडीओ समोर आला होता. यानंतर आता मुंबईत एका कंत्राटदाराने मराठी माणसाची औकात काढल्याचं प्रकरण समोर आलं आहे. 

मराठीवरून मनसे आणि ठेकेदारामध्ये बाचाबाची झाली आहे. काळाचौकी आंबेवाडी येथे गाडीचं नुकसान होण्यावरुन हा वाद झाला. काळाचौकी येथील सुरु असलेल्या बांधकामामुळे गाडीचं झालेलं नुकसानाची भरपाई मागत असलेल्या मराठी नागरिकाशी ठेकेदाराने अरेरावीची भाषा वापरली. मराठी माणसाची औकात आहे का? असा उल्लेख केल्याने गाडीचा मालक संतापला. 

औकातीची भाषा केल्याने नुकसान झालेल्या गाडी मालकाने मनसे पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. ठेकेदाराने गाडीवाल्याला मारले आणि मग मनसे पदाधिकारी आक्रमक झाले . बिल्डिंगचं बांधकाम आणि रंगकाम  सुरु होतं तेव्हा एका वाहनावर रंग पडला होता. त्याची भरपाई तो ठेकेदार 6 महिने देत नव्हता. आज फोन केला असता, औकात वैगरे काढली. यानंतर मनसे मदतीला गेली तेव्हा बाचाबाची झाली.

ठाण्यात परप्रांतीय रिक्षाचालकाची अरेरावी आणि नंतर माफी

ठाण्यात पोखरण रोड नं. 2, गांधीनगर येथील अनिल वाइन्स समोर रविवारी रात्रीच्या सुमारास धक्कादायक घटना घडली होती. किरकोळ वादातून एका ऑटोचालकाने, जो उत्तर प्रदेशचा रहिवासी असल्याचे सांगितले जाते त्याने राज ठाकरे आणि ठाणे–पालघर जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांच्याबद्दल अयोग्य व अभद्र भाषा वापरली.  ⁠”ये ठाणे का गांधीनगर है, यहा भैय्या का राज चलता है”, ⁠”इधर कोई भी मराठी आया तो उसकी...”, अशा शब्दांत त्याने धमकावलं होतं. गाडी लावण्यावरुन झालेल्या वादातून परप्रातींयाने दारु पिवून धुडगूस घातला  होता. 

कान पकडून मागितली माफी

रिक्षाचालकाने अखेर मराठी माणसाची आणि राज ठाकरेंची कान पकडून माफी मागितली आहे. रिक्षा चालकांचं नाव शैलेंद्र यादव आणि राकेश यादव आहे. शैलेंद्र यादव याला पोलिसांनी अटक केली आहे तर राकेश यादव हा आरोपी फरार आहे.  

मनसैनिकांच्या हाती लागण्याआधीच परप्रांतीय रिक्षाचालकाने पोलीस स्टेशन गाठले आणि शरणागती घेतली. मात्र मनसैनिक अजूनही संतापले असून याला मनसे स्टाईल उत्तर देण्यावर ठाम आहेत. 

"मी विनंती करत आहे आणि सर्वांची माफी मागत आहे. मी काल गांधीनगर येथे शिवसेना कार्यालयासमोर रिक्षा लावत होतो. त्यावेळी तिथे एक व्यक्ती आली असता त्याच्याशी वाद झाला. यावेळी मराठी आणि भैय्या असा वाद झाला. माझ्या तोंडून माननीय राजसाहेब आणि अविनाश जाधव साहेब यांना शिवी दिली. यासाठी मी हात जोडून माफी मागत आहे," असं तो माफी मागताना म्हणाला आहे.

