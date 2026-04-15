'महाराष्ट्राशी एकरुप होणारे गुजराती हवेत', राज ठाकरेंची टोलेबाजी

कै. काकासाहेब पुरंदरे सन्मान सोहळा मुंबईतील प्रभादेवी येथे पार पडला. या सोहळ्यात मनसेचे राज ठाकरे उपस्थित होते. यावेळी राज ठाकरे, अरुण गुजराती, झी 24 तासचे संपादक कमलेश सुतार आणि अनेक मंडळी उपस्थित होते. यावेळी राज ठाकरे बोलताना म्हणाले की, 'महाराष्ट्राशी एकरुप होणारे गुजराती हवेत'. हे म्हटल्यानंतर कार्यक्रमात एकच हशा पिटला.
राज ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या जमिनींवर डोळा ठेवणारे गुजराती नको आहेत. असे अनेक गुजराती आहेत जे महाराष्ट्रात पिढ्यान पिढ्या राहिले, महाराष्ट्राच्या संस्कृतीशी, भाषेशी अन् सगळ्याच गोष्टीशी एकरुप झाले आमचा वाद त्यांच्याशी कधीच नव्हता आणि नसेल. परंतु आपण मगाशी म्हणालात की, जे टोचून किंवा शिवी देऊन होत नाहीत ते व्यंगचित्राने सुधारतील. अरुण भाई मी प्रयत्न केले पण नाही सुधारले. पण काय असतं काही लोकांचं सुधारायचं वय निघून जातं तर काही लोकांचं बिघडायचं वय निघून जातं.
पत्रकारिता क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या पत्रकारांचा गौरव करण्यासाठी ‘कै. काकासाहेब पुरंदरे पुरस्कार’ सोहळा मुंबईत पार पडला. या सोहळ्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या हस्ते झी24 तासचे मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांचा सन्मान करण्यात आला. कमलेश सुतार यांना यंदाचा कैलासवासी काकासाहेब पुरंदरे पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं.
पत्रकार हा काय भोगत असते. तुमच्यासारखे पत्रकार हे अनेक गोष्टी अंगावर घेतात. हे मला माहित आहे. मगाशी कमलेश सुतार म्हणाले की, लोकं ट्रोल पण करतात. पण असं नाही राजकीय मंडळी हे ट्रोलर्स बसवतात. टिका करतात त्यावर विष नसतं. त्या टिकेतून सांगणं असतं. त्यामुळे ट्रोलर्सच्या कमेंट वाचू नये. कारण यांच्याकडे दुर्लक्ष करतो. तसेच बरं झालं मी पेपर नाही काढला, असं ही राज ठाकरे यावेळी म्हणाले.
पत्रकारिता क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करून प्रबोधनाचे महान कार्य करणाऱ्या पत्रकारांचा गौरव करण्यासाठी कै. काकासाहेब पुरंदरे पुरस्कार सोहळ्याचं १५ एप्रिल रोजी आयोजन करण्यात आलं होतं. या पुरस्कार सोहळ्याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी झी २४ तास वृत्तवाहिनीचे संपादक कमलेश सुतार यांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं. यावेळी राज ठाकरे यांनी आचार्य अत्रे यांचा किस्सा सांगितला. तसेच सध्या आचार्य अत्रे यांच्या काळातील पत्रकारिता होणं शक्य नाही असं देखील नमूद केलं. तसेच आचार्य अत्रें यांच्या बद्दल खूप ऐकलं वाचलं पण त्यांना कधी प्रत्यक्ष पाहू शकलो नाही याची खंत आहे असं राज ठाकरे यांनी सांगितलं.