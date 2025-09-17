English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'त्यावेळी राज ठाकरेंनी आपली पेन्सिल...'; शाह पिता-पुत्राच्या व्यंगचित्रावरुन भाजपाचा थेट सवाल

BJP On MNS Chief Raj Thackeray Caricature Of Amit Shah Jay Shah: अमित शाह आणि जय शाह यांना भारत पाकिस्तान सामन्यावरुन डिवचणाऱ्या राज ठाकरेंना भाजपाचं उत्तर

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 17, 2025, 01:46 PM IST
राज ठाकरेंना भाजपाचा टोला (प्रातिनिधिक फोटो)

BJP On MNS Chief Raj Thackeray Caricature Of Amit Shah Jay Shah: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि त्यांचे पुत्र तसेच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष जय शाह यांच्यावर निशाणा साधला आहे. जवळपास चार वर्षानंतर राज ठाकरेंनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन स्वत: काढलेलं व्यंगचित्र पोस्ट करत राजकीय टीका केली आहे. या टीकेवर आता भारतीय जनता पार्टीने पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.

राज ठाकरेंचा शाह पिता-पुत्रावर निशाणा

रविवारी आशिया चषक स्पर्धेमध्ये भारतीय संघाने पाकिस्तानी संघाला 7 विकेट्स अन् 25 चेंडू राखून पराभूत केलं. मात्र हा सामना भारताने खेळावा की नाही यावरुन मतभेद होते. विरोधकांनी या टीकेची झोड उठवलेली असतानाच राज ठाकरेंनीही व्यंगचित्र शेअर करत अमित शाह, जय शाह आणि पर्यायाने भाजपावर निशाणा साधला आहे. गृहमंत्री आणि त्यांचा पुत्र पहलगाममध्ये मरण पावलेल्या भारतीयांना भारत पाकिस्तानविरुद्धचा क्रिकेटचा सामना जिंकल्याचं सांगत असतानाचा व्यंगचित्र राज यांनी पोस्ट केलं आहे.

नेमकं चित्रात काय?

राज ठाकरेंनी काढलेल्या व्यंगचित्रामध्ये अमित शाह आणि जय शाह पहलगाममध्ये मरण पावलेल्यांना भारतीय संघ पाकिस्तानविरुद्ध सामना जिंकल्याचं सांगत असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. जय शाह मयत व्यक्तीचा हात कडून त्याला 'अरे बाबांनो उठा! आपण जिंकलो, पाकिस्तान हरले!' असं सांगताना दाखवण्यात आलं असून बाजूला जय शाह हाताची घडी घालून उभे असल्याचं दिसत आहे. जय शहांचा 'आयसीसी' तर अमित शाहांचा 'गृह' असा उल्लेख करण्यात आला आहे. या व्यंगचित्रावर नक्की कोण जिंकलं? आणि नक्की कोण हरलं? असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. बाजूलाच 'पहलगाम' अशी पाटी दाखवण्यात आली आहे.

भाजपाने काय प्रतिक्रिया नोंदवली?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या अध्यक्षांनी काढलेल्या या व्यंगचित्रासंदर्भात भाजपाने प्रसारमाध्यम संयोजक नवनाथ बन यांना पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारण्यात आला. "राज ठाकरे हे मोठे नेते आहेत," असं नवनाथ बन यांनी म्हटलं. पुढे बोलताना, "ऑपरेशन सिंदूरमध्ये आपल्या सैनिकांनी दहशतवाद्यांना कंटस्नान घातलं त्यावेळी राज ठाकरेंनी आपली पेन्सिल उचलून का चित्र काढलं नाही," असा सवाल बन यांनी विचारला आहे.

चार वर्षांपूर्वी शेअर केलेलं शेवटचं व्यंगचित्र

राज ठाकरेंनी यापूर्वी 2021 मध्ये ज्येष्ठ इतिहासकार बाबासाहेब पुरंदरेंच्या निधनानंतर व्यंगचित्र शेअर केलं होतं. यामध्ये बाबासाहेब पुरंदरे स्वर्गात पोहोचल्यानंतर स्वत: शिवरायांनी त्यांचं स्वागत केल्याचं दाखवण्यात आलेलं.

FAQ

राज ठाकरे यांनी यावर काय टीका केली?

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावर टीका करताना एक व्यंगचित्र काढले. या व्यंगचित्रातून त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि आयसीसी अध्यक्ष जय शाह यांच्यावर निशाणा साधला आहे. त्यांनी या सामन्याच्या आयोजनामुळे देशाच्या सुरक्षेपेक्षा क्रिकेटला प्राधान्य दिल्याचा आरोप केला.

राज ठाकरे यांच्या व्यंगचित्रात काय दाखवण्यात आले आहे?

राज ठाकरे यांच्या व्यंगचित्रात पहलगाम हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींचे मृतदेह दाखवले आहेत. यात जय शाह एका मृतदेहाचा हात धरून म्हणत आहेत, "अरे बाबांनो उठा! आपण जिंकलो, पाकिस्तान हरले!" तर अमित शाह हाताची घडी घालून बाजूला उभे आहेत. व्यंगचित्रात जय शाहांचा ‘आयसीसी’ आणि अमित शाहांचा ‘गृह’ असा उल्लेख आहे. व्यंगचित्राचे शीर्षक आहे, "नक्की कोण जिंकलं? आणि नक्की कोण हरलं?" बाजूला ‘पहलगाम’ अशी पाटी दिसते.

व्यंगचित्रातून राज ठाकरे यांचा नेमका संदेश काय आहे?

राज ठाकरे यांच्या व्यंगचित्रातून हा संदेश दिला आहे की, पहलगामसारख्या गंभीर दहशतवादी हल्ल्यानंतर, जिथे 25 भारतीयांचा जीव गेला, तिथे क्रिकेट सामन्याचा विजय साजरा करणे चुकीचे आहे. त्यांनी देशाच्या सुरक्षेपेक्षा क्रिकेटला प्राधान्य देण्यावर टीका केली आहे आणि हा सामना खेळवण्यामागील हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

