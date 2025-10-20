English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

राज ठाकरेंनी शिवाजी पार्कात नातवासह साजरी केली दिवाळी; पाहा आजोबा-नातवाचा गोड VIDEO

Raj Thackeray Diwali Celebration with Grandson: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी नातवासह दिवाळी साजरी केली आहे. शिवाजी पार्कात नातवासह पाऊस लावतानाचा त्यांचा व्हिडीओ अमित ठाकरेंनी शेअर केला आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Oct 20, 2025, 07:49 PM IST
राज ठाकरेंनी शिवाजी पार्कात नातवासह साजरी केली दिवाळी; पाहा आजोबा-नातवाचा गोड VIDEO

Raj Thackeray Diwali Celebration with Grandson: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी नातू कियानसह दिवाळी साजरी केली आहे. शिवाजी पार्कात नातवासह पाऊस लावतानाचा त्यांचा व्हिडीओ अमित ठाकरेंनी शेअर केला आहे. यावेळी राज ठाकरेंचा मुलगा अमित ठाकरे आणि सून मिताली ठाकरेही दिसत आहेत. यावेळी आजोबा नातवासह दिवाळीचा आनंद घेताना दिसत आहेत. इंस्टाग्रामला शेअर करण्यात आलेल्या या व्हिडीओला अनेकांनी लाईक केलं असून, कमेंट्सही केल्या आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

व्हिडीओत दिसत आहे त्यानुसार, राज ठाकरे आपला मुलगा, सून आणि नातवासह शिवाजी पार्क मैदानात दिसत आहेत. राज ठाकरेंच्या शिवतीर्थ या घरासमोरच्या परिसरातच ते दिवाळी साजरी करताना दिसत आहेत. यादरम्यान राज ठाकरेंनी नातू कियानचा हात पकडला अशून, दुसऱ्या हातात फुलबाजा आहे. कियान आईच्या मदतीने पाऊस लावताना आणि नंतर मागे आजोबांसोबत उभा राहून त्याचा आनंद घेतानाही दिसत आहे. नातवासोबत दिवाळी साजरी करत असतानाचा आनंद यावेळी आजोबांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत आहे. 

शिवाजी पार्कात राज ठाकरेंच्या हस्ते दीपोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबीयांच्या हस्ते या दीपोत्सवाचं उद्घाटन करण्यात आलं. हा दीपोत्सव पाहण्यासाठी दिवाळीत शिवाजी पार्कात तरुणाई मोठ्या प्रमाणात गर्दी करत असते. हा क्षण कॅमेऱ्यात टिपण्यासाठी प्रत्येकजण उत्सुक असतो. यादरम्यान राज ठाकरे मैदानात दिसल्यानंतर त्यांना पाहण्यासाठी लोकांनी खूप गर्दी केली होती. 

शिवाजी पार्कमध्ये फटाके फोडणाऱ्यांवरुन रहिवाशांची लेखी तक्रार

दादरमधील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदानामध्ये फटाके फोडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा अशी मागणी छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क रहिवाशी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. या संदर्भात रहिवाशी संघटनेकडून शिवाजी पार्क पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रात्री 10 वाजल्यानंतर शिवाजी पार्कमध्ये फटाके फोडण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार, मुंबईत फटाके फोडण्याची अधिकृत वेळ फक्त 8 ते 10 आहे, असं पत्रात नमूद केले आहे. फटाके फोडण्यासाठी जमलेल्या शेकडो लोकांमुळे दरवर्षी शिवाजी पार्कमधील रहिवासी फटाक्यांच्या ध्वनी आणि वायू प्रदूषणामुळे खूप अस्वस्थ होतात. उद्यानाच्या परिसरात आणि आजूबाजूच्या भागात अनेक ज्येष्ठ नागरिक आहेत अशी माहिती ही पत्रातून देण्यात आलेली आहे.

शिवाजी पार्क रहिवासी संघटनांनी दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शहरात फटाके फोडण्याची वेळ रात्री 8 ते 10 या दोन तासांपुरती मर्यादित आहे. मात्र, दीपोत्सवाच्या कार्यक्रमात या वेळेचे पालन झाले नाही. परिणामी, परिसरात ध्वनी आणि वायुप्रदूषणाचा स्तर झपाट्याने वाढला. पार्क परिसरात अनेक ज्येष्ठ नागरिक राहतात, त्यामुळे या प्रदूषणाचा त्यांच्यावर गंभीर परिणाम झाला असल्याचे पत्रात म्हटलं आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
mnsRaj Thackerayamit thackerayअमित ठाकरेराज ठाकरे

इतर बातम्या

नेटफ्लिक्सच्या 'ग्रेटर काळेश' सिनेमाचे रिव्ह्यू:...

मनोरंजन