'27 वर्षांच्या लग्नानंतर...' अभिजीत पानसे यांची घटस्फोटावर खास पोस्ट

गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर घटस्फोट अन् को-पॅरेंटिंगची चर्चा होत आहे. म्हणजे एकेकाळी जे कपल्स Couple Goals वर चर्चा करत होते तेच आज घटस्फोटाची बातमी शेअर करत आहे. मराठी सिनेसृष्टीत सध्या याचा ट्रेंड पाहायला मिळत आहे. काही दिवसांपूर्वी राहुल देशपांडे यांनी 17 वर्षांचा संसार मोडला असून आपण नेहा देशपांडेपासून विभक्त होत असल्याच सांगितलं आहे. नेहा आणि राहुल यांना रेणुका नावाची गोंडस मुलगी आहे.
तसेच संगीतकार आनंद ओक यांनी देखील अभिनेत्री, गायिका शुभांगी सदावर्तेशी घटस्फोट घेतला आहे. सोशल मीडियावर या दोन्ही घटस्फोटांची जोरदार चर्चा रंगली आहे. असं असताना अभिजीत पानसे यांची एक पोस्ट चर्चेचा विषय आहे.
प्रिय मित्रांनो, तुम्ही प्रत्येकजण माझ्या प्रवासात आपापल्या पद्धतीनं एक अर्थपूर्ण भाग राहिला आहात आणि म्हणूनच मी तुमच्यासोबत एक वैयक्तिक आणि महत्त्वाची अपडेट शेअर करू इच्छितो. मी तुमच्यापैकी काहींना ही बातमी आधीच शेअर केली आहे. 27 वर्षांच्या लग्नानंतर आणि असंख्य आठवणींनंतर, अश्विनी आणि मी परस्परांनी एकत्र राहण्याचा आणि आमचे जीवन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमचा कायदेशीर विवाह फेब्रुवारी 1998 मध्ये मैत्रीपूर्णपणे पार पडला.
मी हा अपडेट शेअर करण्यापूर्वी थोडा वेळ घेण्याचा निर्णय घेतला जेणेकरून खाजगीरित्या संक्रमण प्रक्रिया होईल आणि सर्वकाही विचारपूर्वक व्यवस्थापित केलं जाईल, विशेषतः आमच्या मुलींच्या सर्वोत्तम हितासाठी, मनापासून. ते माझं सर्वोच्च प्राधान्य आहे आणि मी अश्विनीसोबत त्यांचं अतूट प्रेम, पाठिंबा आणि स्थिरतेसह सह-पालकत्व करण्यास वचनबद्ध आहे. हे आमच्यासाठी तेच जुनं प्रकरण असलं तरी, पालक म्हणून आमचे बंधन आणि आम्ही एकमेकांबद्दल असलेला आदर अजूनही मजबूत आहे.या काळात आमच्या गोपनीयतेबद्दल आणि निर्णयाबद्दल तुमच्या समजूतदारपणा आणि आदराबद्दल मी खरोखर आभारी आहे.
सध्या अभिजीत पानसे यांची पोस्ट सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय आहे. अंजन घालणारी पण हसत खेळत फिरकी घेताना दिसत आहेत.