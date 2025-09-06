English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'27 वर्षांच्या लग्नानंतर...' अभिजीत पानसे यांची घटस्फोटावर खास पोस्ट

Abhijit Panse on Divorce : अभिजीत पानसे यांनी आपल्या सोशल मीडियावर घटस्फोटाची पोस्ट शेअर केली आहे. यामुळे अनेकांना धक्का बसला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 6, 2025, 03:31 PM IST
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर घटस्फोट अन् को-पॅरेंटिंगची चर्चा होत आहे. म्हणजे एकेकाळी जे कपल्स Couple Goals वर चर्चा करत होते तेच आज घटस्फोटाची बातमी शेअर करत आहे. मराठी सिनेसृष्टीत सध्या याचा ट्रेंड पाहायला मिळत आहे.  काही दिवसांपूर्वी राहुल देशपांडे यांनी 17 वर्षांचा संसार मोडला असून आपण नेहा देशपांडेपासून विभक्त होत असल्याच सांगितलं आहे. नेहा आणि राहुल यांना रेणुका नावाची गोंडस मुलगी आहे. 

तसेच संगीतकार आनंद ओक यांनी देखील अभिनेत्री, गायिका शुभांगी सदावर्तेशी घटस्फोट घेतला आहे. सोशल मीडियावर या दोन्ही घटस्फोटांची जोरदार चर्चा रंगली आहे. असं असताना अभिजीत पानसे यांची एक पोस्ट चर्चेचा विषय आहे. 

काय म्हटलंय या पोस्टमध्ये? 

प्रिय मित्रांनो, तुम्ही प्रत्येकजण माझ्या प्रवासात आपापल्या पद्धतीनं एक अर्थपूर्ण भाग राहिला आहात आणि म्हणूनच मी तुमच्यासोबत एक वैयक्तिक आणि महत्त्वाची अपडेट शेअर करू इच्छितो. मी तुमच्यापैकी काहींना ही बातमी आधीच शेअर केली आहे. 27 वर्षांच्या लग्नानंतर आणि असंख्य आठवणींनंतर, अश्विनी आणि मी परस्परांनी एकत्र राहण्याचा आणि आमचे जीवन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमचा कायदेशीर विवाह फेब्रुवारी 1998 मध्ये मैत्रीपूर्णपणे पार पडला.

मी हा अपडेट शेअर करण्यापूर्वी थोडा वेळ घेण्याचा निर्णय घेतला जेणेकरून खाजगीरित्या संक्रमण प्रक्रिया होईल आणि सर्वकाही विचारपूर्वक व्यवस्थापित केलं जाईल, विशेषतः आमच्या मुलींच्या सर्वोत्तम हितासाठी, मनापासून. ते माझं सर्वोच्च प्राधान्य आहे आणि मी अश्विनीसोबत त्यांचं अतूट प्रेम, पाठिंबा आणि स्थिरतेसह सह-पालकत्व करण्यास वचनबद्ध आहे. हे आमच्यासाठी तेच जुनं प्रकरण असलं तरी, पालक म्हणून आमचे बंधन आणि आम्ही एकमेकांबद्दल असलेला आदर अजूनही मजबूत आहे.या काळात आमच्या गोपनीयतेबद्दल आणि निर्णयाबद्दल तुमच्या समजूतदारपणा आणि आदराबद्दल मी खरोखर आभारी आहे.

अभिजीत पानसेंची पोस्ट 

(हे पण वाचा - मराठी सिनेसृष्टीत काय चाललंय? घटस्फोट अन् दुर्दैवी अंत... कुणाची लागलीय नजर) 

सध्या अभिजीत पानसे यांची पोस्ट सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय आहे. अंजन घालणारी पण हसत खेळत फिरकी घेताना दिसत आहेत. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
अभिजीत पानसेअभिजीत पानसे घटस्फोट पोस्टराहुल देशपांडे घटस्फोट सेलिब्रिटी घटस्फोटसेलिब्रिटी घटस्फोट पोस्टशुभांगी सदारवर्ते घटस्फोट

