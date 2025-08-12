महाराष्ट्राच्या राजकारणात 'ठाकरे पर्व', राज-उद्धव यांची युती नाशकात किमया करणार?

Nashik Morcha: मागील काही काळापासून ठाकरे बंधुंच्या मनोमिलनाच्या चर्चा जोरदार सुरू आहेत. मराठीच्या मुद्द्यावर ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानंतर राजकीय दृष्ट्या एकत्र येणार का अशी चर्चा सुरू होती.. मात्र आता ठाकरे बंधूंच्या युतीचं पुढचं पाऊल नाशकात पडणाराय. कारण 12 सप्टेंबरला मनसे आणि ठाकरेंची शिवसेना नाशकात संयुक्त मोर्चा काढून शक्तीप्रदर्शन करणार आहेत.
आगामी महापालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधुंची युती होणार असल्याच्या चर्चा राज्याच्या राजकारणात सुरू आहेत.. त्यातच मराठीच्या मुद्द्यावर एकत्र आलेले ठाकरे बंधू राजकीय दृष्ट्या कधी एकत्र येणार याची दोन्ही पक्षातील कार्यकर्त्यांना उत्सुकता आहे.. मात्र आता राज ठाकरेंचा बालेकिल्ला असलेल्या नाशिकमध्ये ठाकरे बंधूंच्या युतीचं पुढलं पाऊल पडताना दिसतंय.. मीरारोडनंतर आता नाशिकमध्ये शिवसेना UBT आणि मनसे एकत्र मोर्चा काढणार आहेत. 12 सप्टेंबरला हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. नाशिक शहरातील समस्या आणि इतर प्रश्नांवर हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चासाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनाही निमंत्रण देण्यात येणार आहे. या मोर्चाच्या माध्यमातून मनसे आणि ठाकरेंची शिवसेना शक्तीप्रदर्शन करणार आहे.
हा मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी आतापासून मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी कंबर कसल्याचं पाहायला मिळतंय. मोर्चाच्या नियोजनासाठी दोन्ही पक्षांच्या एकत्रित बैठकांचे सत्र सुरु झालय.नाशिक हा नेहमीच राज ठाकरेंचा बालेकिल्ला राहिलाय. मनसेच्या स्थापनेपासून नाशिकमध्ये राज ठाकरेंची ताकद मोठी आहे.
2007 मध्ये नाशिक मनपा निवडणुकीत मनसेचे 12 नगरसेवक विजयी झाले. 2009 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत नाशिक शहराने मनसेला 3 आमदार दिले. 2012 मध्ये मनपा निवडणुकीत मनसेचे 40 नगरसेवक विजयी झाले. राज्यातील पहिला महापौर मनसेला नाशिकने दिला.
राज ठाकरेंच्या या बालेकिल्ल्यातच त्यांच्या पक्षाची नंतर घसरण सुरू झाली.. आता ठाकरे बंधूंचे दोन्ही पक्ष एकत्र आल्यास नाशकातील कमी झालेली दोन्ही पक्षांची ताकद पुन्हा निर्माण होणार का?? ठाकरे बंधुंची युती नाशकात काय किमया करणार हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
