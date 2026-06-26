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'वर दोन गुजराती बसलेत तर...', जैन प्रतिनिधींना राज ठाकरेंनी खास आपल्या शैलीत समोर बसून सुनावलं; 'तुम्ही राजकीय पक्षाच्या...'

राज ठाकरेंच्या मनसेनं मुंबईमधील काही सोसायट्यांमध्ये जैन मुनींच्या आगमनासाठी पांढऱ्या रंगाचे पट्टे रंगवण्यावरुन आक्षेप नोंदवला होता. आता याच मुद्द्यावरुन राज यांनी त्यांच्या घरी आलेल्या जैन समुदायातील लोकांना झापल्याचं दिसून आलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 26, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:00 PM IST
'वर दोन गुजराती बसलेत तर...', जैन प्रतिनिधींना राज ठाकरेंनी खास आपल्या शैलीत समोर बसून सुनावलं; 'तुम्ही राजकीय पक्षाच्या...'
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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