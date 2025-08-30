English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
....मग जरांगे परत का आले? 'हा' नेताच देऊ शकतो उत्तर; राज ठाकरेंनी थेट नाव घेतलं

Raj Thackeray on Maratha Protest: राज्यात एकीकडे गणेशोत्सवाचा उत्साह असताना मराठे मुंबईत धडकले असून आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंच्या नेतृत्वात आंदोलन करत आहेत. राज ठाकरेंनी या आंदोलनावर बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं नाव घेतलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 30, 2025, 02:00 PM IST
....मग जरांगे परत का आले? 'हा' नेताच देऊ शकतो उत्तर; राज ठाकरेंनी थेट नाव घेतलं

Raj Thackeray on Maratha Protest: राज्यात एकीकडे गणेशोत्सवाचा उत्साह असताना मराठे मुंबईत धडकले असून आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंच्या नेतृत्वात आंदोलन करत आहेत. मराठे मुंबईतील आझाद मैदानात ठाण मांडून बसले असून, रस्त्यांवर वाहतूक कोंडीही केली आहे. चर्चगेट, सीएसएमटी परिसरात झालेल्या वाहतूक कोंडीमुळे प्रशासनासमोर मोठं आव्हान निर्माण झालं आहे. मनोज जरांगे यांनी सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली आहे. यादरम्यान मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मराठा आऱक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विचारायला हवं असं म्हटलं आहे. 

'...तर मराठे तुम्हाला विसरणार नाहीत'; मनोज जरांगेंनी फडणवीसांना स्पष्टच सांगितलं; म्हणाले 'तुम्हाला संधी....'

 

राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत ठाण्यातील बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना मराठा आऱक्षणासंदर्भात विचारण्यात आलं असता, त्यांनी एकनाथ शिंदे आल्यावर त्यांनाच याबद्दल विचारा असं सांगितलं. "या सगळ्या गोष्टींची उत्तरं एकनाथ शिंदे देऊ शकतात. ते येतील तेव्हा त्यांना विचारा. सर्वांना सर्व गोष्टी माहिती आहेl. मागच्या वेळी तिकडे गेले होते, नवी मुंबईला जाऊन प्रश्न सोडवला असताना ते परत का आले आहेत?," अशी विचारणा राज ठाकरेंनी केली आहे. 

राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत ठाण्यातील बैठकीचा पहिला टप्पा 
 

मनसे बैठकीत राज ठाकरेंनी मनसैनिकांना आदेश दिले आहेत. निवडणुकीला लागा, युती आघाडी की बाकी काय ते नंतर सांगतो. मनसेची आपली ताकद आहे ती आणता बळकट करा  असा कानमंत्र राज ठाकरेंनी मनसैनिकांना दिला आहे. निवडणूक याद्यांवर काम करा, बूथ टू बूथ माणसे निवडा. त्यावर काम करा, मतदार याद्या वारंवार चाळा. एक महिन्यात मी तुम्हाला पुन्हा विचारणार  काय काम केले आणि लवकरच पुन्हा एकदा पदाधिकारी मेळावा लावणार असंही राज ठाकरेंनी सांगितलं आहे. 

"सर्वात जास्त काम करण्याची ताकद आपल्या पक्षात आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे आहे," असंही यावेळी ते म्हणाले. 

'सरकारचे शिष्टमंडळ चर्चेला जाणार'

दरम्यान सरकारचे शिष्टमंडळ चर्चेसाठी जरांगेच्या भेटीला जाणार आहे. शिंदे समितीचे माजी न्यायमूर्ती शिंदे जरांगेसोबत चर्चा करणार आहेत. सोबत कोकण विभागीय अध्यक्षही चर्चेसाठी उपस्थित असणार आहेत. जरांगे पाटलांनी सरकारला दिलेल्या निवेदनानुसार उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा झाली.  मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत काय तोडगा निघणार ? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

FAQ

1. मनोज जरांगे यांनी मुंबईत आंदोलन का सुरू केले आहे?
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी (इतर मागासवर्ग) प्रवर्गात समाविष्ट करून सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण मिळावे, यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर 29 ऑगस्ट 2025 रोजी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. त्यांची मागणी आहे की सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन OBC कोट्याचा लाभ मिळावा.

2. हे आंदोलन कधी आणि कुठे सुरू झाले?
मनोज जरांगे यांनी 27 ऑगस्ट 2025 रोजी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने मोर्चा सुरू केला. 29 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 9:45 वाजता ते हजारो समर्थकांसह मुंबईतील आझाद मैदानावर दाखल झाले आणि तिथे बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली.

3. आंदोलनाचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे?
मराठा समाजाला OBC प्रवर्गात समाविष्ट करणे आणि सर्व मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन 10% स्वतंत्र मराठा आरक्षणाऐवजी OBC कोट्यातून आरक्षण मिळावे, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. जरांगे यांनी सरकारवर मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे.

