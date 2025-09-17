'त्यावेळी राज ठाकरेंनी आपली पेन्सिल...'; शाह पिता-पुत्राच्या व्यंगचित्रावरुन भाजपाचा थेट सवाल

BJP On MNS Chief Raj Thackeray Caricature Of Amit Shah Jay Shah: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि त्यांचे पुत्र तसेच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष जय शाह यांच्यावर निशाणा साधला आहे. जवळपास चार वर्षानंतर राज ठाकरेंनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन स्वत: काढलेलं व्यंगचित्र पोस्ट करत राजकीय टीका केली आहे. या टीकेवर आता भारतीय जनता पार्टीने पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
रविवारी आशिया चषक स्पर्धेमध्ये भारतीय संघाने पाकिस्तानी संघाला 7 विकेट्स अन् 25 चेंडू राखून पराभूत केलं. मात्र हा सामना भारताने खेळावा की नाही यावरुन मतभेद होते. विरोधकांनी या टीकेची झोड उठवलेली असतानाच राज ठाकरेंनीही व्यंगचित्र शेअर करत अमित शाह, जय शाह आणि पर्यायाने भाजपावर निशाणा साधला आहे. गृहमंत्री आणि त्यांचा पुत्र पहलगाममध्ये मरण पावलेल्या भारतीयांना भारत पाकिस्तानविरुद्धचा क्रिकेटचा सामना जिंकल्याचं सांगत असतानाचा व्यंगचित्र राज यांनी पोस्ट केलं आहे.
राज ठाकरेंनी काढलेल्या व्यंगचित्रामध्ये अमित शाह आणि जय शाह पहलगाममध्ये मरण पावलेल्यांना भारतीय संघ पाकिस्तानविरुद्ध सामना जिंकल्याचं सांगत असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. जय शाह मयत व्यक्तीचा हात कडून त्याला 'अरे बाबांनो उठा! आपण जिंकलो, पाकिस्तान हरले!' असं सांगताना दाखवण्यात आलं असून बाजूला जय शाह हाताची घडी घालून उभे असल्याचं दिसत आहे. जय शहांचा 'आयसीसी' तर अमित शाहांचा 'गृह' असा उल्लेख करण्यात आला आहे. या व्यंगचित्रावर नक्की कोण जिंकलं? आणि नक्की कोण हरलं? असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. बाजूलाच 'पहलगाम' अशी पाटी दाखवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या अध्यक्षांनी काढलेल्या या व्यंगचित्रासंदर्भात भाजपाने प्रसारमाध्यम संयोजक नवनाथ बन यांना पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारण्यात आला. "राज ठाकरे हे मोठे नेते आहेत," असं नवनाथ बन यांनी म्हटलं. पुढे बोलताना, "ऑपरेशन सिंदूरमध्ये आपल्या सैनिकांनी दहशतवाद्यांना कंटस्नान घातलं त्यावेळी राज ठाकरेंनी आपली पेन्सिल उचलून का चित्र काढलं नाही," असा सवाल बन यांनी विचारला आहे.
राज ठाकरेंनी यापूर्वी 2021 मध्ये ज्येष्ठ इतिहासकार बाबासाहेब पुरंदरेंच्या निधनानंतर व्यंगचित्र शेअर केलं होतं. यामध्ये बाबासाहेब पुरंदरे स्वर्गात पोहोचल्यानंतर स्वत: शिवरायांनी त्यांचं स्वागत केल्याचं दाखवण्यात आलेलं.
