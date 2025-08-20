बेस्ट क्रेडिट सोसायटीत पराभवानंतर मनसेची पहिली प्रतिक्रिया, 'करोडो रुपये वाटून देखील...'

MNS Reaction On Mumbai Best Election Result: बेस्ट क्रेडिट सोसायटीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा निकाल समोर आला. यात उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या पक्षाच्या पॅनलला एकही जागा जिंकता आली नाही. यानंतर भारतीय जनता पार्टीकडून उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंवर निशाणा साधला जात आहे. मागील 9 वर्षांपासून असलेले ठाकरेंची सत्ता यंदाच्या निवडणुकीमध्ये खालसा झाली. विशेष म्हणजे राज आणि उद्धव यांच्या पक्षाने एकत्र येत ही निवडणूक लढूनही त्यांना भोपळा सुद्धा फोडता आला नाही. तर दुसरीकडे शशांक राव आणि भाजपाचे आमदार प्रसाद लाड यांच्या पॅनेलने सर्वच्या सर्व 21 जागा जिंकल्या. यानंतर मनसेकडून पहिली प्रतिक्रिया आली आहे.
शशांक राव यांचे पॅनल जिंकून आले. सर्वप्रथम विजेत्यांचं अभिनंदन करतो. ते कामगारांना न्याय देतील अशी मी अपेक्षा करतो, असे मनसे नेते संदीप देशपांडे म्हणाले. 14 लोक निवडून आले.. या पुढे बेस्ट पतपेढीचं काम ते हाताळतील आणि कामगारांना न्याय देतील ही अपेक्षा करतो. लाड यांचं देखील अभिनंदन करतो, असे देशपांडे म्हणाले.
पैशाचा वापर निश्चित झाला. पराभव झाल्यानंतर असे आरोप करण्यात काही अर्थ नसतो. पैसा, सत्तेचा वापर केला हे मी पुराव्यानिशी दाखवून देईन. खोटी आश्वासन दिली. 15 लाखात बीएसटी कामगारांना घर देणार होते. एवढा गाजावाज करुन, करोडो रुपये वाटून 4 चं जागा का आल्या? याचं आत्मपरिक्षण करायला हवं, असे देशपांडे म्हणाले.
या निवडणुकीवरुन तर्क लावण्याची गरज नाही. युद्ध अजून संपलेलं नाही. कारण आम्ही जिंकलेलो नाही. मेरा पानी उतरता देख किनारेपर घर मत बांध देना. मै समुंदर हू लौटके आऊंगा, असे संदीप देशपांडे म्हणाले. मुंबई पालिका निवडणुकींशी याची तुलना होऊ शकत नाही. आमची सदस्य संख्या कमी होती. त्या तुलनेने आम्ही चांगली फाईट दिली, असे संदीप देशपांडे म्हणाले.
बेस्ट युनियनचे नेते शशांक राव यांच्या सर्वाधिक 14 जागा तर भाजपच्या 7 जागा निवडून आल्या. ठाकरे बंधुच्या उत्कर्ष पॅनलला भोपळाही फोडता आला नाही. बेस्ट पतपेढीतील 9 वर्षाची सत्ता ठाकरेंच्या शिवसेनेने गमावली.
या निवडणुकीमध्ये ठाकरे बंधूंचा अभूतपूर्व पराभव झाल्यानंतर भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी दोन्ही ठाकरे बंधूंची शून्याशी तुलना केली आहे. आपल्या एक्स पोस्टमधून त्यांनी या निवडणुकीवर भाष्य केलं आहे. "एकाकडे गमावण्यासाठी काही राहिलेले नाही आणि दुसऱ्याकडे कमावण्यासाठी काही राहिलेले नाही, अशा ‘दोन शून्यां’ची बेरीज केली आणि त्यावर कितीही शून्ये जोडली तरी त्या गणिताचे उत्तर शून्यच येते, हे शाळा न शिकलेल्या मुलांनाही माहीत असलेले उत्तर ओळखले नाही तर काय होईल? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी ‘बेस्ट कामगार पतपेढी’च्या निवडणूक निकालाकडे पाहा," असं उपाध्ये म्हणालेत.
