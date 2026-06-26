'वर दोन गुजराती बसलेत तर...', जैन प्रतिनिधींना राज ठाकरेंनी खास आपल्या शैलीत समोर बसून सुनावलं; 'तुम्ही राजकीय पक्षाच्या...'

मुंबईतील मालाड पूर्वेत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जिरेटोपाच्या शिल्पावर जैन धर्मियांचा पांढरा झेंडा लावल्यावरुन वाद झाल्यानंतर आज जैन समाजातील प्रतिनिधींनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंची भेट घेतली. राज यांच्या 'शिवतीर्थ' या निवासस्थानी ही भेट झाली. या भेटीदरम्यान जैन समाजाने मराठीमध्ये घडलेल्या प्रकाराबद्दल माफी मागितली आहे. मात्र या भेटीदरम्यान राज ठाकरेंनी जैन सामाजातील सदस्यांना झापलं. राज ठाकरेंनी जैन साधूंसाठी सोसायटींमध्ये काढल्या जाणाऱ्या पांढऱ्या पट्ट्यांवरुन आक्षेप नोंदवताना खास आपल्या शैलीमध्ये सुनावलं. विशेष म्हणजे राज यांची सूचक पद्धतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचाही संदर्भ देत जैन सामाजाला आपल्या स्टाइलने समज दिली.
जैन समाजातील लोकांना राज ठाकरेंनी 'शिवतीर्थ'मधील व्हिजिटींग रुममध्ये भेट दिली. या भेटीदरम्यान राज यांनी, "तुम्ही राजकीय पक्षाच्या नादी लागून आमच्यावर येऊ नका. तुमचा वापर केला जातोय. तुमची डोकी भडवली जात आहेत. तुमची डोकी भडकली एवढीच भडकतील. आमची डोकी भडकली तर केवढी भडकतील," असं म्हटलं. पुढे राज यांनी सोसायट्यांमधील पांढऱ्या पट्ट्यांचा विषय हाती घेत, "सोसायटीत तुमचे मुनी येणार असतील तर कार्पेट टाका. गेले की काढून टाका. तुम्ही सरसकट पांढरे पट्टे मारणार, यातून तुम्हाला काय सांगायचं आहे?" असा सवाल केला.
राज यांनी पुढे बोलताना, "विनाकारण वाद निर्माण करत आहेत. इतक्या वर्षापासून गुजराती लोक राहायचे कधी वाद नाही काही नाही. आता मागील 10-12 वर्षात कसं सुरु झालं हे? या समाजाला काय वाटतंय की वरती दोन गुजराती बसलेत तर आम्ही काय वाटेल ते करु? असं थोडी होतं?" असं म्हणत नाराजी व्यक्त केली.
राज यांनी, "कार्पेट नको तर कापड टाका. ट्रॅफिक डिपार्टमेंटमध्ये आहात का पट्टे मारायला? कुठल्याही सोसायटीत या गोष्टी घडता कामा नये. समोरच्याच्या या गोष्टी समजून घ्या. व्यापारी आहात व्यापार करा. धर्म धर्माच्या ठिकाणी. धर्माचं काम करा, कोण नाय म्हणतंय तुम्हाला? आजपर्यंत तुम्हाला कोणी अडवलंय? जैनमुनी माझ्या घरी येऊन गेलेत. जेवून गेलेत. तुमच्या समाजातील लोकांना हे सांगा," असं आवाहन या जैन समाजातील लोकांना केलं.