Manoj Jarange Maratha Morcha: थोडा दृष्टीकोन बदला, मनसेची मराठा आंदोलकांना विनंती; 'सगळेच संपन्न...'

MNS on Maratha Morcha: आझाद मैदानात जागा कमी आहे. त्यांना त्रास होऊ नये, यासाठी त्यांना वानखेडे स्टेडिअमसारखी जागा देण्याची गरज आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना त्रास होणार नाही असं मत मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी मांडलं आहे. सगळे मराठा बांधव आपले महाराष्ट्रातील आहेत, ते बाहेरुन आलेले नाहीत. सगळेच संपन्न नाहीत. काही गरीब तरी काही मध्यमवर्गीय आहेत. त्यामुळे त्यांना एकटे पाडू नका, त्यांना सहकार्य करायची भूमिका आपण घ्यायला हवी असं मनसे नेते बाळा नांदगावकर म्हणाले आहेत.
सरकार आणि कोर्ट काय निर्णय घेतील, तो विषय वेगळा आहे. तोपर्यंत महाराष्ट्र सैनिकांनी त्यांना सहकार्य करावं. मी मराठा बांधवांना विनंती करतो. मुंबई तुमचीच आहे. ही आर्थिक राजधानी आहे. त्यामुळे तुम्ही थोडा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
सरकार अपयशी ठरंतय असं मला म्हणायचं नाही. गणपतीचे दिवस आहेत, त्यामुळे मुख्यमंत्री यावर नक्की निर्णय घेतील. इतर समाजातील आरक्षणाला धक्का न लागता सकारात्मक दृष्टीने यातून मार्ग काढला पाहिजे असाही सल्ला त्यांनी दिला आहे.