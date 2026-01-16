20 वर्षे नगरसेविका राहिलेल्या भाजपच्या उमेदवाराला हरवून जोगेश्वरीत विद्या भरत आर्या कांगणे विजयी

मुंबई महानगरपालिका निवडणूकीचा निकाल समोर येत आहे. यंदा मुंबईत ठाकरे बंधू, भाजप, शिंदे अशी लढत पाहायला मिळाली. जोगेश्वरीत प्रभाग क्रमांक 74 मध्ये मनसेचे उमेदवार विद्या भरत आर्या कांगणे विजयी झाल्या आहेत. काँग्रेसचे समिता नितीन सावंत आणि उज्वला श्रीकृष्ण मोडक यांना पराभूत करत विद्या भरत आर्या कांगणे विजयी झाल्या आहेत.
विद्या कांगणे या मनसेचे जोगेश्वरी विधानसभा अध्यक्ष भरत आर्या यांच्या पत्नी आहेत. या निवडणुकीत त्यांना शिवसेना (UBT) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचाही पाठिंबा लाभला होता. प्रमुख प्रतिस्पर्धी: त्यांनी भाजपच्या उमेदवार उज्वला मोडक आणि काँग्रेसच्या समिता सावंत यांचा पराभव करत हा विजय मिळवला आहे. जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या २०२४ च्या निवडणुकीत मनसेचे भालचंद्र अंबुरे उमेदवार होते, परंतु आजच्या (२०२६) महानगरपालिका निवडणुकीत विद्या कांगणे यांनी मनसेसाठी हा महत्त्वाचा विजय मिळवला आहे
उज्वला श्रीकृष्ण मोडक या मुंबईतील भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) वरिष्ठ नेत्या आणि नगरसेविका आहेत. राजकीय कारकीर्द समजून घेऊया. उज्वला मोडक यांनी मुंबई महानगरपालिकेत (BMC) सलग 20 वर्षे नगरसेविका म्हणून काम केले आहे. २०२६ चा निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यावर उज्वला मोडक यांना मोठा धक्का बसला आहे. १६ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालात त्या प्रभाग क्रमांक ७४ (के-पूर्व, जोगेश्वरी/अंधेरी पूर्व) मधून विद्या भारत आर्या कांगणे विजयी झाल्या आहेत. त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेत शिक्षण समिती अध्यक्ष, सुधार समिती अध्यक्ष, विधी समिती अध्यक्ष आणि प्रभाग समिती अध्यक्ष यांसारखी महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत .